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«Литовский курьер»: Литва останется без китайского сырья

20 сентября 2021, 15:25  •  146 • В мире
Китайская сторона отказывается продлевать старые или заключать новые контракты с литовскими предприятиями
Ухудшение отношений между Вильнюсом и Пекином уже сказывается на литовских предприятиях, работающих в сфере переработки сельскохозяйственных продуктов и производства продуктов питания, а также в деревообрабатывающей сфере, в текстильном производстве и транспортных компаниях. Все эти предприятия теперь сталкиваются с одной проблемой: китайская сторона отказывается продлевать старые или заключать новые контракты.
«Чаще всего предприятия сообщают, что нынешние партнёры в Китае не продлевают старые или не заключают новые договоры. Поэтому Министерство иностранных дел Литвы предпринимает действия с целью помочь предприятиям найти новые рынки экспорта и импорта и решить другие проблемы, которые обусловлены незаконными и необъявленными действиями Китая против литовского бизнеса»,
– цитирует газета «Литовский курьер» сообщение пресс-службы МИД Литвы.
В министерстве предлагают, заручившись сотрудничеством с Евросоюзом и Соединёнными Штатами, разработать «инструменты воздействия на автократические режимы», чтобы те не могли использовать экономическое давление в политических целях.
Вице-министр иностранных дел Эгидиюс Мейлуна во время парламентской встречи с фракцией демократов «Во имя Литвы» рассказал, что МИД получает просьбы предпринимателей и крупных компаний оказать им помощь в налаживании коммерческих отношений с Китаем, которые были испорчены прошедшим летом.
А глава Литовской конфедерации промышленников Ричардас Сартатавичюс предупреждает, что проблемы с поставками сырья из Китая, с которыми уже сегодня столкнулись зерноперерабатывающие предприятия Литвы, приведут к остановке производства кормов. По его словам, до 90% покупаемой литовскими предприятиями продукции из Китая составляет сырьё для производства кормов, вследствие чего не исключены большие проблемы.
«Деревообрабатывающие предприятия тоже терпят убытки, китайцы отказываются покупать нашу продукцию и вообще наши товары убирают с полок магазинов, это касается и наших продуктов питания, которые раньше очень охотно покупали в Китае, особенно литовские молочные продукты»,
– рассказал журналистам «Литовского курьера» Сартатавичюс.
Издание отмечает, что в прошлом году Литва продала в Китай молочной продукции на 6,5 млн евро. Опасаются перебоев в сотрудничестве и предприятия по переработке мяса, поскольку только согласование сертификатов с китайской стороной длится несколько лет, а перерыв в сотрудничестве потребует начинать всю процедуру заново.
Но самые большие проблемы возникают из-за прекращения поставок китайского сырья.
«Китай является едва ли не единственным производителем некоторых видов сырья, начиная с металлоизделий, оборудования, которого в Литву импортируется много, заканчивая микрокомпонентами, чипами»,
– констатирует «Литовский курьер».
Соб. корр. ФСК

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