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Литва – рекордсмен по вымиранию среди стран Балтии

01 августа 2021, 14:25  •  212 • В мире
За первые полгода в Литве исчезло население города, сравнимого с Друскининкаем
Eurostat опубликовал очередной демографический отчёт по странам Евросоюза. Отчёт пессимистичный: за прошлый год население всех европейских стран стабильно сокращалось, но лидерами демографического спада являются страны Балтии – Литва и Латвия, там население сокращалось ежегодно, начиная с 2000 года. В Латвии, например, за 21 год убыло 20,5% населения – за каждый год пребывания в Евросоюзе страна теряла по 1% населения. Что очень по-европейски, не то что во времена советской «оккупации», когда население трёх прибалтийских республик росло из года в год.
Литва же только за первые полгода года текущего потеряла 12 тысяч своих граждан – эта цифра сопоставима с населением небольшого литовского города. За год – два города? За пять лет – десять городов? Причём цифры эти обусловлены не миграцией населения, а естественной убылью, то есть превышением количества смертей над количеством рождений.
По словам заместителя генерального директора Департамента статистики Инги Масюлайтите-Шукевич, пандемия коронавируса и карантин сильнее всего сказались не на социально-экономических, а на демографических показателях.
«Начало года мы встретили сокращением численности населения, за полугодие численность населения сократилась на 12 тысяч. Таким образом, мы потеряли небольшой городок, такой величины, как Друскининкай. В общей сложности за полугодие этого года умерло около 24 тысяч человек, а родилось чуть более 11 тысяч, что на 16% меньше, чем за тот же период 2019 года. Смертность же по сравнению с 2019 годом выросла на 17%. Сокращение численности населения было обусловлено не эмиграцией, а естественной убылью населения»,
– рассказала на пресс-конференции в пятницу, 30 июля, Масюлайтите-Шукевич.
Не радует и прогноз на будущее: в ближайшие десятилетия население Литвы будет сокращаться рекордными темпами, опережая Латвию и Эстонию, а к 2018 году литовцев останется всего 1,65 миллионов. Это один из самых печальных прогнозов за всё время существования независимой Литвы. Для сравнения: в начале 2017 года население Литвы составляло 2 миллиона.
Меньше всего изменится численность населения Эстонии, по прогнозам Eurostat население этой страны так и будет оставаться в пределах 1,1 – 1,2 миллиона человек.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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