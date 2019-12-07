Литовская «демократия» против России • 58 • Аналитика

Члены Европейского парламента призвали Россию прекратить политически мотивированное преследование судей и прокуроров Литвы по Вильнюсскому делу. Европарламент осудил действия России как «политически мотивированные» и «неприемлемое внешнее влияние».



Решение Европарламента

28 ноября 2019 года Европейский парламент одобрил резолюцию относительно судебного преследования Россией литовских судей, прокуроров и следователей, участвующих в расследовании событий в Вильнюсе 13 января 1991 года.





В документе отмечается, что «действия властей РФ в отношении литовских судей и прокуроров нарушают основополагающие правовые ценности, в частности независимость судебной власти». Европарламент утверждает, что это «политически мотивированное уголовное преследование», которое инициировала Москва, может привести «к попыткам злоупотребления системой Интерпола, а также другими двусторонними и многосторонними соглашениями о сотрудничестве», с целью ограничения права следственных прокуроров и судей по делу от 13 января 1991 года в ходе обысков, допросов и арестов. В Страсбурге также отмечают, что Россия может запросить международные ордера на арест литовских должностных лиц, которые принимают участие в этом деле. Поэтому Европарламент призвал Интерпол игнорировать все запросы РФ на ордера, связанные с делом 13 января, а страны игнорировать все международные ордера на арест в отношении обвиняемых литовских должностных лиц. Также ЕП считает, что России нельзя передавать материалы, которые могут быть использованы в уголовном деле против литовских должностных лиц.



События в Вильнюсе

В процессе развала СССР большую роль сыграли различные национальные движения, которым в ходе «перестройки» дали «зелёный свет», помогли с организацией и финансированием. При этом органы безопасности СССР были парализованы предательством части советской верхушки, которая сделала ставку на развал Союза, чтобы перевести обломки СССР на капиталистические «рельсы» и стать новыми хозяевами жизни, крупными собственниками и часть глобальной элиты.



Как грибы после дождя появлялись различные национальные движения и партии. В октябре 1988 года в Литве было создано «Движение за перестройку» («Саюдис»), которое выступало за выход республики из состава СССР. На выборах в Верховный совет Литвы в феврале 1990 года кандидаты, поддержанные этим движением, получили большинство. Лидер «Саюдиса» Витаутас Ландсбергис был избран председателем Верховного совета. В результате в республике возникло двоевластие: действовали государственные и партийные структуры, которые жили по советским законам, и параллельно формировались республиканские власти, которые не подчинялись Москве. Население республики, которое умело информационно обрабатывали, раскололось. Никто же тогда не знал, что развал СССР и политика новых «независимых» литовских властей приведёт к вымиранию народа (в 1991 г. – 3,7 млн. человек, в 2019 г. – 2,7 млн. человек; кроме того, тенденция к депопуляции и миграции молодёжи и активного населения сохраняется), и довольно скоро в в историческом отношении Литва просто исчезнет.



В феврале — мае 1990 года депутаты проголосовали за Акт о восстановлении независимого литовского государства и Декларацию о государственном суверенитете Литвы. В ночь на 11 марта 1990 года Верховный Совет Литовской ССР во главе с Витаутасом Ландсбергисом провозгласил независимость Литвы. Литва стала первой из союзных республик, объявившей независимость. Это вызвало недовольство советского правительства. При этом ситуация в республике, как в целом по Союзу, продолжала накаляться. Силы заинтересованные в развале СССР, всё активнее «раскачивали лодку». Антисоветское правительство Литвы провело «либерализацию цен», что привело к резкому росту розничных цен на продукты питания.



