Владимир Зеленский четыре раза признался, что участвовал в создании Центра дезинформации. И, более того, даже свою собеседницу - журналистку украинского телевидения он удивил своими ляпами. Как отметил Владимир Корнилов, лицо журналистки всё выдало.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что создал целый Центр дезинформации. Впрочем, едва ли это можно назвать заявлением, ведь на самом деле мы имеем дело с признанием, на что и указывает политолог Владимир Корнилов.

"И не стесняется же в этом признаться! - пишет Корнилов на личной странице в Twitter. - Честно, когда я прочитал цитаты его общения с журналистами, подумал, что это описка. Но пересмотрел интервью - таки это не оговорка! Зе ЧЕТЫРЕЖДЫ признался, что создал Центр дезинформации".

Все четыре признания Корнилов процитировал. Сначала Зеленский заявил: "Мы параллельно это делали с Центром дезинформации". Потом отметил: "Полностью стратегия Центра дезинформации есть". Дальше сообщил: "Как работает Центр дезинформации - ну всё я вам не могу рассказать". Наконец, четвёртый вариант признания Зеленского звучал так: "Нужна помощь Центра дезинформации, который будет распространять работу и за пределами страны".

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил о создании некоего Центра противодействия кибербезопасности. Вероятно, речь идёт о каком-то хакерском центре, предположил Корнилов.

"Посмотрите в конце видео на лицо журналистки. Так и читается: "Боже! Ну что ты несёшь! Но сказать тебе это в лицо не могу". Всё-таки феерического пианиста избрала себе Украина!" - резюмировал Корнилов, в том числе публикуя видео высказываний Владимира Зеленского.