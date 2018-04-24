Лица нашего Крыма. Театр-воин и его режиссёр • 23 • Аналитика



ВО начинает цикл статей о людях, на чести и совести которых держится Крым в этот сложный переходный период. Мы действительно очень сложно переходим, надеюсь, не стоит объяснять, от чего к чему.



Создание подобного цикла напрашивалось давно, так как наши читатели интересуются происходящими на полуострове событиями. Из-за специфики украинского «наследства» у нас часто выходят критические и обличающие статьи. А этот цикл – о хорошем, о людях с принципами, о людях, достойно выполняющих свой долг, которые, слава Богу, в Крыму есть!





Разрешите представить нашего первого героя – главного режиссера драматического театра им. Б. Лавренева ЧФ РФ, заслуженного деятеля искусств Республики Крым Юрия Маковского.





Юрий Маковский



Театр-воин







Театр расположен на площади Ушакова, в бывшем Матросском клубе, известном каждому, кто хоть раз бывал в городе-герое. Здание со шпилем, напоминающее сталинскую высотку, с башни которого каждые полчаса на город ниспадают позывные города-героя – мелодия из гимна «Легендарный Севастополь».



В Севастополе есть два знаковых театра: шикарный театр им. Луначарского на Приморском бульваре и «подтянутый» театр флота им. Лавренева. И хотя оба здания одинаково прекрасны в архитектурном плане, судьбы и миссии у них очень непохожи. В отличие от холеного театра им. Луначарского, театр флота в данный момент выпускает премьерные спектакли и собирает аншлаги в условиях отсутствия финансирования на новые постановки и дополнительной государственной поддержки, об этом мы расскажем в конце статьи. А пока о хорошем.



Если представить театр им. Лавренева человеком, то это будет подтянутый капитан 1-го ранга, обветренный черноморскими ветрами, закаленный в боях, душа компании, знаток тысяч интереснейших историй, обладающий невероятным обаянием и чувством юмора, готовый по первой тревоге шагнуть вперед и, оставив шутки, ринуться в бой за Родину.



Театр часто был первым. Например, в 1982 году режиссёр А. Д. Смеляков поставил эксперимент – театр выходил на площадку в музее-заповеднике Херсонеса с пьесой «И смех, и слёзы Херсонеса», став одним из пяти театров в мире, работающих под открытым небом.



Закончить вступление хочется словами из летописи театра: «…их – всего двадцать. Они молоды, азартны, талантливы, преклоняются перед Мейерхольдом, называют себя "пленниками моря"… Только что они пережили свой первый актёрский триумф – краснофлотцы и севастопольцы рукоплещут их постановке "Парижская коммуна", а за кулисами их ждёт приказ К. Е. Ворошилова об образовании профессионального Театра Черноморского флота».



Далее за весь театр будет говорить его главный режиссер Юрий Маковский.



ВО: Юрий Владимирович, что из себя представляет театр им. Лавренева?



Ю. Маковский: Прежде всего, это «театр-воин». В прошлом году нам исполнилось 85 лет. Довольно солидный возраст. Внешне – это красивое здание в центре города. Городские куранты, которые бьют каждые полчаса. Театр играл спектакли во времена конфликтов и военных действий в Афганистане, в Чечне и других горячих точках. При Украине кроме штаба флота и военных объектов из всех гражданских заведений только над нашим театром был поднят российский флаг.



ВО: Насколько театры Крыма удовлетворяют запросу его жителей на культуру? Хватает ли культурного продукта для крымчан?



Ю. Маковский: Все театры Крыма очень разные – и по возможностям, и по уровню финансирования. Конечно, я считаю, что театры нужны. С теми, кто говорит, что театров слишком много, я в не согласен в корне. Театров и должно быть много, тогда и уровень культуры будет подниматься. Я за здоровую конкуренцию. Культурного продукта всегда не хватает. Тяготится духовной пищей тот, кто не испытывает духовного голода. Это классик сказал.



ВО: Как может показаться, столичные театры не очень охотно едут в Крым. Как вы поддерживаете контакт с «большой землей»?



Ю. Маковский: Раньше (при Украине) в Крым в основном приезжали спектакли антрепризного толка, своего рода «гастролеры», для которых важным было только заработать деньги, поэтому и качество продукта было запредельно низким. Сейчас ситуация меняется – к нам приезжают с гастролями интересные, сильные российские театры: Малый театр, МХТ им. А. П. Чехова.