Литовские националисты призвали «для защиты власти» установить круглосуточное дежурство у парламента, радиоцентра и Вильнюсской телебашни. На телевидении и радио активизировалась антисоветская пропаганда. 10 января 1991 года советский президент Михаил Горбачёв потребовал отмены антиконституционных актов и восстановления действия союзной Конституции. Чтобы сохранить контроль над ситуацией, 11 января 1991 года ЦК Литовской Компартии сформировал Комитет национального спасения (действовал до конца января), который взял на себя ответственность за урегулирование кризиса. После нескольких попыток убедить лидеров литовских националистов прекратить антисоветскую пропаганду и нагнетать напряженность комитет обратился за помощью по установлению контроля над телевидением и радио к руководству МВД и Минобороны СССР. В Литву были направлены военнослужащие спецподразделения «Альфа» и части ВДВ (76-я Псковская дивизия). 11 — 12 января советские войска взяли под контроль ряд объектов, включая Дом печати в Вильнюсе, ретрансляционный телевизионный узел в Неменчине, другие общественные здания в Вильнюсе, Алитусе и Шяуляй.



По данным прессы, у Вильнюсской телебашни несли дежурство несколько тысяч человек, включая вооруженных сотрудников службы безопасности республики. Дороги к телецентру были блокированы тяжёлой техникой. В ночь на 13 января 1991 года бойцы группы «Альфа» штурмом взяли телецентр и удерживала его до подхода внутренних войск. В ходе операции погибли 14 человек, включая офицера «Альфы» Виктора Шатских (смертельно ранен выстрелом в спину). Пострадали, по разным данным, от 500 до 700 человек. Большинство — в результате давки, которая возникла после предупредительных выстрелов (они были холостыми) прибывшей к зданию телецентра бронетехники.



Впоследствии президент СССР Михаил Горбачев, министр обороны Дмитрий Язов и другие должностные лица заявили о своей непричастности к действиям советских военных. По сути, верхушка СССР «слила» военных, которые просто исполняли свой долг по защите Родины.



Фактически события в Литве проходили по одной схеме с событиями в других республиках. Сначала часть советской верхушки, делавшая ставку на развал СССР и присвоение общенародной, государственной собственности, поощряла национал-сепаратистов, ничего не делала для профилактики, саботировала действия силовых структур, которые слали наверх сигналы о опасной ситуации и предлагали меры. Негативным событиям дали разрастись, набрать обороты, привлечь внимание «мировой общественности», а затем кидали на их подавление недостаточные силы, что только разжигало страсти, а не вело к подавлению мятежа. Затем пытались применять жесткие меры к виновникам событий, как подлинным, так и безвинным, что ещё больше обостряло ситуацию. В итоге Москва отступала, а новые республиканские элиты (большей частью составленные из бывшей советской и коммунистической местной верхушки) входили в новый мировой порядок. Народы становились потребителями-рабами капиталистической системы, а элита – частью глобальной (но как зависимая периферия).



Дело о событиях в Вильнюсе

События в Вильнюсе, очевидно, как и планировали, вызвали большой шум в мире. Ведущие мировые СМИ, как по ранее заданной установке, сообщали одно и то же: русский спецназ и псковские десантники устроили бойню в центре литовской столицы. Горбачёв тут же сдал наших военных, сообщив, что он ничего не знал об этой акции. В Литве было открыто дело по статьям УК о вредительстве, попытках государственного переворота, создании антигосударственных организаций, преднамеренном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Литовское следствие сделало вывод, что люди погибли от рук солдат советской армии.



Однако эти выводы противоречат объективным фактам. Из материалов предварительного расследования государственной Комиссии во главе с Генеральным прокурором СССР Николаем Трубиным, которые были в октябре 1991 г. переданы литовской стороне, известно, что ни одна из 14 жертв не пала от рук советских солдат. Баллистическая экспертиза пулевых ранений у убитых и раненых однозначно показывает, что смертоносные выстрелы были сделаны не спереди, а сверху вниз. Стреляли не военные, находившиеся на земле, а неизвестные стрелки, разместившиеся на крышах и в окнах близлежащих домов. Об этом же сообщали и свидетели, рассказывая о выстрелах из леса, стрельбе из окон и балконов. По воспоминаниям бойцов «Альфы», при штурме использовались только холостые патроны, а огонь на поражение велся с крыш домов (схожие методы позднее будут использованы при государственном перевороте в Москве в октябре 1993 года). Безнадежная история: суд рассмотрит жалобу на приговор Януковичу





