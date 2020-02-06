«Лицензии отбирать, и всё»: Путин объявил бой недобросовестным продавцам лекарств

Аптеки, поднявшие цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты на фоне сообщений о вспышке коронавируса, необходимо лишать лицензии. С таким заявлением Владимир Путин выступил на совещании с членами нового правительства, которое прошло в Кремле 5 февраля. По словам главы государства, аптечная сеть в стране в «известной степени избыточна» и поэтому столь жесткие меры не лишат граждан лекарств. Борьба с распространением нового вируса, разумеется, не стала единственной темой заседания. В ходе мероприятия президент обозначил главные цели, достижения которых властям необходимо добиться уже в обозримом будущем. Ключевой задачей кабинета министров остается повышение зарплат и улучшение качества жизни россиян.

«Решили нажиться»

Совещание президента с премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами правительства стало первым после формирования нового состава кабмина. Открытие встречи прошло в довольно нетипичном ключе, так как вступительное слово было, по сути, предоставлено заместителю вице-премьера Татьяне Голиковой, которая доложила присутствующим о ситуации вокруг распространения коронавируса.

Она начала выступление с довольно пугающих новостей. В мире, который совсем недавно узнал о существовании нового патогена, зарегистрировано уже 24,5 тыс. случаев заболевания.

— Основная масса, понятно, в Китайской Народной Республике, 229 случаев — в других странах. На текущий момент в России, как и было ранее, выявлено только два случая. Новых нет, — заявила Татьяна Голикова.

Вице-премьер обратила внимание президента на недобросовестное поведение некоторых аптек, которые на фоне появления новой инфекции подняли цены на защитные маски до 70–100 рублей. Хотя еще до Нового года стоимость одной маски составляла 1,5 рубля.

— Лицензии надо отбирать у них, вот и всё, на эту деятельность, — резко отреагировал Владимир Путин. — Решили нажиться. Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, вот и всё, чтобы неповадно было в следующий раз.

При этом президент не просто озвучил радикальные меры, но и обосновал их. По его словам, аптечная сеть в стране настолько обширна и «в известной степени» избыточна, так что закрытие конкретных заведений трагедией для граждан не обернется. Россияне будут в той же мере снабжены необходимыми лекарствами.

Продолжая тему коронавируса, Татьяна Голикова сообщила, что с 14 февраля для обеспечения безопасности планируется прекращение чартерных рейсов между РФ и КНР. Кроме того, недавно в Поднебесную прибыли специалисты Минздрава и Роспотребнадзора для обмена информацией с китайскими коллегами.

Раскачки не будет

После обсуждения мер по борьбе с вирусом совещание продолжилось в более привычном формате. Владимир Путин обратился к членами правительства, обозначив основные задачи, стоящие перед новым кабмином. В первую очередь необходимо сконцентрироваться на достижение устойчивого роста реальных доходов и повышения качества жизни россиян, уверен глава государства.

Более того, обновленный состав правительства должен добиться «настоящего прорыва в дебюрократизации». По словам президента, необходимо исключить волокиту в выдаче материнского капитала и пособий семьям с детьми. Конкретные результаты на себе должны ощутить все граждане, включая предпринимателей, напомнил он.

Михаил Мишустин отметил, что все члены правительства нацелены на безусловное исполнение поручений и понимают всю важность поставленных задач, включая рост экономики, улучшение демографической ситуации и повышение уровня доходов граждан.

— Другими словами, наша основная задача — это создание у людей уверенности в завтрашнем дне, — заявил премьер.

Россия намерена бороться за попадание в пятерку ведущих экономик мира. В ходе совещания были обозначены сразу несколько мер, которые уже по итогам текущего года позволят добиться увеличения темпов роста ВВП. К примеру, речь идет о формировании дополнительного спроса на российские машины и оборудование, а также об увеличении экспортных поставок несырьевых и неэнергетических товаров.

Добиться этого можно даже в условиях санкций, которые по прежнему вредят российской экономике и мешают работе многих зарубежных компаний, уверен зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

— Тем не менее мы извлекли из них максимальную пользу. К примеру, решили вопрос продовольственной безопасности. Сельское хозяйство сейчас развивается бурными темпами. Для того чтобы войти в пятерку, мы должны в том числе увеличивать платежеспособность населения, поднимать средний и малый бизнес, переходить к цифровой экономике, а также расширять средний класс, — добавил Алексей Чепа.

После выступления премьер-министра слово вновь перешло к Татьяне Голиковой, которая доложила о принятии мер по льготному обеспечению граждан незарегистрированными лекарствами. Порядок ввоза в РФ таких препаратов должен быть определен правительством до 1 марта.

Последним выступающим стал первый вице-премьер Андрей Белоусов, который сообщил о скором принятии законопроекта о защите и принятии инвестиций. Также он рассказал о решении правительства и ЦБ создать действующий в онлайн-режиме консультационный механизм для поддержки макроэкономической стабильности в стране.

В завершение мероприятия Владимир Путин еще раз обратился к кабмину.

— У нынешнего состава правительства вообще нет ни одной минуты на раскачку, просто мы не имеем на это никакого права. Нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает, — сказал он. — Я жду от вас конкретной работы, работы по каждому из обозначенных сейчас направлений и даже по тем, которые, может быть, еще и не прозвучали.

На принципах невмешательства

В тот же день в Александровском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония вручения верительных грамот президенту РФ от послов 23 стран (США, Великобритании, Австралии, Канады, Китая и других государств). Внешний вид нескольких дипломатов, которые решили посетить Кремль в традиционной одежде, стал главным украшением этого весьма формального мероприятия. Особое внимание представителей СМИ привлек посол Королевства Марокко Лотфи Бушаара, одетый в длинный белый халат с остроконечным капюшоном.

После принятия грамот, фотографирования и рукопожатия с каждым из дипломатов Владимир Путин выступил с краткой речью, обозначив российскую позицию в отношении отдельных стран. Так, президент заявил о тесных взаимоотношениях с Китаем, оценив «решительные и энергичные меры» КНР по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

А вот уровень сотрудничества с Великобританией пока РФ не удовлетворяет, добавил Владимир Путин. Обратился российский президент и к новому послу США Джону Салливану. Кооперация Москвы и Вашингтона должна основываться на принципах равенства и невмешательства во внутренние дела обеих стран, пояснил он. Потому что «от состояния отношений Россия и США, их стабильности и предсказуемости во многом зависит мир и безопасность на планете», подытожил Владимир Путин.