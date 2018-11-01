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«Лицензия на убийство»: Украинское правительство обвинили в желании оставить людей зимой без тепла

01 ноября 2018, 05:24  •  74 • Политика
Украинский депутат Александр Вилкул заявил, что, дав «Нафтогазу» право отключать людям тепло и газ в минусовую температуру, кабинет министров Владимира Гройсмана фактически выдал госкорпорации «лицензию на убийство».
Поскольку правительство Украины дало добро на массовые отключения газа за долги по коммунальным платежам по пришествии зимы, в стране могут замерзнуть целые города. С таким заявлением выступил в эту среду депутат Верховной рады Александр Вилкул.
В эфире одного из украинских телеканалов он назвал подобный подход к проблеме неплательщиков фактической «лицензией на убийство». Всего же на настоящий момент у украинских граждан накопилось долгов по счетам за газ на общую сумму в 38 миллиардов гривен, или в 88 миллиардов рублей.
Резонно предположить, что в отопительном сезоне 2018-2019 годов эти долги лишь вырастут. Раньше «Нафтогаз» не имел права отключать людям газ в минусовую температуру. Теперь потенциальных должников не защитит даже и эта норма украинского законодательства.
«Правительство дало разрешение НАК «Нафтогаз» в минусовую температуру зимой за долги отключать у людей газ. Я вам вообще скажу, что это лицензия на убийство - на это похоже. То есть могут целые города отключаться от газа - от тепла. Никогда нельзя было в минусовую температуру газ отключать», - суммировал ситуацию нардеп.

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