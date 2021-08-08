Лицемерие и двойные стандарты. Запад требует отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

8 августа – годовщина вероломного нападения грузинских войск на русских миротворцев в Южной Осетии. К памятной дате семь западных стран решили призвать Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Между тем отзывать признание Косова, Хорватии или Словении страны Запада не намерены. Как гласит расхожее выражение, "вы не понимаете, это другое".

Ровно 13 лет назад Михаил Саакашвили отдал грузинской армии преступный приказ атаковать русских миротворцев в Южной Осетии и "‎восстановить конституционный порядок"‎ на территории "‎Самачабло"‎ (именно так территорию компактного проживания на свой манер называют грузинские националисты). Аккурат к очередной годовщине семь западных государств решили устроить демарш в Организации Объединённых Наций и призвать нашу страну отозвать признание независимости двух закавказских республик – Абхазии и Южной Осетии. Помимо постоянных членов Совета Безопасности ООН, США, Великобритании и Франции, под обращением подписались Эстония, Норвегия, Албания и Ирландия.

Запад обвиняет Россию в нарушении международного права и попрании территориальной целостности Грузии, несмотря на то что все годы после распада СССР Москва стремилась найти компромиссное решение тяжелейшего этнического конфликта. Непризнание Цхинвала и Сухума со стороны Кремля на протяжении семнадцати лет прозрачно намекало грузинскому руководству, что Россия готова рассмотреть различные варианты восстановления Грузии как целостной страны. Однако в Тбилиси решили иначе и все постсоветские годы занимались чем угодно, только не попытками поиска приемлемого решения: укрывали на своей территории чеченских боевиков, заявляли о приверженности евроатлантической интеграции, боролись с "оккупационным" советским и имперским наследием. Последней каплей стало нападение на наших миротворцев, находившихся в регионе на законных основаниях. Кровь русских солдат простить невозможно. Так что если кого и обвинять грузинам в окончательной потере "Самачабло" и "Абхазети", так это Михаила Саакашвили – человека, решившего, что истерикой в гитлеровском стиле а-ля апрель 1945-го можно разрулить проблему неподконтрольных территорий.

Позиция Соединённых Штатов и европейских государств, как обычно, отдаёт двойными, тройными стандартами. Их очень волнует территориальная целостность Грузии, при этом совершенно безразлична территориальная целостность Сербии. Принадлежность Косова к сербскому государству признана несколькими резолюциями Совета Безопасности ООН, а эти документы имеют обязательную силу, в отличие от резолюций Генеральной Ассамблеи. Под этими бумагами подписались и Вашингтон, и Париж, и Лондон, но в феврале 2008-го просто наплевали на международное право. А ровно через полгода подняли вой на весь мир по поводу стремления России "расчленить" Грузию.

Здесь же можно вспомнить и роль Запада в уничтожении Югославии. В 1991 году Словения и Хорватия, по сути, подняли сепаратистский мятеж с целью выйти из состава СФРЮ. Югославская народная армия попыталась сохранить единство страны и начала бои против сепаратистов. Однако США и Европейское сообщество оказали колоссальное давление на Белград, чтобы "не допустить насилия". Уже в декабре 1991-го Германия и ряд европейских стран признали независимость Хорватии, вопреки всем нормам права, вопреки принципу нерушимости послевоенных границ. В январе 1992-го примеру ФРГ последовало всё ЕС. Что в отделении Хорватии, что в случае с Косово решающую роль сыграли "миротворцы", фактически защищавшие сепаратистов. Интересно, что произошло бы, если бы югославские/сербские войска решили, по примеру Саакашвили, напасть на французских или американских военных? Думаю, ответ очевиден.

О чём говорит нам сопоставление этих трёх кейсов – осетино-абхазского, словено-хорватского и косовского? Да о том, что международное право, территориальная целостность и нерушимость послевоенных границ – это фикция от начала и до конца. В мире сегодня, впрочем, как и всегда, действует исключительно право сильного. И в геополитике, увы, не как в фильме "Брат 2". Сила не в правде, а в силе. У кого больше решимости, напористости, наглости и мускулов, тот и остаётся в выигрыше. Сколько бы у тебя ни было резолюций Совбеза ООН за пазухой, они не стоят ломаного гроша. К сожалению, такова жизнь.