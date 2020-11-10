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Литовский план "Чернобыль" обернулся провалом: На БелАЭС объяснили остановку турбины
10 ноября 2020, 16:05 • 163 • Политика
На БелАЭС объяснили прекращение генерации электроэнергии. Требуется замена оборудования, в остальном всё штатно. В то же время так называемый литовский план "Чернобыль" обернулся провалом, хотя власти официально запугивали людей грядущей катастрофой в Белоруссии по примеру украинской трагедии.
Белорусская АЭС во вторник, 10 ноября, прекратила выработку электроэнергии. Отдельно подчёркивается, что решение не окажет никакого влияния на радиационную и ядерную безопасность объекта. Остановку генерации энергии в беседе с РИА Новости объяснил ответственный за внешнюю коммуникацию Олег Соболев, представляющий интересы МЧС Белоруссии.
В то же время источники ранее настаивали, что на белорусской АЭС турбина была остановлена из-за трансформатора, вышедшего из строя. В свою очередь, представители БелАЭС заявили, что оборудование действительно нуждается в починке, однако ничего критического не произошло. Нужна замена неких запчастей, в целом же обстановка штатная.
Напомним, 7 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко запустил первый энергоблок АЭС для повышения мощности, в результате блок электростанции дал 400 МВт. К слову, так называемый лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская сделала всё возможное, чтобы саботировать проект, сравнив его с чернобыльской катастрофой. В том же тренде действовали и прибалтийские спикеры. А власти Литвы и вовсе заявили, что жителям страны следует купить таблетки "для защиты щитовидной железы от радиации". Безусловно, фейк, пусть и распространённый на официальном уровне, провалился.
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