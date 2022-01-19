Литва беременна серьёзными массовыми волнениями

Между 13 января и 16 февраля

16 февраля в Литве отметят второй по значимости государственный праздник – День восстановления независимости. В 1918 году наделённый полномочиями народа Совет провозгласил возрождение демократического Литовского государства, подписав соответствующий Акт – Lietuvos nepriklausomybės aktas. В обиходе документ называют актом 16 февраля.

В память о важнейшем историческом событии ежегодно проходят праздничное заседание парламента, подъём государственного флага, военный парад, собрания общественности, торжественные мессы в Архикафедральном соборе и костёлах по всей стране, концерты и другие культурные мероприятия, уличные гуляния.

В текущем году традиционную программу дополнит революция, которую уже окрестили «революцией зас... нцев, зверей и фашистов». Сценарий, несмотря на всю его фантасмагоричность, возможен, что показали беспорядки, случившиеся в Вильнюсе 13 января, в День защитников Свободы.

События 13 января 1991 г., инфографика Спутник

Что значит для Литвы эта чёрная дата? В 1991 году при штурме советскими военными вильнюсской телебашни, дома печати и других объектов погибло 14 человек борцов за независимость от СССР, более 1000 получили ранения или контузии. Государственная идеология утверждает: январские события в Вильнюсе всколыхнули мир, сотрясли основы Советского Союза, который вскоре распался. Официальная версия – благодаря Литве. Она стала для бывших республик империи зла маяком борьбы за независимость и демократии, о чём каждый год из всех утюгов вещают профессиональные «патриотасы» из числа либероты, националистов и неонацистов.

Тридцать лет подряд 13 января отмечали чинно-благородно. В 31-й раз на площади Независимости собрались и решительно настроенные протестующие против политики власти. Вот краткий перечень транспарантов и плакатов, поднятых над страной: «Диктатуре – нет!», «Клан ландсбергистов – вон!», «Государство – это литовский народ, а не американские политические шавки».

Во время выступления председателя cейма Виктории Чмилите толпа скандировала: «Позор! Позор», «Иди вон! Парламент вон!», а премьера Ингриду Шимоните встретила свистом, улюлюканьем, барабанным боем и криками: «Кто лжет, тот и ворует!», «Девушка по вызову не может руководить правительством!»

Участники акции протеста не выказали уважения и к другим спикерам – возмущались отсутствием свободы в стране, нарушениями прав, дороговизной жизни, неумением власти ладить с ближними и дальними соседями, неоправданной милитаризацией страны, принудительной вакцинацией.

«Мы будем противиться», – кричал народ. Творилось на главной площади Литвы невообразимое. Правда, обошлось без привычных для Европы нарушений правопорядка, за что профсоюзные боссы Франции, Бельгии и Германии нещадно критикуют излишне дисциплинированных литовцев и призывают их решительно показать, кто в стране хозяин – строить баррикады, громить магазины, жечь автомобили, устраивать потасовки с полицией.

Погромы в Литве пока не случались, но сотрудников МВД 13 января на улицы вывели достаточно. Министр внутренних дел Агне Билотайте уже проинформировала, что 16 февраля во всех населённых пунктах патрулировать будут не только полицейские, но и бойцы службы общественной безопасности – литовский аналог бывших внутренних войск СССР. Следовательно, появятся водомёты, металлические заграждения, конные всадники и спецмашины для подавления беспорядков. В том, что они возникнут, Билотайте не сомневается.

«Непатриотов» сегодня осыпают проклятиями, называя «врагами народа, агентами Кремля и полезными идиотами Путина». Мол, никто иной не осмелился бы в торжественно-траурный день поднять руку на святое – на коллективную национальную память о «развязанной в 1991 году агрессии СССР против независимого и демократического Литовского государства, о людях, отдавших жизнь за счастье и процветание страны».

