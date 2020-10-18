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Литовский политик призвал расстреливать поляков по одному в год

18 октября 2020, 21:35  •  78 • В мире
Бывший председатель Сейма Литвы, а ныне популярный телеведущий Арунас Валинскас заявил в эфире государственного телевидения, что литовских поляков, голосующих за партию «Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей», надо расстреливать по одному в год, начиная с лидера партии Вальдемара Томашевского.
Журналистка, интервьюировавшая Валинскаса, никак не отреагировала на это высказывание.
Призыв литовского политика услышали в Польше. Эксперт по международным делам и политолог доктор Богуслав Рогальский (Bogusław Rogalski), комментируя высказывания Валинскаса, заявил: «…это ксенофобия, неприемлемая для публичного пространства. Журналистка, редакция телеканала, лидеры политических партий и литовские СМИ должны это осудить. В дело должны вмешаться прокуратура, органы следствия и власти. Так было бы в любом демократическом государстве, но не в Литве. Здесь царит тишина».
Польская пресса в один голос пишет, что выходка Валинскаса создаёт впечатление о допустимости дискриминации поляков Литвы с физическими расправами включительно.
Скандал с Валинскасом последовал за скандалом, спровоцированным известным литовским журналистом Андрюсом Тапинасом. В сентябре Тапинас провёл акцию поддержки белорусской оппозиции, выстроив живую цепь своих единомышленников от Кафедральной площади до литовско-белорусской границы. Томашевский назвал акцию неудачной саморекламой. В отместку Тапинас организовал пропагандистскую кампанию с призывом не голосовать за партию Томашевского.
После завершившихся в минувшие выходные парламентских выборов в многомандатных округах между литовскими поляками и литовскими властями возник конфликт. Партия Томашевского набрала 4,82% голосов и призвала Главную избирательную комиссию (ГИК) признать итоги выборов недействительными. ГИК поступила с точностью до наоборот.
По мнению Томашевского, развязанная Тапинасом в печати, соцсетях и на телеканале Laisves TV антипольская кампания стала настоящей информационной войной. Его видео-клипы не были помечены как политическая реклама и без указания источника финансирования распространялись через СМИ, что нарушает закон о выборах. Тапинас «глушил» только одну политическую силу – «Избирательную акцию поляков Литвы – Союз христианских семей». Томашевский видит в этом циничный заказ. По соцопросам, партия Томашевского имела все шансы преодолеть 5%-й порог, но из-за проделок Тапинаса ей не хватило 0,18% голосов.
Вильнюс и Варшава – союзники в ЕС и НАТО. Дискриминируя этнических поляков, литовские власти показывают своё истинное к ним отношение.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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