Мы сотрудничаем с театром «Мастерская Петра Фоменко» уже 10 лет. Они каждый год привозят премьерный спектакль и дают его на нашей площадке. Между нашими театрами сложились очень теплые дружеские отношения. Мы очень благодарны им за неоценимую помощь в нашей сложной экономической ситуации. Благодаря мастерской у нас теперь есть в театре мультимедийный экран и профессиональное напольное покрытие.





Награды театра



ВО: В 2017 году вы стали лучшим военным театром России. Каково это быть лучшими в России?



Ю. Маковский: Знаете, всегда легче завоевать, чем удержаться. Любая награда накладывает определенную ответственность, когда необходимо придерживаться высокого уровня, высочайшего качества продукта. А порой попадаешь в несоответствие со своими возможностями, потому что, не вложив, не получишь качества. Мы стараемся, во всяком случае, как-то выкручиваться и держать свой уровень для зрителя.



ВО: Есть и более богатые города с более обеспеченными военными театрами, пользующимися вниманием и военных, и городских властей. Как можно быть лучшим театром, исходя из минимума возможностей, как можно так мотивировать актеров? Огненный пояс вокруг России: скоро жаром полыхнёт!



Ю. Маковский: Миграция, конечно, существует, потому что в театре низкие зарплаты и, естественно, очень сложно удерживать актеров. Велик соблазн уйти туда, где платят больше, например, в академический театр им. Луначарского. Это всегда обидно и печально, когда уходят хорошие актеры.



Но я думаю, суть театра – не финансовая мотивация, хотя все мы люди и должны на что-то жить, а нечто другое, что объединяет людей в семью под название театр – некое стремление сделать что-то прекрасное, что может получить отклик в зрительном зале, пробудить новые мысли и чувства. И это очень сложно переоценить, именно это заставляет людей работать. Как говорят ведущие менеджеры театров: залог успеха в театре – это качественный спектакль. Если этот предмет искусства делается интересным, то будут полные залы, тогда зритель будет верить.







ВО: За день до интервью мы были на постановке в театре им. Луначарского. Много людей в вечерних нарядах, в костюмах. А некоторые одеты весьма демократично. Что нужно делать, по-вашему, чтобы люди приходили в театр не в кроссовках?



Ю. Маковский: (Вздохнул) Это зависит от многого. Во-первых, от того, как мы их встречаем и в какую обстановку они попадают. Наверное (может быть, я ошибаюсь), но человек, попавший в красивый театр в кроссовках, почувствует себя неловко, потому что его внешний вид будет диссонировать с обстановкой. Мне кажется, в следующий раз он подумает, в чем приходить.



Хотя, конечно, это очень спорный вопрос. Вот академический театр им. Луначарского имеет замечательное здание, специально выстроенное для театра, все приспособлено для зрителя, они молодцы, делают выставки, творческие встречи с интересными людьми, используют современные формы общения со зрителем, воспитывают таким образом зрителя, повышают его культурный уровень. Бархатный майдан в Армении: геополитические риски для России



Мы пока не можем позволить себе такие вещи, но в нашем творческом портфеле много интересных проектов. Мы организуем выставки фотографов и театральных художников, творческие лаборатории, это очень интересно. Как только появится возможность делать эти необходимые для творческого движения и развития проекты, мы будем их реализовывать.



Важно, чтобы зрителя встречали красивые фойе, вежливые билетеры и высочайшая культура на сцене, тогда есть вероятность, что это заставит людей задумываться и поднимет общий культурный уровень. Первые минуты в театре очень важны, ведь театр начинается с вешалки.



ВО: Как долго этот процесс может длиться в Крыму?



Ю. Маковский: Я не могу сказать, что крымский зритель чем-то отличается от столичного. Везде кто-то приходит в кроссовках, все очень демократично. Я не то чтобы против кроссовок в театре. Наверное, жанр драматического театра как общедоступный, может, и терпит такую форму. Скажем, оперный театр – здесь уже все серьезнее, в кроссовках уже мало кто пойдет, хотя может быть… Наверное, не это все-таки является главным. Главное, с чем зритель в этих кроссовках выйдет из театра, что вынесет в своей голове и сердце. Если он вынесет какой-то новый смысл, и этот новый опыт окажется полезен его сознанию, его душе – это будет победой. Может, и кроссовки тогда исчезнут. Все это взаимосвязано.