Также известно, что некоторые люди погибли от наездов автотранспорта, а другие от оружия, которое уже не стояло на вооружении советской армии. Кроме того, есть информация, что боевики «Саюдиса» с крыш соседних домов стреляли по собравшимся людям. Лидер литовских коммунистов М. Бурокявичус также сообщал, что в толпе людей работали «боевики-провокаторы Буткявичюса», близкого соратника Ландсбергиса (начальник Департамента охраны края Литвы, фактически — министр обороны), а также прибывшие из Польши американские специалисты.



В июне 1996 года уголовное дело, по которому обвинялись 48 лиц, было передано Вильнюсскому окружному суду. В августе 1999 года бывший первый секретарь ЦК Компартии Литвы Миколас Бурокявичюс был приговорен к 12 годам лишения свободы, бывший заведующий идеологическим отделом ЦК Юозас Ермалавичюс — к 8 годам, еще четверо подсудимых получили сроки от 3 до 6 лет. В отношении остальных 42 человек было продолжено расследование. В 2010 году в Литве были приняты законы, по которым за «отрицание советской оккупации» в 1940-1990 годах и «отрицание советской агрессии 1991 года» грозит наказание в виде штрафа или заключения до 2 лет. В том же году инкриминируемые обвиняемым деяния были переквалифицированы в преступления против человечества и военные преступления, в отношении которых не применяется срок давности. Когда в 2011 году лидер Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис публично высказался о неоднозначности событий 13 января, предположив, что тогда «свои стреляли в своих», то в 2012 году он стал первым осужденным за «отрицание советской агрессии».



В середине ноября 2014 года литовская генпрокуратура заявила о завершении расследования. Слушания в суде начались 27 января 2016 года. Это стало крупнейшим делом Литвы и по объему документов (свыше 700 томов) и по количеству обвиняемых (67 человек). Обвиняемые – это в основном бывшие советские деятели, военные, сотрудники КГБ. МВД, чиновники. Теперь они граждане РФ. Среди них – бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов, начальник Вильнюсского гарнизона советской армии Владимир Усхопчик, а также бывший офицер КГБ Михаил Головатов, который командовал группой «Альфы» во время штурма телебашни. Почти всех обвиняемых судили заочно, они были объявлены в международный розыск. Исключение составляют двое российских граждан. Это полковник запаса Юрий Мель (житель Калининграда), задержанный в Литве в 2014 году, и отставной военный Геннадий Иванов (житель Вильнюса).



27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд огласил приговор по делу. Ю. Мель был приговорён к 7 годам лишения свободы, Г. Иванов — к 4 годам, остальные 65 человек были осуждены заочно на сроки от 4 до 14 лет. При этом суд объявил события 1991 года продолжением агрессии СССР против Литовской Республики, начатой в 1940 году.



Россия неоднократно заявляла, что судебный процесс в Литве ведется с нарушением международного права, обвинения предъявлены по статьям, не существовавшим во время самих событий. 9 ноября 2016 года Госдума РФ приняла заявление, в котором назвала процесс «политически мотивированным судилищем». В июле 2018 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении литовских должностных лиц, в действиях которых «усматриваются признаки преступления», предусмотренного частью 2 статьи 299 УК РФ («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности»). СК указывает, что «события в Вильнюсе происходили в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР». Защита русской Арктики: одними ледоколами Москва не ограничится



