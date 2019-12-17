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Лишённая поста жена Порошенко заявила о давлении из-за фамилии
17 декабря 2019, 22:54 • 11 • В мире
Жена экс-президента Петра Порошенко Марина поплатилась за сомнительную деятельность на посту главы Украинского культурного фонда. Она сообщила, что добровольно покидает пост. Однако пользователи Сети намекают на сомнительные финансовые схемы и коррупцию в рядах фонда.
Супруга бывшего украинского лидера Марина Порошенко ушла с поста главы Украинского культурного фонда. Об этом она сообщила в видеообращении. По словам супруги бывшего президента страны, на неё представителями новой власти оказывалось давление "из-за фамилии".
При этом сама женщина утверждает, что фамилия Порошенко "вошла в историю Украины, и никто - ни нынешний президент, ни министр культуры - вычеркнуть её не сможет".
Однако, отмечают "Дни.ру", вероятнее всего дело не в фамилии. А в сомнительных махинациях, в которых мог участвовать фонд.
В частности, в Сети пользователи напомнили, что управляемый женой Порошенко фонд раздаёт сотни миллионов гривен, а получателями денег становились в том числе и родственники высших чиновников.
Украинская общественность вновь обратила внимание на подзабытую супругу экс-президента после принятия нового бюджета в первом чтении. Журналисты проанализировали документ и выяснили, что Марина Порошенко продолжает получать круглые суммы из государственного бюджета.
Оказалось, что в 2020 году на счета Украинского культурного фонда должно было поступить около 700 миллионов гривен. Между тем сама Порошенко в беседе с журналистами не смогла назвать ни одного конкретного проекта, реализованного её фондом за последние годы.
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