|
Литовский мэр нарушил законы России и был задержан
24 октября 2021, 19:30 • 385 • Политика
Мэра Клайпедского района Литвы задержали в России. О работе русских пограничников сообщают представители Литвы.
В Куршском заливе русскими пограничниками задержан мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас. Впрочем, это версия литовской стороны. Как пояснила представитель министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене, вместе с мэром были задержаны ещё двое человек.
Шмайжите-Кулешене сообщает, что консульская служба уточняет информацию. По всей видимости, литовский мэр нарушил границу России. Факт нарушения границы, в частности, подтверждают пограничники Литвы.
Россия пока не комментировала инцидент. В то же время представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис в эфире LRT пояснил, что границу нарушил литовский катер. И, по всей видимости, законы России литовские представители нарушили ненамеренно.
Подпишитесь на нас
385
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 октября 2021, 00:00
|
20 октября 2021, 01:45
|
23 октября 2021, 03:50
|
21 октября 2021, 09:15
|
23 октября 2021, 15:30
|
23 октября 2021, 05:35
|
18 октября 2021, 13:35