ВО: Вы сказали про академический театр. Сейчас так часто театры Севастополя, да и всей России, ищут новые, не классические приемы. Как вы относитесь к использованию таких режиссерских ходов, как обнаженное тело? Может ли это помочь в раскрытии идеи?



Ю. Маковский: Вопрос болезненный для сегодняшнего общества. Прежде всего, должна быть очень точная, жесткая мотивация. И если это органично и без этого ну никак нельзя, тогда не будет неловкости в зрительном зале.



Недавно я смотрел в МХТе спектакль «Мастер и Маргарита». Там есть ключевая сцена, когда Маргарита обнажается и готовится к балу. Например, в кино эту сцену можно решить колоссальным количеством способов. В театре сложнее – здесь мы прибегаем к тонким приемам, зависящим от художественного решения спектакля, его стилистики, режиссерского замысла. В постановке МХТ роль Маргариты исполняет Наталья Швец, моя ученица, и поэтому я особенно пристрастно наблюдал за ее работой на сцене. И меня абсолютно ничего не смутило, напротив, все было эстетично и высоко. Но если это пошлость ради эпатажа, тогда я абсолютно против подобного. Военные решили всё



ВО: Раз мы перешли к людям в театре, расскажите, пожалуйста, о ваших актерах.



Ю. Маковский: К нам приходит молодежь разных вузов, с разным уровнем образования, с разным уровнем ремесла. Поэтому для того, чтобы воспитать артиста и вывести на какой-то уровень, нужно время. Кто-то уже является мастером, кто-то только прибыл. Все находятся в разной форме. Но уровень нашей труппы меня вполне устраивает, на мой взгляд, он достаточно высок.



Я пытаюсь приглашать режиссеров-педагогов, поскольку у нас много актеров, имеющих крымское образование, которого очень недостаточно. Однажды я пригласил на работу преподавателя ГИТИСа Екатерину Гранитову-Лавровскую. Это стало подарком судьбы! У нее много постановок: в театре Маяковского, в «Et-cetera», во Франции, в Китае. Это великолепная школа для наших артистов.



Екатерина поставила у нас «Три сестры». Чехов за 85 лет у нас вообще никогда не шел. Это был прорыв для театра. Очень удачный спектакль. Потом она поставила спектакль по рассказам севастопольского автора А. Аверченко «Под холщовыми небесами» и даже «Сон в летнюю ночь» В. Шекспира. Мы на своем опыте убедились, что процесс повышения профессионального уровня актеров в родных стенах дает отличные результаты.



ВО: Какова политика выбора репертуара в вашем театре?



Ю. Маковский: Мы ставим русскую и зарубежную классику. Но сейчас, как вы знаете, не так все просто с авторскими правами. Сейчас находятся наследники классиков, наследники наследников. Часто у нас практически нет денег на оплату авторских гонораров. Поэтому мы выбираем не охраняемые авторским правом пьесы. Тем не менее, в репертуаре у нас есть Мольер, Шекспир, Чехов, Сухово-Кобылин, Коляда, Сигарев. Не сотвори в Армении Майдан



Есть у театра и визитная карточка. В свое время мы очень хотели написать свою пьесу по реальным письмам из разных исторических периодов истории Севастополя. Мы хотели посвятить ее взаимоотношениям мужчины и женщины, которые были во все времена. Например, многих интересует, была ли любовь в жизни адмирала Нахимова. Ведь через любовную линию можно лучше понять человека. Получилась пьеса, охватывающая важнейшие военные периоды – и крымская война, и гражданская, и Великая Отечественная. Мы сделали спектакль «Я жду тебя на Графской». Графская пристань для севастопольцев – святое, сакральное место, нечто, связующее все времена.



На нескольких бесплатных показах спектакля залы были битком. И тогда я понял предназначение искусства, патриотического, настоящего искусства. Наши актеры записывались в отряды самообороны на площади Нахимова. Мы были внутри ситуации и, наверное, этот концерт ребятами играется настолько прочувствовано, абсолютно честно, до слез чисто. У нас в постановке есть блок, посвященный женщинам на войне. Играет песня «В полях под снегом и дождем», на экране идут фронтовые снимки женщин, выносящих раненых бойцов, а актеры стоят и рыдают, хотя играют в сотый раз. Потому что понимают цену жизни. Когда ты остро ощутил, как все висело на волоске, какая была угроза, как сюда ехали эти бригады из Киева, ты не можешь играть иначе.



