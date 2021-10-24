Литовский мэр нарушил законы России и был задержан

Мэра Клайпедского района Литвы задержали в России. О работе русских пограничников сообщают представители Литвы.

В Куршском заливе русскими пограничниками задержан мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас. Впрочем, это версия литовской стороны. Как пояснила представитель министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене, вместе с мэром были задержаны ещё двое человек.

Шмайжите-Кулешене сообщает, что консульская служба уточняет информацию. По всей видимости, литовский мэр нарушил границу России. Факт нарушения границы, в частности, подтверждают пограничники Литвы.

Россия пока не комментировала инцидент. В то же время представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис в эфире LRT пояснил, что границу нарушил литовский катер. И, по всей видимости, законы России литовские представители нарушили ненамеренно.