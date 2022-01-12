Литовское кривосудие: «российский шпион» должен сидеть в тюрьме

Абсолютно политическая расправа

На 12 января назначено заседание Апелляционного суда по делу Альгирдаса Палецкиса, осуждённого на 6 лет «за шпионаж в пользу одной из разведок Российской Федерации». В ночь на 13 января в Литве начинают отмечать День защитников Свободы. В 1991 году 14 человек «ценой жизни отразили вооружённую агрессию СССР против восстановленного Литовского государства, более 1000 защитников вильнюсского телецентра и других объектов получили увечья разной степени тяжести».

Россию официальный Вильнюс воспринимает как агрессивную правопреемницу воинственного Советского Союза. Вопрос: отважится ли коллегия судей на таком фоне отменить абсурдный приговор (смягчающих обстоятельств нет, отягчающих – уйма) в отношении «руководителя тайной подпольной шпионской сети»? Ответ: ни в коем случае!

Обвиняемый называет процесс «политическим, по заказу госбезопасности вымышленным от и до» и готов отстаивать свою честь во всех судах, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Плакат в защиту Альгирдаса Палецкиса, фото: twitter

Правозащитница Ида Чарнецка считает, что власть устроила показательную расправу над «политически инородным», у которого имеются шансы избраться в Сейм Литвы осенью 2024 года: «Фемида по воле русофобов от политики создала ситуацию, которая в классическом цивилизованном, правовом и демократическом государстве мало возможна. Но в так называемых странах "молодой демократии" расправы над инакомыслящими под любыми надуманными предлогами являются нормой для инквизиции, стоящей на трёх китах – на госбезопасности, полиции и правосудии».

Вильнюсский историк Валерий Иванов называет решение суда «абсолютно политической расправой». В деле нет ни вещдоков, ни серьёзный объективных доказательств вины «русского шпиона»: «Обвинение построено на показаниях извращенца-педофила, что не делает чести органам госбезопасности, опустившимся до сотрудничества с такой человеческой мерзостью».

Председатель Социалистического народного фронта Гедрюс Грабаускас тоже понимает, что уголовное преследование Альгирдаса Палецкиса не имеет под собой никаких правовых оснований. Налицо демонстрация репрессивных тенденций: «Не доказано, что осуждённый на 6 лет за шпионаж что-то передавал иностранным разведкам, проникал на тайные объекты и так далее. В приговоре подчёркнуто: "Установлено – Палецкис собирал не секретную, а общедоступную информацию. Тем не менее, у судьи поднялась рука написать: Палецкис – «негативная личность, которая поддерживает связи с Россией"».

Штаб-квартира ДГБ, кухня грязной литовской стряпни, фото: lithuaniatribune.com

«Это не юридическая формулировка, а политиканство» в один голос говорят сторонники узника совести. Во время протестов против судебного произвола они нещадно критикуют существующий в Литве режим. В частности, яркий оратор Мантас Беспаловас утверждает: почти все местные политики – русофобы и агенты США, открыто работающие в интересах Америки и против своего народа. Однако госбезопасности до них дела нет: «Хунта Витаутаса Ландсбергиса загоняет свободолюбивых литовцев в Средневековье. Костры инквизиции ждут новых Джордано Бруно. Главный русофоб считает, что в деленемало дыр, через которые, не дай Бог, и может пролезть насвободу шпион. Над ним засветится ореол святого мученика. Упрячешь его в каталажку? Он напишет жалобу самому Папе. Не хватало ещё, чтобы Ватикан начал молиться за святого Палецкиса».

В приговоре отмечается: пребывание в общественно опасной ипостаси – это перманентное состояние личности Палецкиса.

Подсудимый демонстрирует не только неприемлемые антиобщественные взгляды, но и «стремление действовать против Литовской Республики». Люди с таким характером к чему стремятся, того и добиваются. А если не добиваются, то всё равно стремятся. «В итоге наше правосудие надолго отправляет Палецкиса за решётку. Это необходимо для того, чтобы защитить общество от презренных шпионов, от их липких паутин. Шесть лет дают не только и не столько за шпионаж без последствий, не за то, что он сделал и делает плохого, но больше всего за то, что плохого он ещё может задумать и сделать. Его преступление – не случайный неверный шаг на сложном жизненном пути, не глупая ошибка. Вся его жизнь – путь в тюрьму».

Наверное, было бы странно, если б друзья Палецкиса говорили иное. Однако бывший директор департамента государственной безопасности генерал-майор Юргис Юргялис тоже не защищает честь мундира госбезопасности: «Мы помним, как три года назад руководство прокуратуры, ДГБ и полиции на специально созванной пресс-конференции объявило народу о том, что эта, возможно, интернациональная, возможно, вооружённая шпионская сеть собиралась нанести удар по наиболее уязвимым и жизненно важным для нашей страны точкам, её конституционному строю, не исключено даже, что и по самому суверенитету. Сеть вовремя разоблачили, угрозы нейтрализовали, президент Даля Грибаускайте вручила руководителям "силовиков" высокие государственные награды. Где сеть и шайка, если за решётку подобно козлу отпущения садится один-одинёшенек Альгирдас?».

Генерал ГБ Юргис Юргялис, фото: delfi.lt

Сеть, по словам генерала, не пропала. Её не было. Она – плод творчества литовских спецслужб. Суд заявляет: «Учитывая специфику рассматриваемого преступления, сложно найти прямые подтверждающие доказательства, но не всегда обстоятельства преступления и вина совершившего деяние лица устанавливаются с помощью прямых доказательств».

И судья опирается на справки госбезопасности. Её директор Дарюс Яунишкис 11 августа 2016 года ходатайствует об организации скрытого оперативного наблюдения / слежения в отношении Палецкиса: «Наблюдается стремление людей, продвигающих пророссийскую идеологию, участвовать в процессах принятия и реализации политических решений в Литовской Республике». Таким образом вина Палецкиса в том, что он пытается пройти в парламент с «пророссийской идеологией».

Абсурд! К тому же ДГБ пытается нарушить гарантированное Конституцией Литвы право пропагандиста любой идеологии добиваться полномочий члена Сейма Республики.

Между тем, слежку продлевали. «Позвольте спросить, как же так получилось, что ДГБ следил, смотрел, ходил за Палецкисом и не заметил, как этот несомненный дилетант шпионского дела под носом у профессиональных и компетентных служб сплёл шпионскую суперсеть?», – задаётся вопросом Юргялис. По его словам, за такой шпионаж в последние десятилетия в Европе не осуждён ни один человек. С самого начала процесса был очевиден политический интерес со стороны высокопоставленных вождей, что повлияло на весь ход процесса и на приговор.

Рижане на пикете в защиту литовского узника совести, фото news.life.org

Палецкис – жертва «патриотического» правосудия, которое, осуждая или оправдывая человека, руководствуется не столько законом, сколько «патриотическими» мотивами. К «своим» нужно применять закон снисходительно, а к прочим – строго, жёстко, без сантиментов, резюмирует бывший директор главной литовской спецслужбы.

Повторяем: никто из членов Апелляционного суда не отважится оправдать Альгирдаса Палецкиса. Слишком уж это дело шито белыми нитками, в нём действительно слишком много дыр. Или, как говорят адвокаты, одни дыры.

Тем не менее Апелляционный суд и остальные суды Литвы обязаны общими усилиями тянуть процесс словно вонючую верёвку как можно дольше. Пока он всем не надоест, не покроется пылью забвения под давлением событий. Тогда и можно будет властям похоронить дело «российского шпиона» без лишнего шума.