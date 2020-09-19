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Литовского министра сравнили с мальцом, который "лезет из кожи вон"

19 сентября 2020, 10:45  •  129 • Политика
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что литовский коллега Линас Линкявичюс напоминает ему "мальца", который "лезет из кожи вон".
В Белоруссии раскритиковали поведение литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса. Как заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, иностранный коллега напоминает ему "мальца", который "лезет из кожи вон", чтобы "больше всех вылить грязи" на республику.
Литовский министр ранее жёстко высказался по поводу объявления Минска о закрытии границ. Линкявичюс отметил, что это заявление белорусского лидера Александра Лукашенко неадекватно.
Макей вернул бумерангом эти слова иностранного дипломата, указав, что фраза Линкявичюса на 200% относится именно к нему самому.
На реакцию из Литвы белорусский дипломат также припомнил слова своего бывшего коллеги по МИД, который в обиходе употреблял хлёсткую фразу: "ещё основные игроки на сцену не вышли, а малец уже чечётку бьёт".
Вспоминая это выражение, Макей примерил его на Линкявичюса.
"Мой коллега, да простит он меня, напоминает мне мальца, который лезет сейчас из кожи вон, чтобы больше всех вылить грязи на Беларусь", - говорится в стенограмме подхода к СМИ в рамках записи выступления Макея на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН, опубликованной на сайте МИД.

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