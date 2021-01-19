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Лицевой паралич после вакцины Pfizer: "Укол смерти" получил новую "побочку" в Израиле

19 января 2021, 00:45  •  31 • В мире
"Укол смерти" получил новую "побочку" в Израиле. Так, у 13 граждан страны диагностировали лицевой паралич после вакцины Pfizer. Более того, предполагается, что подобных эпизодов может быть больше.
По информации Министерства здравоохранения Израиля, у 13 граждан страны был диагностирован паралич лица после вакцинации от коронавирусной инфекции.
Всем им был введён препарат, разработанный американской корпорацией Pfizer. Притом, как пишет местная газета "Едиот ахронот" со ссылкой на медиков, количество подобных эпизодов может быть больше.
Один из жителей, прошедший первый этап вакцинации, поделился, что заметил необычные ощущения в ротовой полости и в районе подбородка уже спустя пару минут после инъекции.
Они сохранялись дольше суток и окончательно не ушли до сих пор. Теперь после появления признаков паралича лицевого нерва у пациентов врачи спорят о целесообразности прохождения второго этапа вакцинации страдающими парезом.
Напомним, ранее в ряде стран регистрировались случаи смертельного исхода после прививки Pfizer. Одна из последних трагедий произошла в США. Умер врач, его супруга убеждена, что смерть напрямую связана с вакциной от SARS-CoV-2.

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