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Литовский Сейм требует наладить отношения с Китаем

14 января 2022, 10:35  •  179 • В мире
Однако МИД Литвы будет продолжать агрессивную внешнюю политику
Несмотря на большие убытки, которые уже понесли и ещё понесут предприниматели Литвы от введения Пекином санкций в отношении литовских товаров, Вильнюс не собирается менять свою внешнюю политику и идти на какие-либо уступки Китаю.
«Литва де-факто никогда не меняла свою политику в отношении Китая. Китай решил принять необъявленные и, вероятно, незаконные меры против Литвы и Европейского Союза. В этом и состоит вся суть дела»,
– заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Однако большинство населения страны считает, что власти проводят ошибочную внешнюю политику, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, который был проведён по заказу Министерства иностранных дел Литвы.
Согласно результатам социологического исследования, 84% респондентов считают, что отношения у Литвы с Китаем очень плохие, причём 60% опрошенных обвиняют в этом проводимую Ландсбергисом внешнюю политику и только 13% уверены, что Литва всё делает правильно.
Большинство респондентов назвали приоритетными странами для сотрудничества Польшу (70%), Латвию (67%), Германию (60%) и Эстонию (58%). Недружественными странами участники опроса считают Россию (69%), Беларусь (64%) и Китай (51%).
Обеспокоены экономическим ущербом от ссоры с Пекином и депутаты Сейма Литвы, которые уже зарегистрировали резолюцию, в которой призывают правительство проявить здравомыслие и начать налаживать отношения с Китаем.
«Призываем правительство без промедления принять решение по переименованию представительства Тайваня, так как каждый день приносит экономике Литвы большие убытки. Дипломатия с эскалацией конфликтов ведёт к долгосрочным негативным последствиям для экономики, прямым потерям в результате снижения привлекательности Литвы в глазах инвесторов из-за нестабильной внешней политики»,
– говорится в тексте обращения.
Кроме того, авторы резолюции считают, что необходимо решить проблему с транзитом через литовскую территорию калийных удобрений из Белоруссии. Причём решать проблему нужно исключительно с точки зрения литовских экономических интересов, а это значит – прекратить на уровне правительства все споры о каких-то американских санкциях в отношении Белоруссии, поскольку это дело Вашингтона и Минска, Вильнюс тут не при чём. К тому же, напоминают депутаты, подобные санкции нарушают единую политику Евросоюза по свободе перемещения товаров, что недопустимо.
В резолюции также отмечено, что внешняя политика правительства наносит ущерб литовской экономике, следовательно, такую политику необходимо прекратить.
Однако, как уже заявил Ландсбергис, МИД Литвы не собирается менять внешнюю политику в отношении Китая и переименовывать представительство Тайваня в Вильнюсе, как того требует Китай, даже если это и грозит экономическим крахом.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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