«Лицемерно твердят о праве НАТО на расширение»: посольство РФ назвало однобоким подход США к теме неделимой безопасности

Россия приветствует желание Соединённых Штатов обсуждать принцип неделимой безопасности, однако американская сторона интерпретирует концепцию однобоко, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Дипломаты отметили, что США игнорируют обязательство не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других государств, а также отрицают факт приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам. Ранее замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что действия России якобы «нарушают международное право».

Россия поддерживает намерение США начать диалог по теме неделимой безопасности Европы. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне по итогам выступления американского замгоссекретаря Уэнди Шерман в ОБСЕ.

8 февраля высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства, выступая на инаугурационной неформальной встрече высокого уровня «Возобновлённый диалог ОБСЕ по европейской безопасности», заявила, что США согласны с тем, что принцип неделимой безопасности — важная тема. Вместе с тем американская сторона считает, что именно Москва якобы совершает действия, которые не согласуются с её обязательствами в рамках ОБСЕ, «нарушают международное право» и «ставят под угрозу драгоценное видение Европы, которая свободна, едина и пребывает в мире».

«Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе», — говорится в сообщении.

При этом российские дипломаты подчеркнули, что Штаты по-прежнему однобоко интерпретируют концепцию неделимой безопасности.

«Фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы. При этом игнорируют сопровождающее его обязательство не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других государств. Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам представляет для нас экзистенциональную угрозу», — пояснили в дипмиссии.

В этой связи представителям госдепа США рекомендовали ознакомиться с переданным им посланием министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором объясняется «неразрывная связь указанных прав и обязательств, зафиксированных в Стамбульской и Астанинской декларациях ОБСЕ».

В своём заявлении для СМИ от 27 января глава МИД отмечал, что Запад «старательно обходит стороной» положения, закреплённые в этих декларациях, но призывает выполнять принципы, касающиеся права НАТО на расширение. По его словам, западные страны «рассматривают обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, исключительно как «меню», выбирая только то, что «вкусно» для них.

Позднее на сайте МИД был опубликован текст послания, направленного главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран. В нём, среди прочего, говорится, что принцип неделимой безопасности избирательно трактуется Западом «для обоснования взятого курса на безответственное расширение НАТО».

Лавров также подчеркнул, что Москва желает получить «чёткий ответ» о том, как партнёры интерпретируют обязательство не укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других государств, а также каким образом они намерены его выполнять.

«Ожидаем оперативной реакции. Она не должна занять много времени — ведь речь идёт о прояснении понимания, на основе которого ваш президент (премьер) подписал соответствующие обязательства. Также исходим из того, что реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока», — говорилось в документе.

Кроме того, Сергей Лавров в телефонном разговоре заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Москва не позволит «замотать» тему неделимости безопасности: «Будем настаивать на честном разговоре и объяснении, почему свои обязательства Запад выполнять не хочет вовсе или исключительно выборочно и в свою пользу».

7 февраля президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном вновь объяснил, почему Россия выступает против расширения НАТО за счёт стран Восточной Европы.

«Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить о том, что Россия ведёт себя агрессивно, по меньшей мере не соответствует здравой логике», — сказал он.

9 февраля постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью РИА Новости заявил, что с годами ситуация с европейской безопасностью ухудшилась. По его словам, в данный момент стоит вопрос «о вполне осязаемых, конкретных угрозах нашей национальной безопасности».

«Ситуация с Украиной подтверждает кризис системы европейской безопасности, который возник не вчера и не в 2014 году. К сожалению, он глубоко пропитывает современную историю», — сказал он.

По его словам, в Москве готовы «дать дипломатии шанс».

«В январе прошёл первый раунд переговоров по ним, в конце прошлого месяца США и НАТО дали нам свои ответы. Сейчас в Москве ведётся межведомственная проработка наших позиций, которая будет закреплена решением президента», — пояснил дипломат.