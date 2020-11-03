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Лицо закрыто маской: Жители Вены сняли на видео сбежавшего стрелка
03 ноября 2020, 20:45 • 40 • В мире
В Сети обнародована запись, где вооружённый человек стреляет на улице в Вене. На видео не видно его лица: оно закрыто защитной маской.
В Вене, по предварительным данным, жертвами вооружённого нападения стали семь человек. Инцидент произошёл вечером 2 ноября. По данным СМИ, вооружённых мужчин было двое, они устроили нападение в нескольких локациях - возле синагоги и еврейского центра, а также у ресторана в этом же районе. Пока официально данные сведения не подтверждены.
Сообщалось, что в результате перестрелки был тяжело ранен один из полицейских. Полиция оцепила территорию рядом с синагогой, также перекрыта улица Ротентурмштрассе. Правоохранители не исключают версию теракта в Вене.
Журналисты сообщают, что один из злоумышленников привёл в действие пояс смертника. Второй бросился в бега. Очевидцы запечатлели на видео кадры спецоперации полиции. На записи слышны звуки стрельбы.
Также один из свидетелей этого ЧП из окна дома запечатлел, как вооружённый мужчина в защитной маске покидает место происшествия. Предположительно, на кадрах запечатлён второй нападавший.
По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около полусотни выстрелов, стрельба также была слышна в баре.
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