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Лицом «Новых людей» на выборах в Москве и Питере станет звезда КВН Тарбаев
04 июля 2021, 18:05 • 96 • Политика
Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев станет лицом партии Алексея Нечаева «Новые люди» на выборах в Москве и Санкт-Петербурге.
Так, на предвыборном съезде партии было принято решение, что Тарбаев возглавит объединенный список кандидатов в Госдуму в двух столицах, сообщает Telegram-канал «Открытые медиа».
В марте Алексей Нечаев заявил, что для развития России нужны «вольные люди», которые могут сами принимать решения, нести ответственность и определять свое будущее.
В октябре 2019 года Тарбаев был назначен постоянным представителем главы Калмыкии при президенте России. Руководитель республики Бату Хасиков заявлял, что Тарбаев — состоявшийся общественный деятель, один из наиболее известных калмыков, успешный бизнесмен. В ноябре прошлого года он покинул пост по собственному желанию.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов в 2021 году смогут выдвинуть 32 партии, в том числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Родина». Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.
Параллельно с выборами в ГД будут организованы региональные и муниципальные выборы.
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