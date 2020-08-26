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Литовское токование по белорусскому току принесло плоды

26 августа 2020, 19:20  •  156 • Аналитика
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Автор фельетона Артур Бобров, радио Sputnik
История давняя, с тех пор, с каких существует белорусско-литовская граница. Кстати, образовалась она с точки зрения истории буквально вчера. Как-то раньше никому и в голову не приходило провести ее там, где она сейчас. Родственные связи, застрявшие по разные стороны столбов, нет-нет, да и напоминают о себе. Из любви к ближнему Белоруссия начала строить атомную станцию рядом с литовской границей. Из любви к ближнему Литва сразу начала пытаться этому процессу мешать.
Вражеский ток сначала не должен был быть построен. А когда построили – не должен был быть запущен. А когда стало ясно, что запустят – не должен быть куплен. А когда стало ясно, что купят – литовцы побежали жаловаться на соседей – Латвию и Эстонию в брюссельский деканат. Там не стали вникать, говорят, сами разбирайтесь.
Но тут в Белоруссии случились выборы, а точнее то, что потом началось. И белорусский ток мигом стал током Лукашенко. Токсик-ток или, как сказали бы американцы, токсик тик-ток. Начался новый вид литовского токования: начало брачного, простите, братского периода с целью привлечения внимания.
И вот уж тут соседи отвертеться не смогли. Рига очки премьер-министра поправила, лоб нахмурила и сказала – ток Лукашенко не пройдет. Но литовцы цену словам знают. Поэтому тут же давай готовить бумаги. Надо, говорят, декларацию подписать, подписи поставить, закрепить и быть уверенными в братстве, равенстве и свободе. Более того, вдруг выяснилось, что все давно готово, осталось только ручки привести и в них авторучки всунуть.
Впрочем, электроэнергия это вам не история – раз и все готово. Тут возможностей для маневра не ахти. Латвия вот уже заявила, что отказываясь от белорусской энергии, будет использовать электроэнергию третьих стран. Интересно, это каких? Третьи – это не ЕС. Вашингтон явно первый. Белоруссия отпадает. Кто остается? Занзибар?
Электричество в коробках не привезешь, по интернету не закажешь. Получить его можно только из розетки. А проводков к этой розетке хоть и много, да все из одного места. Вот через это место и пойдет кругами в Прибалтику тот самый ток. Примерно как Украина кошерно товарится словацким газом. Нерационально? Оставьте рациональное в прошлом веке, тем более что это не бизнес – это политика.
Белорусское не берем? Не берем. Хорошо. Белорусы куда-то продают? Продают. Тоже недовольных нет. Посредник переключателями щелкает и получает свое. Тоже рад. Ну да, немного не рады будут жители стран, ибо платить больше в итоге им. Им просто надо грамотно из экранов рассказать про что-нибудь независимое, зеленое. Кто там полезет в этих проводах копаться.
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