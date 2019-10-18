«Лицемерие и политизация»: в России отреагировали на создание в Раде объединения по «возвращению» Кубани

В Верховной раде появилось объединение, которое займётся вопросом «возвращения в культурное и политическое поле украинских этнических территорий», в первую очередь Кубани. Об этом заявил Алексей Гончаренко — депутат парламента Украины от партии экс-президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность». Между тем в Госдуме отметили, что Киеву следует задуматься о налаживании сотрудничества, а не «засылать на Кубань эмиссаров». В Совфеде считают, что таким образом украинские власти пытаются показать, что их соотечественники в России якобы нуждаются в покровительстве и защите.

Инициатива украинских депутатов по созданию межфракционного объединения по «возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев» Кубани отдаёт фальшью и желанием заработать политические очки. Такое мнение в беседе с RT высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. Ранее о создании нового политического альянса объявил украинский нардеп Алексей Гончаренко.

По мнению Косачёва, депутаты Верховной рады таким образом пытаются дать ответ на усилия Москвы по защите своих граждан за рубежом. Однако он отметил, что Киев пытается извратить эту идею и политизировать её, намереваясь показать, что украинцы на Кубани якобы нуждаются в покровительстве и защите.

«Я усматриваю в этой инициативе желание создать некую зеркальную ситуацию. Россия заботится о своих соотечественниках за рубежом. Украина тоже делает попытки. Но в качестве второго этапа будет эксплуатироваться тема того, что украинские соотечественники нуждаются в покровительстве и защите. Но это лицемерие и попытка политизировать данный вопрос», — сказал Косачёв.

Сенатор отметил, что Россия — страна с большим опытом сохранения культурных традиций и особенностей, а на её территории соблюдаются права любых этнических групп.

«Если бы Украина взяла пример России для подражания, многие проблемы решались бы гораздо проще. Жёсткая националистическая политика Киева порождает все те проблемы, с которыми Украина сталкивается в своём развитии. Россия всегда была местом комфортного проживания для любых национальностей, включая украинскую», — считает представитель Совфеда.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал безнадёжными попытки «засылать на Кубань политических эмиссаров». Кроме того, он призвал депутатов Верховной рады «подумать о сотрудничестве». «Такие шаги, без сомнения, будут восприняты с теплотой. А силой или коварством нам что-либо навязывать бесполезно», — заявил Бальбек RT.

Сбор яблок на полях, Краснодарский край

РИА Новости

© Виталий Тимкив

«Кубань» в Раде

Ранее парламентарий от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил о создании межфракционного объединения «Кубань». Новообразованный альянс украинских нардепов поставил перед собой задачу «разработать политику по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

«В первую очередь займёмся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием», — написал Гончаренко в Facebook.

Также он выразил благодарность 12 коллегам, которые выбрали его руководителем межфракционного объединения «Кубань». Заметим, что в него вошли семь депутатов от «Европейской солидарности», два депутата от партии «Голос» Святослава Вакарчука, два представителя группы «За будущее», а также один внефракционный депутат.

Кроме того, Гончаренко обратился к спикеру Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову. Депутат попросил главу парламента объявить на пленарном заседании о создании объединения «Кубань».

Перчатки Гончаренко и учебники для Омеляна

Добавим, что Алексей Гончаренко известен своими антироссийскими выступлениями. Так, в октябре 2018 года во время дебатов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) он надел большие резиновые перчатки зелёного цвета и заявил, что таким образом готовится к возвращению в состав органа российской делегации.

В ответ на это председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье сделала замечание украинскому депутату, напомнив Гончаренко, что тот находится «не на театральных подмостках».

Вместе с тем ещё в 2017 году занимавший на тот момент пост министра инфраструктуры Украины Владимир Омелян потребовал у России возвращения «захваченной» Кубани.

«Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в своё время», — говорил он в мае 2017 года.

В ответ на это губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал не дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли.

«Мы готовы отправить министру Омеляну партию учебников по истории и географии для восполнения пробела в знаниях», — заявлял глава российского региона.