Еще нам очень дорог концерт-спектакль, который мы сделали в 2014 году. Называется «Война прошла через тебя». Мы очень хотели выразить в постановке все то, что чувствовали в дни Русской весны. Для нас это очень ценно. Постановка также основана на документальных снимках, письмах Великой Отечественной войны. Мы даже брали фрагменты из пьес, написанных еще в то время, где говорят «Крым наш», но по поводу победы над немцами в 1944 году. С событиями 2014-го года спектакль имеет прямую связь. В нем описано состояние, которое мы чувствовали тогда, еще до референдума, когда на улице царила зловещая тишина, а в транспорте все попросту молчали, даже телефоны ни у кого не звонили. Этот момент разъединял всех, напряжение было жуткое и длилось несколько дней.



Ереванское эхо в окопах Карабаха



ВО: По предыдущем ответу я уже знаю ответ на мой следующий вопрос. Но все же хочется услышать его от вас. В чем миссия театра флота?



Ю. Маковский: Вы знаете, в мирное время наш театр такой же, как и другие. У нас вполне очевидные цели – нам нужны талантливые спектакли, чтобы держать марку и соответствовать вооруженным силам России, чтобы можно было гордиться страной через наш труд. Но когда Родина дает приказ, мы надеваем шинели, в отличие от других театров, и едем на передовую. В годы Великой Отечественной войны артисты театра работали для фронта. Концертные бригады показывали спектакли на передовой, выезжали на корабли, в части, на аэродромы.



Часть труппы эвакуировалась из осажденного Севастополя только в конце июня 1942 года, за несколько дней до ковровых бомбардировок фашистскими самолетами. В день премьеры пьесы А. Корнейчука "Фронт" во время бомбёжки сгорели костюмы и декорации – тогда артисты "позаимствовали" форму у зрителей, боевых офицеров, и в ней играли спектакль. Одним словом, мы – театр-воин, в этом наша миссия…







О важном



К сожалению, Юрий Владимирович с удовольствием рассказывает только о творческом процессе, о проблемах же предпочитает молчать. Но мы смогли выяснить у других людей, что у лучшего военного театра России ужасные проблемы. Москва наносит критический удар по возможностям ВВС США: что раскроют исследования уцелевших ракет?



Дело в том, что формально театр Черноморского флота им. Лавренева – не театр вовсе, а структурное подразделение воинской части №06984 или попросту «военный городок». В результате реформ гражданского «эффективного менеджера» Сердюкова театр перестали финансировать, лишили бухгалтерии, банковского счета, печати, сократили персонал. Это, в числе прочего, лишило театр возможности участвовать в грантовой поддержке российских театральных сообществ. Ситуация очень напоминает классический анекдот про Василия Ивановича, в котором муха, не сумевшая ползти без оторванных лапок, по заключению Петьки «потеряла слух». Так и с театром – Минобороны лишило театр всего, но требует полноценного функционирования.



А театр все равно живет, потому что многое в России делается вопреки. Театр флота выпускает премьеры, собирая новые декорации из старых, перекрашивая рекламные щиты, одевая актеров на сцене в одежду, подаренную театру неравнодушными бизнесменами. А люди приходят и наслаждаются искусством, даже не подозревая, какой ценой оно дается коллективу театра.



Уровень постановок театра под руководством Юрия Маковского (бюджет спектакля 100 тысяч рублей) зачастую выше спектаклей академического театра им. Луначарского, у которого бюджет одного спектакля составляет 5 млн рублей.



На фестивале «Звездная маска», где театр им. Лавренева признали лучшим театром Министерства Обороны Российской Федерации, министерские чины обещали скорейший перевод из статуса «военный городок» в ФБГУ (федеральное бюджетное государственное учреждение). Но воз и ныне там! Проблема в том, что кто-то из минобороны не хочет лишний раз шевельнуть пальцем в рамках своих обязанностей.



