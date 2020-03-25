Литовский сценарий – от пандемии коронавируса могут умереть около 28 тысяч человек

В стране растёт социальное напряжение

В странах Балтии с суммарным населением около 6 млн человек к полудню 25 марта было подтверждено в общей сложности 857 случаев коронавируса. Смертность зафиксирована только в Литве – 4 случая из 255 выявленных. В процентном отношении литовская картина выглядит так: болеет 0,0091% жителей, летальные исходы – 0,00014% от всего населения, или 1,5686% от числа заражённых, пробы взяты у 3471 человека – это 0,1244% граждан. Цифры позволяют предположить: если тенденции сохранятся, то при самом неблагоприятном сценарии в Литве от пандемии могут умереть до 27 900 человек, или каждый 100-й.

В настоящий момент существуют два варианта развития событий: «итальянский», когда эпидемия нарастает реактивно, и «китайский», когда она медленно разрастается и быстро стихает. Литовский вариант, предположительно, может занять промежуточное положение: медленное нарастание количества заражённых – резкий всплеск – медленное затихание. В настоящее время скорость распространения инфекции в Литве математически превосходит ту, что наблюдается в Испании, Германии, Великобритании и Франции, где ежедневный прирост заболевших фиксируется в коридоре от 27 до 33%. В случае Литвы она равна 40%: утром 24 марта был 181 больной, утром 25-го – 255. Министр здравоохранения Аурелис Верига склонен утверждать: «Каждый человек в стране - потенциальный источник вируса».

По словам Вериги, который руководит национальным центром борьбы против пандемии, «главное сегодня – не допустить итальянского сценария; для этого делается всё возможное». Однако в работе специалистов есть вопиющие ошибки. Примеры провалов и некомпетентности сыплются на головы литовцев, как из гнилого рога изобилия. Безответственно ведут себя даже некоторые врачи. Например, 51 из них оказался в группе риска в Паневежисе, пятом городе Литвы по численности населения. В Вильнюсе семейная пара молодых медиков заразила собственного ребёнка. В Каунасе среди инфицированных несколько специалистов из республиканской клинической больницы. В Укмерге полиция начала уголовное преследование – медика подозревают в должностном преступлении, по следам которого наступила смерть пациентки в возрасте 65+.

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Однако, кажется, эти факты – лишь начало больших проблем. Стране не хватает социальных паразитологов. Литовцы, прибывающие домой чартерными авиарейсами и морскими паромами из стран повышенного риска, возмущаются обязательным пребыванием в двухнедельном карантине и стараются прорвать полицейское оцепление, выставленное для изоляции туристов от встречающих родственников. В Вильнюсе в ночь на 25 марта произошёл конфликт между находящимися на карантине. По предварительным данным пресс-центра департамента полиции при МВД, одному из участников драки нанесено ножевое ранение. Генеральный комиссар Ренатас Пожела не ждёт ничего хорошего от наплыва соотечественников: «Первыми домой побежал криминальный элемент, работавшие в ЕС нелегально и все иные эмигранты, которые в странах пребывания оказались социально не защищены». Например, водители большегрузных автомобилей, оформленные ради экономии фондов заработных плат в литовских компаниях и находившиеся в странах ЕС как бы в командировках.

Центр спального района Вильнюса на 40 000 жителей

Свою лепту в нездоровые настроения вносят туристы, застрявшие в местах отдыха. Многие из них не в состоянии оплатить авиабилеты, стоимость которых доходит до 500 евро. Даже за младенца на коленях родителям приходится отплачивать полную стоимость перелёта. В противном случае детей не берут на борт Boeing. В литовских аэропортах пассажиры пробуют качать права, но пока не известен ни один случай компенсации испорченного отдыха и потерянных денег.

Генкомиссар полиции Пожела не исключает введения в стране военного положения ради обуздания пандемии коронавируса. Президент Гитанас Науседа рассматривает такую возможность, но «в настоящее время не видит в этом необходимости». При всех минусах экстраординарных мер, в них есть очевидные плюсы. Например, вооружённые патрули сумеют предотвратить любую панику и погасить агрессивную истерию.

До карантина - самая оживлённая улица столицы Литвы

А она нарастает. К сожалению, в стране никто толком не понимает, чего ждать в ближайшее время, какова глубина начавшихся процессов. Даже в национальном штабе нет понимания того, что необходимы особые формы работы с различными группами населения. Если, скажем, в Италии или Норвегии основная группа риска – люди в возрасте 65+, то в Литве – молодёжь 20-30 лет. Литовская молодёжь исключительно мобильна, только здесь подвижность пошла во вред, поскольку на данный момент 95% всех случаев заражения – ввозные. Руководитель национального центра инфекционных заболеваний и СПИДа, эпидемиолог профессор Саулюс Чаплинскас не сомневается: «В Литве начинается вторая волна коронавируса, будут болеть члены семьи, один другого заражать самые близкие люди».

Базовый план обуздания инфекции в Литве есть. Однако он не может сцементировать всех, кто в той или иной степени по долгу службы занят усилиями по торможению пандемии. Штаб по управлению чрезвычайной ситуацией совершил ряд ошибок. Особенно остро это выразилось 20-22 марта, когда в Литве практически закончились реагенты для проведения анализов на коронавирус и их срочно пришлось доставлять военным бортом.