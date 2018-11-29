«Литра точно залита»: Выступление «пьяного» Порошенко об инциденте в Черном море - видео

Предположительно пьяный Порошенко рассказал, зачем Россия задержала суда ВМС Украины. На видео украинский лидер возбуждён сильнее обычного и активно жестикулировал, что заставляет усомниться в его трезвости. «Литра точно залита», - комментируют выступление Порошенко в соцсети.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия задержала нарушившие границу украинские военные суда, чтобы сорвать предоставление автокефалии украинской лжецеркви. Соответствующее выступление главы государства попало на камеру и было выложено в интернет. Многим пользователям показалось, что необычное веселья Порошенко в разгар военного положения связано с тем, что он пьян.

«Для чего Путин сделал это именно сейчас? А для того, чтобы не было Томоса, чтобы церковь думала, если у них военное положение, то его святейшество нам ничего не даст», - улыбаясь вещает президент Украины на видео.

Кроме того, дополнительной причиной для задержания украинских военных кораблей-нарушителей стало намерение лишить Украину финансирования. Потому что денег стране, которая воюет, не дают.

При этом глава украинского государства был возбуждён сильнее обычного и активно жестикулировал. Это дало повод для многих предположить, что Порошенко выступал с речью, будучи пьяным.