Литва – продвижение наверх людей, утративших всякие ценности

«Правление касты паразитов»

25 октября в Литве завершились парламентские выборы. Победив, на четыре года возвратились во власть так называемые консерваторы. Они формируют коалицию, в который их «Союз Отечества» пригласил «Движение либералов» и «Свободу» (последние причисляют себя к либертарианцам – тоже так называемым).

Предыдущую власть в лице «Союза крестьян и зелёных» новые победители называли частью «популистского восстания» в Европе, отличительными чертами которого являются якобы скептическое отношение к ЕС и позитивное к Кремлю. Правда, ни евроскепсиса, ни заигрываний с Москвой за четыре года правления литовские аграрии не продемонстрировали.

Поэтому в первом официальном заявлении лидера партии-победительницы Габриэлюса Ландсбергиса прозвучало: «Преемственность во внешней политике по отношению к России сохранится… Это уже не стратегический партнёр, а государство, ломающее европейский порядок и ценности». Литовские правые многократно на различных уровнях посылали России сигнал о том, что «Кремлю не удалось расколоть Европу, и если российская агрессия не прекратится, то Европа готова и далее ужесточать санкции» (в Вильнюсе любят говорить «за всю Европу»).

На днях министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сформулировал общие с коллегами по Европейскому союзу принципы в отношениях с РФ: жёсткий санкционный режим, «избирательное сотрудничество и общение с гражданским обществом». Под «гражданским обществом» понимается исключительно оппозиция российской власти. И чтобы усилить эффект от своих слов, Линкявичюс подчеркнул: «Россия – не супергосударство, а суперпроблема в мире». Это выражение, уже ставшее шаблонным, широко кочует. В новом литовском кабинете такие установки сохранятся. Кресло премьера зарезервировано для консерваторши Ингриды Шимоните. Она, видимо, отдаст главе государства Гитанасу Науседе право назначить руководителем МИД самую подходящую для президента фигуру. И кандидатура Линкявичюса вполне устраивает Науседу.

Правда, сейчас на кресло главы литовского МИД претендует десяток кандидатов. Среди них – экс-министр ИД Аудронюс Ажубалис, бывший посол в США Жигимантас Павилёнис, известный русофоб со стажем Лауринас Касчюнас и другие. Но у Линкявичюса тот плюс, что он предсказуем. «Его производственное и, пожалуй, жизненное кредо – наносить вред России, чем он и занимается», – говорит бывший посол РФ в Литве Александр Удальцов.

За последние несколько лет литовские власти разрушили практически все механизмы сотрудничества или взаимодействия с РФ, изображая это как «наказание России». Несколько лет не работает Межправительственная комиссия по торгово-экономическим, научно-техническим, гуманитарным и культурным связям, литовскую часть которой возглавляет всё тот же Линкявичюс. Не работает Совет по долгосрочному сотрудничеству между региональными и местными властями Калининградской области РФ и ЛР, который с литовской стороны возглавляет заместитель главы МИД. Всё это уже призраки.

При этом Россия остаётся литовским торгово-экономическим партнёром № 1, хотя Литва занимает во внешнеторговом обороте РФ всего 0,6% – 39 место в списке торговых партнёров Москвы (это к вопросу о сравнительных масштабах). Там, где взаимодействие с Москвой Вильнюсу выгодно, оно присутствует. Этим всё исчерпывается. «Прямо какая-то колониальная концепция, не позволяющая обеспечивать баланс интересов», – разводят руками работающие здесь российские дипломаты.

Ну а что разводить руками? Надо работать. А успешно работать нельзя, не имея ясной концепции развития двусторонних отношений на перспективу.

В ближайшие четыре года при новом правительстве Литва продолжит противостоять во внешней политике Москве и укреплять отношения с союзниками по НАТО. Смена кабинета ничего не изменит. Кстати говоря, по Белоруссии новое правительство Ингриды Шимоните займёт ещё более жёсткую позицию в части поддержки сил, оппонирующих Александру Лукашенко.

Надо сказать, что совсем потускнела «русская составляющая» литовского политического спектра; от двух русских партий в литовский парламент не сумел пробиться никто. Потеряла возможность влиять на повестку партия «Избирательная акция поляков», которую победители на выборах клеймят как «прокремлёвскую» (хотя не поймёшь за что). Больше на этом участке политического фронта нет практически никого.