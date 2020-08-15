Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Ян...
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответи...
"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших гл...
Главная / В мире

Лицо Азербайджана на Балканах задержали "гэбисты"

15 августа 2020, 18:20  •  88 • В мире
Азербайджанский посол в Сербии, Черногории и в Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов был задержан по подозрению в коррупции. О задержании сообщила Служба госбезопасности Азербайджана.
В Сербии был задержан посол Азербайджана. Как говорится в сообщении Службы госбезопасности республики, Эльдар Гасанов подозревается в присвоении бюджетных средств в крупном размере.
Отмечается, что дипломат, который представлял Баку за границей, может быть причастен и к другим нарушениям закона.
О нарушениях стало известно после проверки финансово-хозяйственной деятельности МИД Азербайджана. Кроме того, после проверки под подозрение попали и другие сотрудники дипмиссии.
Речь идёт о главе тендерной комиссии министерства Фархаде Моллазаде, начальнике управделами хозотдела Салиме Ализаде, а также руководителе юридически-консульского отдела Консульского управления Нурупаше Абдуллаеве.
Кроме того, месяцем ранее был задержан бывший посол Азербайджана в Турции, глава Консульского управления при МИД республики Фаиг Багиров. Ему вменяют растрату бюджетных денег, злоупотребление служебным положением и взяточничество.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
14 августа 2020, 13:55
"Газпром" после взысканий Польши дал ответ по "Северному потоку - 2"
14 августа 2020, 19:25
В Китае вспомнили о вопросе русского старика и похвастались "убийцей авианосцев"
15 августа 2020, 06:25
Аппетит приходит во время еды: Китай хочет потеснить Россию в Арктике?
14 августа 2020, 23:05
Глава президентского пула Лукашенко отказался объяснять своё увольнение
14 августа 2020, 15:45
Озвучено имя жертвы "белорусского майдана". Соболезнования посыпались на однофамильца
14 августа 2020, 23:05
Этот странный новый мир: В Мексике появились "антиковидные" фургоны для "показа новорождённых"
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 августа 2020, 06:25
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целуют ОМ...
15 августа 2020, 12:50
В украинском порту повторилась история с Бейрутом
15 августа 2020, 04:35
Крути им как хочешь: Кто из депутатов в России имеет двойное гражданство
15 августа 2020, 03:40
Ницой обвинила Екатерину II в «воровстве» Одессы у украинского магната
15 августа 2020, 12:50
Ошибка Зеленского сыграла важную роль в деле "33 богатырей": "С ним Ба...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2020, 01:15
"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших глазах разрывают на куски
14 августа 2020, 03:50
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на травлю своей цитатой
12 августа 2020, 03:15
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"
14 августа 2020, 19:25
Чего не говорят о беспорядках в Белоруссии
11 августа 2020, 15:20
Белорусский "майдан" сменил направление? Провокаторы придумали новую форму протеста
12 августа 2020, 08:45
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
11 августа 2020, 00:40
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукловодов, раскачавших Минск
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.