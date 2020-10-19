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Лицемерие французов вскрылось после убийства учителя чеченцем

19 октября 2020, 16:50  •  339 • Политика
Фото: Panoramic via ZUMA Press/ТАСС
Двойные стандарты привели к всплеску исламистских настроений в Европе
Желание видеть в террористах, воюющих на Северном Кавказе России, "борцов за свободу" привело к трагедии. Еще недавно Германия и Франция без лишних вопросов предоставляли скрывающимся от закона чеченцам статус беженца и вид на жительство, стоило им попросить о спасении от преследования российских властей. Но как только он стали устраивать там теракты, их стали называть террористами.
Москва не раз указывала Западу на опасность подобных "двойных стандартов". Там не осуждали людей с оружием в руках, творящих жуткие вещи на Кавказе. Но стоило чему-то подобному произойти во Франции, их сразу готовы выдворить из страны, обращает внимание эксперт Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.
"Это лицемерие", – подчеркнул эксперт в комментарии "Взгляду", призвав западных политиков называть террористов террористами вне зависимости от страны, где совершено преступление.
Ранее житель Франции чеченского происхождения убил учителя в пригороде Парижа. Местные правоохранительные органы признали преступление терактом, указав при этом, что мужчина родился в Москве. В РФ подчеркнули, что у преступника и его родственников был во Франции статус политического беженца, получив который они лишились российского гражданства.
После трагедии под Парижем во Франции стали раздаваться призывы выдворить из страны иностранцев-исламистов, из которых 8 тысяч человек уже попали в поле зрение спецслужб. В первую очередь собираются проверить пользователей соцсетей, которые одобрили убийство учителя.

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