Лицо скрывала маска: в Москве разыскивают женщину, бросившую девочку в поликлинике

Полиция ищет женщину, которая оставила маленькую девочку без присмотра в московской поликлинике №15. На записях с камер наблюдения видно, что неизвестная женщина в маске привела ребёнка в медучреждение вечером 16 мая. В течение недели девочка будет находиться в больнице, её жизни ничто не угрожает.

Московские следователи разыскивают женщину, бросившую в поликлинике трёхлетнего ребёнка. Вечером 16 мая персонал детской поликлиники №15, расположенной неподалёку от станции метро «Савёловская», обнаружил девочку, оставленную без присмотра взрослых.

Врачи сразу сообщили о ребёнке в правоохранительные органы. Женщину, оставившую девочку в поликлинике, пока не нашли.

ГСУ СК России проводит доследственную проверку. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка»).

«Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются родственники девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в официальном сообщении на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

На сайте ведомства также указано, что до выяснения всех обстоятельств ребёнок был направлен в медицинское учреждение. Отмечается, что она поступила к медикам с лёгким инфекционным заболеванием и небольшой температурой. По словам врачей, девочка вела себя спокойно, адекватно реагировала на происходящее и быстро заснула. Утром с ней пообщались психологи и сотрудники соцзащиты.

Они рассказали журналистам, что не смогли выяснить у ребёнка, как её зовут и где можно найти её родителей: малышка почти не умеет разговаривать и не может назвать ни своё имя или возраст, ни имена родителей. Она лишь сказала, что живёт с мамой и папой в большом доме, куда нужно подниматься по лестнице. Кроме того, выяснилось, что ребёнок говорит на украинском языке.

Психологи, работающие с ребёнком, отметили, что девочка не замыкается в себе и легко идёт на контакт, несмотря на стрессовую ситуацию. По их мнению, это может говорить о том, что девочка привыкла оставаться с незнакомыми людьми и не боится их. В ходе осмотра врачи не обнаружили признаков травм или побоев — нет ни ссадин, ни синяков, ни каких-либо других телесных повреждений. Ребёнок ухожен, одет в чистые, хорошие вещи и аккуратно причёсан.

«Девочка называет себя Ниной. В её речи фигурируют два имени — Нина и Надя, которая купила ей ботиночки. Девочка очень общительная и легко идёт на контакт… она аккуратная и хорошо слушается взрослых», — цитирует РИА Новости уполномоченного по правам ребёнка в России Анну Кузнецову.

Женщина в маске

Полицейские уже опросили сотрудников и охрану поликлиники, которые могли видеть женщину, оставившую девочку одну. По их словам, женщина хорошо ориентировалась в здании, что может говорить о том, что она бывала в этой поликлинике раньше, сообщают СМИ. Однако выйти на мать или других родственников девочки не удалось. Пока у правоохранителей есть только записи с камер видеонаблюдения, установленных в поликлинике №15 и на прилежащей территории.

Судя по записям, женщина с ребёнком на руках зашла в поликлинику в 17:51 16 мая, поднялась с девочкой на второй этаж, где посадила её на кресло в коридоре. Затем женщина снова появилась на первом этаже, уже без ребёнка. После этого она в одиночестве покинула медучреждение и больше туда не возвращалась. На попавших в сеть видеороликах видно, что лицо женщины всё время было скрыто за медицинской маской.

На сайте ассоциации волонтёрских организаций «Поиск пропавших детей» была опубликована ориентировка на брошенную в московской поликлинике девочку. Сейчас это объявление распространяют в социальных сетях. Всех, кто располагает информацией о ребёнке или его родителях, просят немедленно обращаться в правоохранительные органы.

Представители московского Департамента труда и социальной защиты населения заверили журналистов, что психологи и социальные работники продолжат работать с девочкой ежедневно на протяжении всего времени, пока она находится в больнице. Ребёнка также обеспечат всем необходимым, пока продолжаются поиски её родственников.

«Мы можем проигрывать два варианта — начиная от того, что этот ребёнок может быть украден и могут быть совершены преступления в отношении него, но повторюсь: при визуальном осмотре на девочке не было обнаружено никаких следов насильственных действий», — заметила Кузнецова.

За последние месяцы в Москве и ряде других российских городов социальные службы неоднократно находили брошенных без присмотра малолетних детей. В Москве один из самых резонансных случаев произошёл в середине марта. Тогда в захламлённой квартире на Ленинградском проспекте нашли брошенную матерью истощённую девочку.

В свои пять лет она почти не разговаривала, вела себя асоциально. Врачи извлекли из шеи девочки вросшее в кожу украшение.

Вскоре объявилась мать брошенного ребёнка Ирина Геращенко, которая заявила, что вынуждена оставлять дочь одну дома, чтобы ходить на работу. Прокуратура обратилась в Головинский суд Москвы с требованием лишить Геращенко родительских прав. В мае по итогам психолого-психиатрической экспертизы женщина была признана невменяемой.