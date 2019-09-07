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Лица спрятаны за глухой тонировкой: Россия первой делает шаг к обмену с Украиной?

07 сентября 2019, 09:54  •  183 • Политика
Из СИЗО Лефортово в Москве выехало два автобуса с глухо тонировкой окон в сопровождении машин ДПС и еще двух спецавтомобилей. Предполагается, что в автобусах - украинцы для обмена с Киевом. Если это так, то Россия первой делает шаг к обмену.
Около 9 утра из московского СИЗО Лефортово выехала колонна автомобилей. В ней два автобуса с наглухо тонированными окнами, сопровождающие их машины ДПС и еще две спецмашины.
Предполагается, что в автобусах - украинцы, заявленные для обмена между Москвой и Киевом. Однако пока официального подтверждения этому нет. Разглядеть лица тех, кого перевозят в этих автобусах тоже не представляется возможным - мешает тонировка.
Если в автобусах действительно украинские заключенные, то Россия первой делает шаг к обмену с Киевом.
Чуть позже военкор "Комсомольской правды" Александр Коц у себя в телеграм канале сообщил, что Украина тоже начала подготовку к обмену.
"Из санатория под Киевом тоже выехали автобусы по направлению в аэропорт", - написал журналист.

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