Таким образом, очевидно, что Вильнюсское дело – это лишь одно из событий, которые используются «мировым сообществом» по созданию образа «империи зла» (России-СССР). Предатели из верхушки СССР и местные националисты организовали провокацию, подставили Советскую Армию и спецслужбы для их дальнейшего разложения, дезинформации и дезориентации. Военные и бойцы «Альфы» просто честно выполняли свой долг по защите социалистического Отечества, их подставили, а затем «слили», сделали крайними. Громкую акцию в Литве, как и в других национальных окраинах, использовали для развала СССР в интересах Запада и части советской «элиты», полностью разложившейся, сдавшей Союз в своих личных и узкогрупповых интересах. Члены Европейского парламента призвали Россию прекратить политически мотивированное преследование судей и прокуроров Литвы по Вильнюсскому делу. Европарламент осудил действия России как «политически мотивированные» и «неприемлемое внешнее влияние».28 ноября 2019 года Европейский парламент одобрил резолюцию относительно судебного преследования Россией литовских судей, прокуроров и следователей, участвующих в расследовании событий в Вильнюсе 13 января 1991 года.В документе отмечается, что «действия властей РФ в отношении литовских судей и прокуроров нарушают основополагающие правовые ценности, в частности независимость судебной власти». Европарламент утверждает, что это «политически мотивированное уголовное преследование», которое инициировала Москва, может привести «к попыткам злоупотребления системой Интерпола, а также другими двусторонними и многосторонними соглашениями о сотрудничестве», с целью ограничения права следственных прокуроров и судей по делу от 13 января 1991 года в ходе обысков, допросов и арестов. В Страсбурге также отмечают, что Россия может запросить международные ордера на арест литовских должностных лиц, которые принимают участие в этом деле. Поэтому Европарламент призвал Интерпол игнорировать все запросы РФ на ордера, связанные с делом 13 января, а страны игнорировать все международные ордера на арест в отношении обвиняемых литовских должностных лиц. Также ЕП считает, что России нельзя передавать материалы, которые могут быть использованы в уголовном деле против литовских должностных лиц.В процессе развала СССР большую роль сыграли различные национальные движения, которым в ходе «перестройки» дали «зелёный свет», помогли с организацией и финансированием. При этом органы безопасности СССР были парализованы предательством части советской верхушки, которая сделала ставку на развал Союза, чтобы перевести обломки СССР на капиталистические «рельсы» и стать новыми хозяевами жизни, крупными собственниками и часть глобальной элиты.Как грибы после дождя появлялись различные национальные движения и партии. В октябре 1988 года в Литве было создано «Движение за перестройку» («Саюдис»), которое выступало за выход республики из состава СССР. На выборах в Верховный совет Литвы в феврале 1990 года кандидаты, поддержанные этим движением, получили большинство. Лидер «Саюдиса» Витаутас Ландсбергис был избран председателем Верховного совета. В результате в республике возникло двоевластие: действовали государственные и партийные структуры, которые жили по советским законам, и параллельно формировались республиканские власти, которые не подчинялись Москве. Население республики, которое умело информационно обрабатывали, раскололось. Никто же тогда не знал, что развал СССР и политика новых «независимых» литовских властей приведёт к вымиранию народа (в 1991 г. – 3,7 млн. человек, в 2019 г. – 2,7 млн. человек; кроме того, тенденция к депопуляции и миграции молодёжи и активного населения сохраняется), и довольно скоро в в историческом отношении Литва просто исчезнет.В феврале — мае 1990 года депутаты проголосовали за Акт о восстановлении независимого литовского государства и Декларацию о государственном суверенитете Литвы. В ночь на 11 марта 1990 года Верховный Совет Литовской ССР во главе с Витаутасом Ландсбергисом провозгласил независимость Литвы. Литва стала первой из союзных республик, объявившей независимость. Это вызвало недовольство советского правительства. При этом ситуация в республике, как в целом по Союзу, продолжала накаляться. Силы заинтересованные в развале СССР, всё активнее «раскачивали лодку». Антисоветское правительство Литвы провело «либерализацию цен», что привело к резкому росту розничных цен на продукты питания.