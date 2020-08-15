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Лицо Азербайджана на Балканах задержали "гэбисты"
15 августа 2020, 18:20 • 88 • В мире
Азербайджанский посол в Сербии, Черногории и в Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов был задержан по подозрению в коррупции. О задержании сообщила Служба госбезопасности Азербайджана.
В Сербии был задержан посол Азербайджана. Как говорится в сообщении Службы госбезопасности республики, Эльдар Гасанов подозревается в присвоении бюджетных средств в крупном размере.
Отмечается, что дипломат, который представлял Баку за границей, может быть причастен и к другим нарушениям закона.
О нарушениях стало известно после проверки финансово-хозяйственной деятельности МИД Азербайджана. Кроме того, после проверки под подозрение попали и другие сотрудники дипмиссии.
Речь идёт о главе тендерной комиссии министерства Фархаде Моллазаде, начальнике управделами хозотдела Салиме Ализаде, а также руководителе юридически-консульского отдела Консульского управления Нурупаше Абдуллаеве.
Кроме того, месяцем ранее был задержан бывший посол Азербайджана в Турции, глава Консульского управления при МИД республики Фаиг Багиров. Ему вменяют растрату бюджетных денег, злоупотребление служебным положением и взяточничество.
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