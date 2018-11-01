«Лицензия на убийство»: Украинское правительство обвинили в желании оставить людей зимой без тепла

Поскольку правительство Украины дало добро на массовые отключения газа за долги по коммунальным платежам по пришествии зимы, в стране могут замерзнуть целые города. С таким заявлением выступил в эту среду депутат Верховной рады Александр Вилкул.

В эфире одного из украинских телеканалов он назвал подобный подход к проблеме неплательщиков фактической «лицензией на убийство». Всего же на настоящий момент у украинских граждан накопилось долгов по счетам за газ на общую сумму в 38 миллиардов гривен, или в 88 миллиардов рублей.

Резонно предположить, что в отопительном сезоне 2018-2019 годов эти долги лишь вырастут. Раньше «Нафтогаз» не имел права отключать людям газ в минусовую температуру. Теперь потенциальных должников не защитит даже и эта норма украинского законодательства.