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Литовский мэр нарушил законы России и был задержан

24 октября 2021, 19:30  •  385 • Политика
Мэра Клайпедского района Литвы задержали в России. О работе русских пограничников сообщают представители Литвы.
В Куршском заливе русскими пограничниками задержан мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас. Впрочем, это версия литовской стороны. Как пояснила представитель министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене, вместе с мэром были задержаны ещё двое человек.
Шмайжите-Кулешене сообщает, что консульская служба уточняет информацию. По всей видимости, литовский мэр нарушил границу России. Факт нарушения границы, в частности, подтверждают пограничники Литвы.
Россия пока не комментировала инцидент. В то же время представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис в эфире LRT пояснил, что границу нарушил литовский катер. И, по всей видимости, законы России литовские представители нарушили ненамеренно.

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