Литовские националисты призвали «для защиты власти» установить круглосуточное дежурство у парламента, радиоцентра и Вильнюсской телебашни. На телевидении и радио активизировалась антисоветская пропаганда. 10 января 1991 года советский президент Михаил Горбачёв потребовал отмены антиконституционных актов и восстановления действия союзной Конституции. Чтобы сохранить контроль над ситуацией, 11 января 1991 года ЦК Литовской Компартии сформировал Комитет национального спасения (действовал до конца января), который взял на себя ответственность за урегулирование кризиса. После нескольких попыток убедить лидеров литовских националистов прекратить антисоветскую пропаганду и нагнетать напряженность комитет обратился за помощью по установлению контроля над телевидением и радио к руководству МВД и Минобороны СССР. В Литву были направлены военнослужащие спецподразделения «Альфа» и части ВДВ (76-я Псковская дивизия). 11 — 12 января советские войска взяли под контроль ряд объектов, включая Дом печати в Вильнюсе, ретрансляционный телевизионный узел в Неменчине, другие общественные здания в Вильнюсе, Алитусе и Шяуляй.По данным прессы, у Вильнюсской телебашни несли дежурство несколько тысяч человек, включая вооруженных сотрудников службы безопасности республики. Дороги к телецентру были блокированы тяжёлой техникой. В ночь на 13 января 1991 года бойцы группы «Альфа» штурмом взяли телецентр и удерживала его до подхода внутренних войск. В ходе операции погибли 14 человек, включая офицера «Альфы» Виктора Шатских (смертельно ранен выстрелом в спину). Пострадали, по разным данным, от 500 до 700 человек. Большинство — в результате давки, которая возникла после предупредительных выстрелов (они были холостыми) прибывшей к зданию телецентра бронетехники.Впоследствии президент СССР Михаил Горбачев, министр обороны Дмитрий Язов и другие должностные лица заявили о своей непричастности к действиям советских военных. По сути, верхушка СССР «слила» военных, которые просто исполняли свой долг по защите Родины.Фактически события в Литве проходили по одной схеме с событиями в других республиках. Сначала часть советской верхушки, делавшая ставку на развал СССР и присвоение общенародной, государственной собственности, поощряла национал-сепаратистов, ничего не делала для профилактики, саботировала действия силовых структур, которые слали наверх сигналы о опасной ситуации и предлагали меры. Негативным событиям дали разрастись, набрать обороты, привлечь внимание «мировой общественности», а затем кидали на их подавление недостаточные силы, что только разжигало страсти, а не вело к подавлению мятежа. Затем пытались применять жесткие меры к виновникам событий, как подлинным, так и безвинным, что ещё больше обостряло ситуацию. В итоге Москва отступала, а новые республиканские элиты (большей частью составленные из бывшей советской и коммунистической местной верхушки) входили в новый мировой порядок. Народы становились потребителями-рабами капиталистической системы, а элита – частью глобальной (но как зависимая периферия).События в Вильнюсе, очевидно, как и планировали, вызвали большой шум в мире. Ведущие мировые СМИ, как по ранее заданной установке, сообщали одно и то же: русский спецназ и псковские десантники устроили бойню в центре литовской столицы. Горбачёв тут же сдал наших военных, сообщив, что он ничего не знал об этой акции. В Литве было открыто дело по статьям УК о вредительстве, попытках государственного переворота, создании антигосударственных организаций, преднамеренном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Литовское следствие сделало вывод, что люди погибли от рук солдат советской армии.Однако эти выводы противоречат объективным фактам. Из материалов предварительного расследования государственной Комиссии во главе с Генеральным прокурором СССР Николаем Трубиным, которые были в октябре 1991 г. переданы литовской стороне, известно, что ни одна из 14 жертв не пала от рук советских солдат. Баллистическая экспертиза пулевых ранений у убитых и раненых однозначно показывает, что смертоносные выстрелы были сделаны не спереди, а сверху вниз. Стреляли не военные, находившиеся на земле, а неизвестные стрелки, разместившиеся на крышах и в окнах близлежащих домов. Об этом же сообщали и свидетели, рассказывая о выстрелах из леса, стрельбе из окон и балконов. По воспоминаниям бойцов «Альфы», при штурме использовались только холостые патроны, а огонь на поражение велся с крыш домов (схожие методы позднее будут использованы при государственном перевороте в Москве в октябре 1993 года).