Мы долго разбирались в чем именно произошла заминка, а когда выяснили, стало и смешно, и горько одновременно. Цена вопроса – 400 тысяч рублей! А «виновник торжества» – Департамент имущественных отношений МО РФ, который должен провести работу по передаче земли под театром в собственность МО, потому что пока это еще украинская собственность. Почему на Западе боятся и ненавидят русских



400 тысяч нужны для оформления технической документации на земельные участки военного городка №06984. И похоже, пока в Минобороны этих средств на театр не запланировано – военные чиновники отписываются обтекающими фразами, составленными в будущем времени.



Из открытых источников мы выяснили, что человеком, от которого зависит решение вопроса жизни и смерти театра ЧФ им. Лавренева, является Токарчук Виталий Викторович, начальник ФГКУ «Крымское территориальное управление имущественных отношений Минобороны России».



От лица благодарных зрителей театра флота и портала ВО выражаем свою озабоченность вопросом перевода театра в статус ФБГУ и в дальнейшем будем пристально наблюдать за ситуацией и вместе с коллективом «театра-воина» ждать положительного решения Минобороны. ВО начинает цикл статей о людях, на чести и совести которых держится Крым в этот сложный переходный период. Мы действительно очень сложно переходим, надеюсь, не стоит объяснять, от чего к чему.Создание подобного цикла напрашивалось давно, так как наши читатели интересуются происходящими на полуострове событиями. Из-за специфики украинского «наследства» у нас часто выходят критические и обличающие статьи. А этот цикл – о хорошем, о людях с принципами, о людях, достойно выполняющих свой долг, которые, слава Богу, в Крыму есть!Разрешите представить нашего первого героя – главного режиссера драматического театра им. Б. Лавренева ЧФ РФ, заслуженного деятеля искусств Республики Крым Юрия Маковского.Театр расположен на площади Ушакова, в бывшем Матросском клубе, известном каждому, кто хоть раз бывал в городе-герое. Здание со шпилем, напоминающее сталинскую высотку, с башни которого каждые полчаса на город ниспадают позывные города-героя – мелодия из гимна «Легендарный Севастополь».В Севастополе есть два знаковых театра: шикарный театр им. Луначарского на Приморском бульваре и «подтянутый» театр флота им. Лавренева. И хотя оба здания одинаково прекрасны в архитектурном плане, судьбы и миссии у них очень непохожи. В отличие от холеного театра им. Луначарского, театр флота в данный момент выпускает премьерные спектакли и собирает аншлаги в условиях отсутствия финансирования на новые постановки и дополнительной государственной поддержки, об этом мы расскажем в конце статьи. А пока о хорошем.Если представить театр им. Лавренева человеком, то это будет подтянутый капитан 1-го ранга, обветренный черноморскими ветрами, закаленный в боях, душа компании, знаток тысяч интереснейших историй, обладающий невероятным обаянием и чувством юмора, готовый по первой тревоге шагнуть вперед и, оставив шутки, ринуться в бой за Родину.Театр часто был первым. Например, в 1982 году режиссёр А. Д. Смеляков поставил эксперимент – театр выходил на площадку в музее-заповеднике Херсонеса с пьесой «И смех, и слёзы Херсонеса», став одним из пяти театров в мире, работающих под открытым небом.Закончить вступление хочется словами из летописи театра: «…их – всего двадцать. Они молоды, азартны, талантливы, преклоняются перед Мейерхольдом, называют себя "пленниками моря"… Только что они пережили свой первый актёрский триумф – краснофлотцы и севастопольцы рукоплещут их постановке "Парижская коммуна", а за кулисами их ждёт приказ К. Е. Ворошилова об образовании профессионального Театра Черноморского флота».Далее за весь театр будет говорить его главный режиссер Юрий Маковский.Ю. Маковский: Прежде всего, это «театр-воин». В прошлом году нам исполнилось 85 лет. Довольно солидный возраст. Внешне – это красивое здание в центре города. Городские куранты, которые бьют каждые полчаса. Театр играл спектакли во времена конфликтов и военных действий в Афганистане, в Чечне и других горячих точках. При Украине кроме штаба флота и военных объектов из всех гражданских заведений только над нашим театром был поднят российский флаг.