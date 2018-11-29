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«Литра точно залита»: Выступление «пьяного» Порошенко об инциденте в Черном море - видео
29 ноября 2018, 02:54 • 97 • Политика
Предположительно пьяный Порошенко рассказал, зачем Россия задержала суда ВМС Украины. На видео украинский лидер возбуждён сильнее обычного и активно жестикулировал, что заставляет усомниться в его трезвости. «Литра точно залита», - комментируют выступление Порошенко в соцсети.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия задержала нарушившие границу украинские военные суда, чтобы сорвать предоставление автокефалии украинской лжецеркви. Соответствующее выступление главы государства попало на камеру и было выложено в интернет. Многим пользователям показалось, что необычное веселья Порошенко в разгар военного положения связано с тем, что он пьян.
Кроме того, дополнительной причиной для задержания украинских военных кораблей-нарушителей стало намерение лишить Украину финансирования. Потому что денег стране, которая воюет, не дают.
При этом глава украинского государства был возбуждён сильнее обычного и активно жестикулировал. Это дало повод для многих предположить, что Порошенко выступал с речью, будучи пьяным.
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