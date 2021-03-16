Литовская "подножка" для русских десантников: "Московский абонент" сдал всех

Националисты Литовской ССР в январе 1991 года получили информацию от предателя в КПСС из Москвы о деталях спецоперации у телецентра Вильнюса, в результате которой погибли 14 человек. Об этом рассказал ветеран КГБ СССР Юрий Кобяков, описав "подножку" для русских десантников, где "московский абонент" сдал всех.

Националисты Литовской ССР в январе 1991 года получили информацию из Москвы о деталях спецоперации у телецентра Вильнюса, в результате которой погибли мирные жители и бойцы спецподразделения "Альфа". Об этом рассказал ветеран КГБ СССР Юрий Кобяков в статье "Литовская ССР, 1988-1990 годы: перестройка или предательство?" в журнале "Национальная оборона".

Напомним, 13 января 1991 года власти СССР провели у телецентра Вильнюса спецоперацию по защите конституционного строя. По данным ветерана КГБ, литовских националистов и их кураторов из спецслужб стран Запада об операции предупредил некий неустановленный предатель, позвонивший из здания ЦК КПСС в Москве.

Получив приказ, советские силовики при поддержке бронетехники взяли под контроль здание комитета по телевидению и радиовещанию, радиопередающий центр и телевизионную вышку в Вильнюсе. Однако литовские радикалы устроили провокацию, в результате которой погибли 14 человек, были ранены 600 местных жителей. Власти Литвы проводили расследование событий, 27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд вынес приговор в отношении 67 человек - граждан России.

По данным ветерана КГБ СССР Кобякова, звонок из здания ЦК КПСС в Москве накануне проведения спецоперации помог радикалам из националистического движения "Саюдис" организовать провокацию. "В эти дни органами госбезопасности был зафиксирован звонок лидеру националистов Ландсбергису (ставшему к тому времени председателем Верховного совета Литвы) из здания ЦК КПСС", - цитирует РИА Новости слова Кобякова.

Литовские националисты, предупреждённые предателем из Москвы, организовали вокруг телецентра массовую акцию, а также разместили на крышах домов снайперов, которые расстреляли толпу людей и бойцов советских спецподразделений. Среди погибших был лейтенант "Альфы" (группы "А" Седьмого управления КГБ СССР) Виктор Шатских.

Ветеран КГБ в статье отмечает, что руководство СССР в течение 1990-1991 годов информировалось, что в Литве "были выявлены работавшие нелегально сотрудники ЦРУ, британской разведки МИ-6, польских и немецких спецслужб, которые осуществляли руководство "Саюдисом" и другими националистическими организациями...". Эти иностранные агенты и курировали проведение в Литве первой в СССР "цветной революции".

По итогам процесса в Литве по событиям 13 января были осуждены 67 граждан России, Госдума России назвала процесс "политическим процессом в худших традициях "карательной юстиции". СК России в 2018 году возбудил дело против судей и прокуроров Литвы в связи с привлечением к ответственности невиновных. Как подчеркнули в СК, военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР.

Осуждённый на семь лет тюрьмы полковник запаса Советской армии Юрий Мель должен был выйти из тюрьмы в марте 2020 года, однако он был вновь арестован по запросу прокуратуры Литвы, добивающейся ужесточения ему приговора на три года.