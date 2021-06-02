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Лицемерие на костях: Симоньян о главном преступлении США
02 июня 2021, 16:00 • 163 • Политика
Маргарита Симоньян в одном из своих выступлений в шоу Владимира Соловьёва высказалась о главном, если не сказать, краеугольном преступлении США, на котором строится вся политика страны. Это "200-летнее лицемерие" на костях.
Редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы Владимира Соловьёва на телеканале "Россия 1" напомнила, что на самом деле представляет из себя американская демократия. Говорила Симоньян о многочисленных нестыковках в транслируемых США ценностях и реальной картине событий.
Во-первых, в США есть смертная казнь. Во-вторых, определённый процент казнимых каждый год впоследствии оказываются невиновными. В-третьих, странно считать демократией страну, где подавляющее число осуждённых, одной расы - "чёрной расы, спустя 150 лет после отмены рабства эта демократия не смогла справиться с этой проблемой", подчеркнула Симоньян.
В продолжение редактор RT напомнила, что в США больше всего заключённых в мире. А ещё там нет свободных президентских выборов. Один из приведённых фактов оказался особенно чудовищным. Симоньян напомнила о том, как США закрывают глаза на преступления. Из недавних примеров - школа в Канаде, стоявшая на костях детей. Малышей забирали из семей индейцев, якобы чтобы сделать полноценными канадцами. На деле же их избивали, насиловали, убивали, и США не осудили подобное ни в коей мере:
У США нет претензий ни к Канаде, ни к Саудовской Аравии, где и сегодня половина населения по гендерному признаку "находится в чудовищных условиях угнетения", отметила Симоньян. Не говоря уже о том, что там в принципе нет выборов.
Полную версию выступления Магарита Симоньян опубликовала на личной странице в соцсетях.
"Это 200-летнее лицемерие у них в крови и костном мозге", - поставила точку Симоньян.
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