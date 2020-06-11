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Литва – ЕС: Деньги давай

11 июня 2020, 11:00  •  164 • В мире
В Вильнюсе напомнили, сколько Европа «должна» Литве
Президент Литвы Гитанас Науседа провёл в среду переговоры в режиме видеоконференции с исполнительным вице-председателем Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, который курирует вопросы социального диалога Евросоюза и отвечает за вопросы финансовой стабильности.
Во время переговоров обсуждались экономические проблемы Литвы, вопросы стимулирования экономики и вопросы безопасности, связанные с Белорусской АЭС, сообщает пресс-служба президента Литвы.
По мнению Науседы, Евросоюз должен уделить особое внимание программе синхронизации энергосетей Прибалтики с Европой, особо подчеркнув, что эта синхронизация является ещё одним доказательством того, что Литва выбрала для себя «европейское будущее». Но для того, чтобы Литве было веселее «евроинтегрироваться», «Евросоюз должен более амбициозно финансировать эту программу синхронизации».
Кроме того, Науседа напомнил Брюсселю, что Европа должна выполнить все свои обещания касательно финансирования проекта по закрытию Игналинской АЭС. И третий вопрос о финансах, который поднял президент Литвы, – это программа, вернее, целый комплекс программ, «по сокращению разницы в развитии различных регионов Евросоюза». Под эту программу, называемую «политика смычки», в Литве также ждут денег.
«В ходе беседы с Валдисом Домбровскисом обсуждались социально-экономические меры по снижению негативного воздействия кризиса на занятость и доходы населения Литвы. Европейская комиссия прогнозирует Литве риск значительного снижения заработной платы и сокращения частного потребления. В связи с чем президент Науседа подчеркнул необходимость обеспечить всем государствам-членам Евросоюза возможность воспользоваться финансами Европейского фонда восстановления»,
– говорится в сообщении.
Что же касается ситуации с БелАЭС, литовский президент пожаловался на своих несговорчивых соседок – Латвию и Эстонию. До сих пор не получается подписать соглашение, согласно которому все три страны Балтии обязуются не покупать электроэнергию, произведённую на Белорусской АЭС. Лишь одна Польша согласна поддержать Литву.
В завершение переговоров Науседа ещё раз напомнил, что БелАЭС несёт «угрозу» не только Литве, но и всей Европе. При этом Вильнюс мужественно берёт на себя обязательство защищать всю Европу от этой ядерной угрозы.
В надежде на очередное выделение финансов, разумеется…
Соб. корр. ФСК
На фото. Видеоконференция президента Литвы Гитанаса Науседы и вице-председателя Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса, источник – Пресс-служба президента Литвы

Фонд Стратегической Культуры

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