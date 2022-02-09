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«Лицемерно твердят о праве НАТО на расширение»: посольство РФ назвало однобоким подход США к теме неделимой безопасности
09 февраля 2022, 10:20 • 80 • В мире
Россия приветствует желание Соединённых Штатов обсуждать принцип неделимой безопасности, однако американская сторона интерпретирует концепцию однобоко, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Дипломаты отметили, что США игнорируют обязательство не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других государств, а также отрицают факт приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам. Ранее замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что действия России якобы «нарушают международное право».
Gettyimages.ru © mashabuba
Россия поддерживает намерение США начать диалог по теме неделимой безопасности Европы. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне по итогам выступления американского замгоссекретаря Уэнди Шерман в ОБСЕ.
8 февраля высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства, выступая на инаугурационной неформальной встрече высокого уровня «Возобновлённый диалог ОБСЕ по европейской безопасности», заявила, что США согласны с тем, что принцип неделимой безопасности — важная тема. Вместе с тем американская сторона считает, что именно Москва якобы совершает действия, которые не согласуются с её обязательствами в рамках ОБСЕ, «нарушают международное право» и «ставят под угрозу драгоценное видение Европы, которая свободна, едина и пребывает в мире».
«Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе», — говорится в сообщении.
При этом российские дипломаты подчеркнули, что Штаты по-прежнему однобоко интерпретируют концепцию неделимой безопасности.
В этой связи представителям госдепа США рекомендовали ознакомиться с переданным им посланием министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором объясняется «неразрывная связь указанных прав и обязательств, зафиксированных в Стамбульской и Астанинской декларациях ОБСЕ».
В своём заявлении для СМИ от 27 января глава МИД отмечал, что Запад «старательно обходит стороной» положения, закреплённые в этих декларациях, но призывает выполнять принципы, касающиеся права НАТО на расширение. По его словам, западные страны «рассматривают обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, исключительно как «меню», выбирая только то, что «вкусно» для них.
Позднее на сайте МИД был опубликован текст послания, направленного главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран. В нём, среди прочего, говорится, что принцип неделимой безопасности избирательно трактуется Западом «для обоснования взятого курса на безответственное расширение НАТО».
Лавров также подчеркнул, что Москва желает получить «чёткий ответ» о том, как партнёры интерпретируют обязательство не укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других государств, а также каким образом они намерены его выполнять.
«Ожидаем оперативной реакции. Она не должна занять много времени — ведь речь идёт о прояснении понимания, на основе которого ваш президент (премьер) подписал соответствующие обязательства. Также исходим из того, что реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока», — говорилось в документе.
Кроме того, Сергей Лавров в телефонном разговоре заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Москва не позволит «замотать» тему неделимости безопасности: «Будем настаивать на честном разговоре и объяснении, почему свои обязательства Запад выполнять не хочет вовсе или исключительно выборочно и в свою пользу».
7 февраля президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном вновь объяснил, почему Россия выступает против расширения НАТО за счёт стран Восточной Европы.
9 февраля постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью РИА Новости заявил, что с годами ситуация с европейской безопасностью ухудшилась. По его словам, в данный момент стоит вопрос «о вполне осязаемых, конкретных угрозах нашей национальной безопасности».
«Ситуация с Украиной подтверждает кризис системы европейской безопасности, который возник не вчера и не в 2014 году. К сожалению, он глубоко пропитывает современную историю», — сказал он.
По его словам, в Москве готовы «дать дипломатии шанс».
«В январе прошёл первый раунд переговоров по ним, в конце прошлого месяца США и НАТО дали нам свои ответы. Сейчас в Москве ведётся межведомственная проработка наших позиций, которая будет закреплена решением президента», — пояснил дипломат.
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