Ю. Маковский: Все театры Крыма очень разные – и по возможностям, и по уровню финансирования. Конечно, я считаю, что театры нужны. С теми, кто говорит, что театров слишком много, я в не согласен в корне. Театров и должно быть много, тогда и уровень культуры будет подниматься. Я за здоровую конкуренцию. Культурного продукта всегда не хватает. Тяготится духовной пищей тот, кто не испытывает духовного голода. Это классик сказал.Ю. Маковский: Раньше (при Украине) в Крым в основном приезжали спектакли антрепризного толка, своего рода «гастролеры», для которых важным было только заработать деньги, поэтому и качество продукта было запредельно низким. Сейчас ситуация меняется – к нам приезжают с гастролями интересные, сильные российские театры: Малый театр, МХТ им. А. П. Чехова.Мы сотрудничаем с театром «Мастерская Петра Фоменко» уже 10 лет. Они каждый год привозят премьерный спектакль и дают его на нашей площадке. Между нашими театрами сложились очень теплые дружеские отношения. Мы очень благодарны им за неоценимую помощь в нашей сложной экономической ситуации. Благодаря мастерской у нас теперь есть в театре мультимедийный экран и профессиональное напольное покрытие.Ю. Маковский: Знаете, всегда легче завоевать, чем удержаться. Любая награда накладывает определенную ответственность, когда необходимо придерживаться высокого уровня, высочайшего качества продукта. А порой попадаешь в несоответствие со своими возможностями, потому что, не вложив, не получишь качества. Мы стараемся, во всяком случае, как-то выкручиваться и держать свой уровень для зрителя.Ю. Маковский: Миграция, конечно, существует, потому что в театре низкие зарплаты и, естественно, очень сложно удерживать актеров. Велик соблазн уйти туда, где платят больше, например, в академический театр им. Луначарского. Это всегда обидно и печально, когда уходят хорошие актеры.Но я думаю, суть театра – не финансовая мотивация, хотя все мы люди и должны на что-то жить, а нечто другое, что объединяет людей в семью под название театр – некое стремление сделать что-то прекрасное, что может получить отклик в зрительном зале, пробудить новые мысли и чувства. И это очень сложно переоценить, именно это заставляет людей работать. Как говорят ведущие менеджеры театров: залог успеха в театре – это качественный спектакль. Если этот предмет искусства делается интересным, то будут полные залы, тогда зритель будет верить.Ю. Маковский: (Вздохнул) Это зависит от многого. Во-первых, от того, как мы их встречаем и в какую обстановку они попадают. Наверное (может быть, я ошибаюсь), но человек, попавший в красивый театр в кроссовках, почувствует себя неловко, потому что его внешний вид будет диссонировать с обстановкой. Мне кажется, в следующий раз он подумает, в чем приходить.Хотя, конечно, это очень спорный вопрос. Вот академический театр им. Луначарского имеет замечательное здание, специально выстроенное для театра, все приспособлено для зрителя, они молодцы, делают выставки, творческие встречи с интересными людьми, используют современные формы общения со зрителем, воспитывают таким образом зрителя, повышают его культурный уровень.Мы пока не можем позволить себе такие вещи, но в нашем творческом портфеле много интересных проектов. Мы организуем выставки фотографов и театральных художников, творческие лаборатории, это очень интересно. Как только появится возможность делать эти необходимые для творческого движения и развития проекты, мы будем их реализовывать.Важно, чтобы зрителя встречали красивые фойе, вежливые билетеры и высочайшая культура на сцене, тогда есть вероятность, что это заставит людей задумываться и поднимет общий культурный уровень. Первые минуты в театре очень важны, ведь театр начинается с вешалки.Ю. Маковский: Я не могу сказать, что крымский зритель чем-то отличается от столичного. Везде кто-то приходит в кроссовках, все очень демократично. Я не то чтобы против кроссовок в театре. Наверное, жанр драматического театра как общедоступный, может, и терпит такую форму. Скажем, оперный театр – здесь уже все серьезнее, в кроссовках уже мало кто пойдет, хотя может быть… Наверное, не это все-таки является главным. Главное, с чем зритель в этих кроссовках выйдет из театра, что вынесет в своей голове и сердце. Если он вынесет какой-то новый смысл, и этот новый опыт окажется полезен его сознанию, его душе – это будет победой. Может, и кроссовки тогда исчезнут. Все это взаимосвязано.