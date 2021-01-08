Литовкин о наступлении США на Арктику: "Если зайдут, то получат по всем правилам"

Российская сторона в состоянии отразить атаки США в Арктике. Об этом рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Ранее стало известно о том, что в ближайшее время ВМС Соединённых Штатов планируют приступить к регулярному патрулированию арктического региона вблизи границ России. Причиной называется "наступление Москвы на Крайнем Севере".

Как рассказал Nation News Литовкин, американцы не рискнут заходить в подконтрольный России сектор Арктики. Вашингтон пытается продемонстрировать всем, что флот США является самым сильным в мире.

Но если они попытаются помешать передвижению ВМФ России, то Москва найдёт способ решить проблему, а Вашингтон "получит по всем правилам".

США создали второй флот на севере Атлантического океана, дабы не пускать российские суда в Атлантику и Средиземноморье. В реальности же инициатива плохо работает.

"Кроме флота есть ракетные войска стратегического назначения, стратегическая дальняя авиация, которая всегда поддержит наш флот. Американцы могут угрожать нам чем угодно, но их угрозы - пустое место", - добавил эксперт.

Как заявил изданию "ПолитЭксперт" военный эксперт Сергей Хатылев, США оказывают давление на Норвегию, провоцируя последнюю на начало войны с Россией. Целью таких действий является контроль над Арктикой.

Сейчас на территории Норвегии находятся локаторы раннего предупреждения и американские системы ПРО, которые охватывают северное направление, включая и Севморпуть. Таким образом, страна оказалась на острие атаки.

Не исключено, что США могут использовать норвежские порты для размещения своих военных кораблей. Страну также можно сделать стратегической точкой для размещения дополнительного оружия. В таких условиях Россия продолжает модернизировать Северный флот.