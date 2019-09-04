Лишний выходной уйдет на поиск работы: Жириновский поддержал четырехдневную рабочую неделю

Прежде всего лидер ЛДПР отметил, что эта инициатива, если и будет принята, то реализовываться сразу не будет. Воплощение ее можно ожидать в довольно отдаленной перспективе. По его мнению, она должна оказать помощь в сокращении безработицы.

Кроме того, подобная реформа трудового законодательства даст возможность людям переквалифицироваться или даже искать новую работу в том случае, если они чувствуют угрозу увольнения. А для этого как раз и пригодится еще один выходной день.

"У нас в чем проблема — малая подвижность населения. В Соединенных Штатах человек за свою трудовую жизнь переезжает 17 раз, чтобы иметь работу. А у нас — как крепостное право: сел, на одном заводе 50 лет, в одной столовой, в одной парикмахерской, в одном вузе, — отметил Владимир Жириновский в беседе с Лентой.ру.

Жириновский отметил, что ввести еще один выходной день не так-то просто, необходимо будет принять специальный закон. При этом решать, сколько именно дней отдавать работе, должен сам человек, добавил он.

По его словам, работать каждый волен "сколько хочет" – хоть по 12 часов в день, хоть вообще без выходных, особенно, если речь идет о частном секторе.

При этом политик отметил, что пока речь идет о некоторых изменениях в рабочем графике исключительно госучреждений и предприятий, в сфере образования и медицины.

"Там, где четкий порядок работы, и граждане будут рады иметь дополнительный день отдыха. В этом смысле бояться не надо", — объяснил Жириновский.

Лидер ЛДПР отметил, что необходимо улучшить работу по информированию населения в части рабочих мест, которые позволят молодежи одновременно и получать образование, и работать. Информационная база должна появиться по всей стране, отметил политик, чтобы все знали – где именно вас ждут.

В качестве примера Владимир Жириновский привел Томск, где среди выпускников вузов очень много юристов, которым в родном городе, конечно, трудоустроиться все не просто. Поэтому необходимо создать специальную базу, чтобы молодые специалисты могли узнать о вакансиях в ближайших к Томску городах или даже по всей стране

"Поэтому надо помочь в выборе профессии — надо в школах вводить, хотя бы факультативно, занятия по профориентации: кем ты хочешь быть". – заключил Владимир Жириновский.

Напомним, в середине августа Министерству труда и соцзащиты РФ предложили сократить рабочую неделю на один день. При этом предлагается сохранить зарплаты граждан на том же уровне.

Необычная инициатива исходила от Федерации независимых профсоюзов России. Именно ФНПР предлагает Минтруду сократить рабочую неделю в стране до 4 дней, о чем извещает через свой департамент общественных связей.

Ранее подобную идею уже высказывал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Выступая в Женеве, он заявил, что четырехдневная рабочая неделя - дело времени.