Ю. Маковский: Вопрос болезненный для сегодняшнего общества. Прежде всего, должна быть очень точная, жесткая мотивация. И если это органично и без этого ну никак нельзя, тогда не будет неловкости в зрительном зале.Недавно я смотрел в МХТе спектакль «Мастер и Маргарита». Там есть ключевая сцена, когда Маргарита обнажается и готовится к балу. Например, в кино эту сцену можно решить колоссальным количеством способов. В театре сложнее – здесь мы прибегаем к тонким приемам, зависящим от художественного решения спектакля, его стилистики, режиссерского замысла. В постановке МХТ роль Маргариты исполняет Наталья Швец, моя ученица, и поэтому я особенно пристрастно наблюдал за ее работой на сцене. И меня абсолютно ничего не смутило, напротив, все было эстетично и высоко. Но если это пошлость ради эпатажа, тогда я абсолютно против подобного.Ю. Маковский: К нам приходит молодежь разных вузов, с разным уровнем образования, с разным уровнем ремесла. Поэтому для того, чтобы воспитать артиста и вывести на какой-то уровень, нужно время. Кто-то уже является мастером, кто-то только прибыл. Все находятся в разной форме. Но уровень нашей труппы меня вполне устраивает, на мой взгляд, он достаточно высок.Я пытаюсь приглашать режиссеров-педагогов, поскольку у нас много актеров, имеющих крымское образование, которого очень недостаточно. Однажды я пригласил на работу преподавателя ГИТИСа Екатерину Гранитову-Лавровскую. Это стало подарком судьбы! У нее много постановок: в театре Маяковского, в «Et-cetera», во Франции, в Китае. Это великолепная школа для наших артистов.Екатерина поставила у нас «Три сестры». Чехов за 85 лет у нас вообще никогда не шел. Это был прорыв для театра. Очень удачный спектакль. Потом она поставила спектакль по рассказам севастопольского автора А. Аверченко «Под холщовыми небесами» и даже «Сон в летнюю ночь» В. Шекспира. Мы на своем опыте убедились, что процесс повышения профессионального уровня актеров в родных стенах дает отличные результаты.Ю. Маковский: Мы ставим русскую и зарубежную классику. Но сейчас, как вы знаете, не так все просто с авторскими правами. Сейчас находятся наследники классиков, наследники наследников. Часто у нас практически нет денег на оплату авторских гонораров. Поэтому мы выбираем не охраняемые авторским правом пьесы. Тем не менее, в репертуаре у нас есть Мольер, Шекспир, Чехов, Сухово-Кобылин, Коляда, Сигарев.Есть у театра и визитная карточка. В свое время мы очень хотели написать свою пьесу по реальным письмам из разных исторических периодов истории Севастополя. Мы хотели посвятить ее взаимоотношениям мужчины и женщины, которые были во все времена. Например, многих интересует, была ли любовь в жизни адмирала Нахимова. Ведь через любовную линию можно лучше понять человека. Получилась пьеса, охватывающая важнейшие военные периоды – и крымская война, и гражданская, и Великая Отечественная. Мы сделали спектакль «Я жду тебя на Графской». Графская пристань для севастопольцев – святое, сакральное место, нечто, связующее все времена.На нескольких бесплатных показах спектакля залы были битком. И тогда я понял предназначение искусства, патриотического, настоящего искусства. Наши актеры записывались в отряды самообороны на площади Нахимова. Мы были внутри ситуации и, наверное, этот концерт ребятами играется настолько прочувствовано, абсолютно честно, до слез чисто. У нас в постановке есть блок, посвященный женщинам на войне. Играет песня «В полях под снегом и дождем», на экране идут фронтовые снимки женщин, выносящих раненых бойцов, а актеры стоят и рыдают, хотя играют в сотый раз. Потому что понимают цену жизни. Когда ты остро ощутил, как все висело на волоске, какая была угроза, как сюда ехали эти бригады из Киева, ты не можешь играть иначе.Еще нам очень дорог концерт-спектакль, который мы сделали в 2014 году. Называется «Война прошла через тебя». Мы очень хотели выразить в постановке все то, что чувствовали в дни Русской весны. Для нас это очень ценно. Постановка также основана на документальных снимках, письмах Великой Отечественной войны. Мы даже брали фрагменты из пьес, написанных еще в то время, где говорят «Крым наш», но по поводу победы над немцами в 1944 году. С событиями 2014-го года спектакль имеет прямую связь. В нем описано состояние, которое мы чувствовали тогда, еще до референдума, когда на улице царила зловещая тишина, а в транспорте все попросту молчали, даже телефоны ни у кого не звонили. Этот момент разъединял всех, напряжение было жуткое и длилось несколько дней.