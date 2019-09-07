Лица спрятаны за глухой тонировкой: Россия первой делает шаг к обмену с Украиной?

Около 9 утра из московского СИЗО Лефортово выехала колонна автомобилей. В ней два автобуса с наглухо тонированными окнами, сопровождающие их машины ДПС и еще две спецмашины.

Предполагается, что в автобусах - украинцы, заявленные для обмена между Москвой и Киевом. Однако пока официального подтверждения этому нет. Разглядеть лица тех, кого перевозят в этих автобусах тоже не представляется возможным - мешает тонировка.

Если в автобусах действительно украинские заключенные, то Россия первой делает шаг к обмену с Киевом.

Чуть позже военкор "Комсомольской правды" Александр Коц у себя в телеграм канале сообщил, что Украина тоже начала подготовку к обмену.

"Из санатория под Киевом тоже выехали автобусы по направлению в аэропорт", - написал журналист.