Также известно, что некоторые люди погибли от наездов автотранспорта, а другие от оружия, которое уже не стояло на вооружении советской армии. Кроме того, есть информация, что боевики «Саюдиса» с крыш соседних домов стреляли по собравшимся людям. Лидер литовских коммунистов М. Бурокявичус также сообщал, что в толпе людей работали «боевики-провокаторы Буткявичюса», близкого соратника Ландсбергиса (начальник Департамента охраны края Литвы, фактически — министр обороны), а также прибывшие из Польши американские специалисты.В июне 1996 года уголовное дело, по которому обвинялись 48 лиц, было передано Вильнюсскому окружному суду. В августе 1999 года бывший первый секретарь ЦК Компартии Литвы Миколас Бурокявичюс был приговорен к 12 годам лишения свободы, бывший заведующий идеологическим отделом ЦК Юозас Ермалавичюс — к 8 годам, еще четверо подсудимых получили сроки от 3 до 6 лет. В отношении остальных 42 человек было продолжено расследование. В 2010 году в Литве были приняты законы, по которым за «отрицание советской оккупации» в 1940-1990 годах и «отрицание советской агрессии 1991 года» грозит наказание в виде штрафа или заключения до 2 лет. В том же году инкриминируемые обвиняемым деяния были переквалифицированы в преступления против человечества и военные преступления, в отношении которых не применяется срок давности. Когда в 2011 году лидер Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис публично высказался о неоднозначности событий 13 января, предположив, что тогда «свои стреляли в своих», то в 2012 году он стал первым осужденным за «отрицание советской агрессии».В середине ноября 2014 года литовская генпрокуратура заявила о завершении расследования. Слушания в суде начались 27 января 2016 года. Это стало крупнейшим делом Литвы и по объему документов (свыше 700 томов) и по количеству обвиняемых (67 человек). Обвиняемые – это в основном бывшие советские деятели, военные, сотрудники КГБ. МВД, чиновники. Теперь они граждане РФ. Среди них – бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов, начальник Вильнюсского гарнизона советской армии Владимир Усхопчик, а также бывший офицер КГБ Михаил Головатов, который командовал группой «Альфы» во время штурма телебашни. Почти всех обвиняемых судили заочно, они были объявлены в международный розыск. Исключение составляют двое российских граждан. Это полковник запаса Юрий Мель (житель Калининграда), задержанный в Литве в 2014 году, и отставной военный Геннадий Иванов (житель Вильнюса).27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд огласил приговор по делу. Ю. Мель был приговорён к 7 годам лишения свободы, Г. Иванов — к 4 годам, остальные 65 человек были осуждены заочно на сроки от 4 до 14 лет. При этом суд объявил события 1991 года продолжением агрессии СССР против Литовской Республики, начатой в 1940 году.Россия неоднократно заявляла, что судебный процесс в Литве ведется с нарушением международного права, обвинения предъявлены по статьям, не существовавшим во время самих событий. 9 ноября 2016 года Госдума РФ приняла заявление, в котором назвала процесс «политически мотивированным судилищем». В июле 2018 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении литовских должностных лиц, в действиях которых «усматриваются признаки преступления», предусмотренного частью 2 статьи 299 УК РФ («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности»). СК указывает, что «события в Вильнюсе происходили в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР».Таким образом, очевидно, что Вильнюсское дело – это лишь одно из событий, которые используются «мировым сообществом» по созданию образа «империи зла» (России-СССР). Предатели из верхушки СССР и местные националисты организовали провокацию, подставили Советскую Армию и спецслужбы для их дальнейшего разложения, дезинформации и дезориентации. Военные и бойцы «Альфы» просто честно выполняли свой долг по защите социалистического Отечества, их подставили, а затем «слили», сделали крайними. Громкую акцию в Литве, как и в других национальных окраинах, использовали для развала СССР в интересах Запада и части советской «элиты», полностью разложившейся, сдавшей Союз в своих личных и узкогрупповых интересах. Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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