Ю. Маковский: Вы знаете, в мирное время наш театр такой же, как и другие. У нас вполне очевидные цели – нам нужны талантливые спектакли, чтобы держать марку и соответствовать вооруженным силам России, чтобы можно было гордиться страной через наш труд. Но когда Родина дает приказ, мы надеваем шинели, в отличие от других театров, и едем на передовую. В годы Великой Отечественной войны артисты театра работали для фронта. Концертные бригады показывали спектакли на передовой, выезжали на корабли, в части, на аэродромы.Часть труппы эвакуировалась из осажденного Севастополя только в конце июня 1942 года, за несколько дней до ковровых бомбардировок фашистскими самолетами. В день премьеры пьесы А. Корнейчука "Фронт" во время бомбёжки сгорели костюмы и декорации – тогда артисты "позаимствовали" форму у зрителей, боевых офицеров, и в ней играли спектакль. Одним словом, мы – театр-воин, в этом наша миссия…К сожалению, Юрий Владимирович с удовольствием рассказывает только о творческом процессе, о проблемах же предпочитает молчать. Но мы смогли выяснить у других людей, что у лучшего военного театра России ужасные проблемы.Дело в том, что формально театр Черноморского флота им. Лавренева – не театр вовсе, а структурное подразделение воинской части №06984 или попросту «военный городок». В результате реформ гражданского «эффективного менеджера» Сердюкова театр перестали финансировать, лишили бухгалтерии, банковского счета, печати, сократили персонал. Это, в числе прочего, лишило театр возможности участвовать в грантовой поддержке российских театральных сообществ. Ситуация очень напоминает классический анекдот про Василия Ивановича, в котором муха, не сумевшая ползти без оторванных лапок, по заключению Петьки «потеряла слух». Так и с театром – Минобороны лишило театр всего, но требует полноценного функционирования.А театр все равно живет, потому что многое в России делается вопреки. Театр флота выпускает премьеры, собирая новые декорации из старых, перекрашивая рекламные щиты, одевая актеров на сцене в одежду, подаренную театру неравнодушными бизнесменами. А люди приходят и наслаждаются искусством, даже не подозревая, какой ценой оно дается коллективу театра.Уровень постановок театра под руководством Юрия Маковского (бюджет спектакля 100 тысяч рублей) зачастую выше спектаклей академического театра им. Луначарского, у которого бюджет одного спектакля составляет 5 млн рублей.На фестивале «Звездная маска», где театр им. Лавренева признали лучшим театром Министерства Обороны Российской Федерации, министерские чины обещали скорейший перевод из статуса «военный городок» в ФБГУ (федеральное бюджетное государственное учреждение). Но воз и ныне там! Проблема в том, что кто-то из минобороны не хочет лишний раз шевельнуть пальцем в рамках своих обязанностей.Мы долго разбирались в чем именно произошла заминка, а когда выяснили, стало и смешно, и горько одновременно. Цена вопроса – 400 тысяч рублей! А «виновник торжества» – Департамент имущественных отношений МО РФ, который должен провести работу по передаче земли под театром в собственность МО, потому что пока это еще украинская собственность.400 тысяч нужны для оформления технической документации на земельные участки военного городка №06984. И похоже, пока в Минобороны этих средств на театр не запланировано – военные чиновники отписываются обтекающими фразами, составленными в будущем времени.Из открытых источников мы выяснили, что человеком, от которого зависит решение вопроса жизни и смерти театра ЧФ им. Лавренева, является Токарчук Виталий Викторович, начальник ФГКУ «Крымское территориальное управление имущественных отношений Минобороны России».От лица благодарных зрителей театра флота и портала ВО выражаем свою озабоченность вопросом перевода театра в статус ФБГУ и в дальнейшем будем пристально наблюдать за ситуацией и вместе с коллективом «театра-воина» ждать положительного решения Минобороны. Автор: Мокей Русинов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 23 Источник Похожие новости Почему Трамп не поедет на саммит с Путиным Сирия на финишной прямой. Свет в конце тоннеля Записки Колорадского Таракана. Шаланды нам с автокефалью зачем-то Петя привозил...

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