Клеймо «агент Кремля» – несмываемое. Его носитель реабилитации не подлежит. Протестная история у Литвы небогатая, разве что можно вспомнить атаку на здание парламента в феврале 2009 года, когда против кусков льда и замерзших комьев грязи власть применила слезоточивый газ и резиновые пули. Именно тогда по отношению к недовольным антикризисной политикой премьер-министра Андрюса Кубилюса прозвучало «агенты». В разные годы ими побывали боровшиеся за свои права местные поляки, студенты вузов, молодые врачи, учителя средних школ, мамы и папы маленьких детей, организовавших «босые марши» против принудительной вакцинации достигших 12 лет. Даже полицейские, от отчаяния вставшие в пикеты, попали во «враги народа».

2009 год, голыми руками на штурм парламента Литвы. Фото: dw.com

Но 13 января линейка оценок оказалась как никогда длинной. Каролис Жукаускас из столичной мэрии назвал недовольных «пятой колонной России и раковой опухолью общества». «Все вы – рак, который может распространяться в обществе только потому, что кто-то 31 год назад пожертвовал своей жизнью ради свободы. Они завоевали её не только для страны, но и для вредителей, которые сейчас унижают и память самих жертв».

Русофоб Витаутас Ландсбергис считает, что протестующих нельзя называть людьми Литвы. «Какие же это люди? Это антилитовское движение. Не надо их называть людьми Литвы. Они фашисты».

Однако первенство по сочности оценок осталось за капитаном запаса Видасом Чепулисом – чувствовалась не только военная косточка, но и казарменный лексикон: «Назвал бы негодяев бранным словом «за...анцы». Они превратили 13 января в балаган. Для литовцев это не тот день, чтобы искать виноватых. В Литве где-то 10% недовольных внешней и внутренней политикой, но такие есть во всех странах. У нас свобода, демократия, митингуйте, протестуйте, но не оскорбляйте патриотическую чувства. Звери, опоганившие память о защитниках свободы, виноваты и должны ответить!»

13 января 1991 года: это агрессия СССР? Фото: lrt.lt

Отставной капитан неправ. Нет ничего странного в том, что в траурный для страны день освистывают её политиков, отобравших у народа куда больше свобод, чем советская власть, проклинаемая 13 января и в остальные 364 дня в году. Жизнь в Литве усложняется буквально ежедневно. Не станем касаться такой малопонятной неспециалистам тонкой материи, как внешняя политика, хотя очевидно, что страна находится под внешним управлением и умудрилась благодаря политике главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса перессориться со всеми ближними и дальними соседями, надёжных союзников у Вильнюса нет.

Бесконечное количество проблем накопилось внутри государства – необоснованно высокие зарплаты парламентариев и высокопоставленных госчиновников, правовой беспредел и судейский произвол, безработица (почти 600 тыс. из 2,76 млн. жителей живут за чертой бедности), высокие налоги и штрафы, невиданное социальное расслоение, низкие и нестабильные доходы, ничтожные пенсии и абсолютное отсутствие светлых перспектив. В полезных ископаемых Литва зависима, экономически и технологически развита слабо, потенциал прогресса в виде науки, образования, здравоохранения отсутствует. Элиты неискренни и непатриотичны.

На финише 2021 года катастрофически взлетели цены на газ (на 100%) для бытовых потребителей, электричество (на 40%) и автомобильное топливо (на 20%). Счета за отопление, свет, горячую воду, голубое топливо доводят жителей многоквартирных домов до инфарктов. Самые привычные продукты питания подорожали на 20-25%. Для малоимущих жизнь в прямом смысле стала невыносимой. Законодательная власть в лице депутатов сейма списывает все беды на «агрессивную Россию». Ей вторит исполнительная власть в лице членов Кабинета министров: «Кремль искусственно создал газовый кризис, круги от которого захлестнули все страны ЕС». Лозунг Rusai puola (Русские нападают) вновь стал лозунгом текущего момента, как в январе 1991 года. К счастью, остаётся все меньше дурачков, которые слепо верят этому лозунгу.

Можно сказать, что Литва беременна серьёзными массовыми волнениями, которые в состоянии привести даже к кровопролитию. Так случалось в Европе, недавно – трагически в Казахстане, а завтра может произойти всюду, где носители государственной власти перестали считаться с чаяниями своих граждан.