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Лишённый сана схиигумена поставил Путину ультиматум. Пригрозил "духовной войной"
13 июля 2020, 13:00 • 198 • Политика
В Youtube опубликовано видео, на котором лишённый сана схиигумена Сергий (Романов) поставил ультиматум президенту России Владимиру Путину: передать полномочия главы государства ему. В противном случае обещает начать "полномасштабную духовную войну". Правда, при этом говорил лишённый сана, считывая текст с заранее подготовленной подсказки.
Очередной скандальный видеоролик от лишённого сана схиигумена Сергия (Романова) появился на Youtube-канале Всеволода Могучева. На этот раз он ополчился на президента России и даже решился поставить ультиматум Владимиру Путину.
У действующего главы государства лишённый сана схиигумена на голубом глазу потребовал передать ему полномочия президента России, похваляясь, что, мол, в три дня он якобы наведёт порядок в стране. При этом явно плюёт на решение о лишении его сана.
"Предлагаю вам на международном уровне президенту России Владимиру Владимировичу Путину передать полномочия мне - схиигумену Сергию", - заявил клирик, напомнив, что Путин был у власти 20 лет.
Пригрозил лишённый сана объявлением "полномасштабной духовной войны" в том случае, если его условия не будут приняты.
Напомним, ранее лишённого сана схиигумена Сергия (Романова) митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в своём открытом письме сравнил с новомодным блогером, который старается опубликовать как можно более скандальный видеоролик. А его проповеди митрополит Кирилл считает пропитанными чужими мыслями - дурно прочитанными.
В своём открытом письмо митрополит Кирилл напомнил, что совсем недавно клирик называл интернет бесом. Однако сегодня схиигумен Сергий (Романов) избрал "странный для монаха способ общения", уйдя из реального церковного мира в виртуальное пространство, некогда критикуемое самим же антигероем.
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