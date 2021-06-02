Лицемерие на костях: Симоньян о главном преступлении США

Маргарита Симоньян в одном из своих выступлений в шоу Владимира Соловьёва высказалась о главном, если не сказать, краеугольном преступлении США, на котором строится вся политика страны. Это "200-летнее лицемерие" на костях.

Редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы Владимира Соловьёва на телеканале "Россия 1" напомнила, что на самом деле представляет из себя американская демократия. Говорила Симоньян о многочисленных нестыковках в транслируемых США ценностях и реальной картине событий.

Считать устройство США демократией может или человек ангажированный, или человек, который об этом ничего не знает, - подчеркнула Симоньян.

Во-первых, в США есть смертная казнь. Во-вторых, определённый процент казнимых каждый год впоследствии оказываются невиновными. В-третьих, странно считать демократией страну, где подавляющее число осуждённых, одной расы - "чёрной расы, спустя 150 лет после отмены рабства эта демократия не смогла справиться с этой проблемой", подчеркнула Симоньян.

В продолжение редактор RT напомнила, что в США больше всего заключённых в мире. А ещё там нет свободных президентских выборов. Один из приведённых фактов оказался особенно чудовищным. Симоньян напомнила о том, как США закрывают глаза на преступления. Из недавних примеров - школа в Канаде, стоявшая на костях детей. Малышей забирали из семей индейцев, якобы чтобы сделать полноценными канадцами. На деле же их избивали, насиловали, убивали, и США не осудили подобное ни в коей мере:

(Нельзя считать демократией) страну, которая изничтожила коренное население этой территории. А те малюсенькие горсточки, которые остались, прозябают и живут в аду, - напомнила Симоньян. - Буквально вчера снова в Канаде - и в Америке тоже полно таких историей, нашли сотни трупиков, включая трёхлетних деточек на территории школы, куда насильственно забирали детей из семей коренного, индейского населения Канады. Чтобы сделать их не индейцами, а демократами. (В этой школе, а таких было много) их насиловали, били, убивали, они страшно болели, им запрещали говорить на родном языке, им запрещали вспоминать родителей, никто даже не вёл учёт, сколько их там умирало. И, по разным сведениям, эти школы сохранялись до 70-х годов или даже до 90-х годов. Вероятно, последняя такая школа была закрыта в 1998 году, - подчеркнула Маргарита Симоньян.

У США нет претензий ни к Канаде, ни к Саудовской Аравии, где и сегодня половина населения по гендерному признаку "находится в чудовищных условиях угнетения", отметила Симоньян. Не говоря уже о том, что там в принципе нет выборов.

Смешно говорить о том, что у США есть какие-либо ценности. Их не было никогда, - добавила Симоньян, напомнив, ко всему прочему, что даже написавший декларацию о равных правах Томас Джефферсон, одновременно, был рабовладельцем. И, очевидно, полагал, что равные права на его рабов не распространяются. И это один из стандартных примером двойных стандартов США.

Полную версию выступления Магарита Симоньян опубликовала на личной странице в соцсетях.

"Это 200-летнее лицемерие у них в крови и костном мозге", - поставила точку Симоньян.