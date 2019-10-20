Лишний Трамп: Судьбу Сирии будут решать Путин, Эрдоган и Асад

Приостановленная под давлением США операция турецкой армии на севере Сирии не выдержала оговоренные 120 часов прекращения огня, боевые действия там возобновились. Может, не с особой активностью, но кто знает, что будет завтра.

Ситуация крайне напряженная — с одной стороны турецкие войска, с другой вошедшая в северо-восточную часть Сирии правительственная армия Башара Асада, между ними курдские «Отряды народной самообороны». Отступать никто не собирается. Заблаговременно отошел из этого района лишь воинский контингент США, но в Вашингтоне продолжают считать свою роль в этом конфликте «главенствующей». Тем не менее, и Анкара, и Тегеран рассматривают в роли «миротворца» исключительно Москву.

Во вторник, 20 октября, запланирована встреча российского президента Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Эрдогана в Сочи, куда тот прибудет по официальному приглашению. Понятно, что в резиденции Бочаров ручей основной темой переговоров будет исключительно тема Сирии и проходящей там сейчас турецкой военной операции. Казалось бы, в сложившейся ситуации какой-либо компромисс невозможен.

У Турции — собственные интересы, и она намерена создать зону безопасности у своих границ, вытеснив курдов, которых считает террористами. У России свои — поддержка президента Асада и сохранение территориальной целостности Сирии. Как здесь можно договориться?

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Однако вспомним, что незадолго до начала военной операции в Сирии Эрдоган по телефону обсудил свои планы с Путиным. И, согласно опубликованному на сайте Кремля заявлению, российский президент всего лишь «призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса». То есть особо и не возражал, но попросил не переходить границы дозволенного. Официальная позиция России известна — Москва поддерживает идею создания Конституционного комитета, который должен стать важной вехой в процессе урегулирования затянувшегося (с 2011 года) сирийского конфликта. По мнению Кремля, сохранение территориальной целостности Сирии и уважение ее суверенитета являются важными условиями для поддержания мира в этом ближневосточном регионе. И это Путин также оговаривал с Эрдоганом.

Здесь есть и юридический нюанс. В сентябре 1998 года в городе Адана на юге Турции было подписано турецко-сирийское соглашение (Аданское соглашение), согласно которому Сирия прекратила оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана и выдворила ее лидера Абдуллаха Оджалана за пределы своей территории.

Сошлемся на мнение ведущего научного сотрудника Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексея Образцова.

«И хотя сейчас турецкие войска находятся в Сирии, скажем так, по приглашению самих себя, существует Аданское соглашение, позволяющее им пересекать сирийскую границу на глубину до 5 километров. Конечно, сейчас турки говорят о 30 километрах, тем не менее, определенная правовая основа для военного присутствия Турции в Сирии, пусть и с оговорками, имеется».

Ссылается на Аданское соглашение и министр иностранных дел России Сергей Лавров, который считает, что Турция и Сирия могут его использовать для обеспечения режима безопасности границ. Надо полагать, что Турция этим правом и решила воспользоваться, но ей будут установлены грани дозволенного. Эрдоган сейчас старается не лезть на рожон. Согласился на временное прекращение огня под давлением США, но прислушивается и к мнению России. Недавно турецкий президент заявил, что если Манбидж (город в предполагаемой зоне безопасности на северо-востоке Сирии) займут российские или сирийские войска, то поводов для беспокойства не будет. Эрдоган при этом в очередной раз отметил, что Турция не претендует на территорию Сирии.

Можно предположить, что компромисс между Путиным и Эрдоганом, не без участия, вероятно, Башара Асада, будет заключаться в том, что территорию Сирийского Курдистана на севере Сирии будут контролировать три участника этой «игры» — Турция, Сирия и Россия, которая не отказалась от поддержки официального Дамаска. «Лишним игроком"в этой ситуации стали США, которые свои позиции в Сирии откровенно потеряли.

Президент Трамп пытается делать «хорошую мину при плохой игре». И делает совершенно нелепые заявления по поводу Сирии, откуда по его решению были выведены американские войска. И ставит себе в заслугу договоренность о прекращении наступательных действий турецкой армии. «Это потрясающий результат. Мы могли бы потерять миллионы жизней, но мы не смогли бы добиться этого результата, если бы у нас не было немного „жесткой любви“, как я это называю… Я скажу вам от лица США — я хочу поблагодарить Турцию. В итоге теперь мы все счастливы! И я счастлив, потому что больше у нас нет боевых действий. Я думаю, что президент Эрдоган очень умный», — написал Трамп на своей страничке в Twitter. Забыв, что накануне призвал Эрдогана «не быть дураком».

Сирия для Трампа перед президентскими выборами в США достаточно больная тема. Он заявил, что присутствие американских военных контингентов на Ближнем Востоке является «большой ошибкой», намекая на решения своих предшественников. При этом получил удар под дых от демократов, которые обвинили его в «предательстве курдов». Плюс американские военные предупреждали Трампа, что вывод войск из Сирии обернется разгулом террористической организации ИГИЛ*.

В частности, эту мысль высказывал и бывший глава Пентагона генерал Джеймс Мэттис, который состоит в оппозиции к действующему президенту. Трампу приходится выкручиваться, поэтому в его заявлениях Турция то «плохая», то «хорошая», заявлять, что «Турция сотрудничает с США, и в дальнейшем мы намерены продолжать переговоры». Но, надо полагать, слова про «дурака» Эрдоган не забыл и свои выводы сделал.

Трамп порой откровенно заговаривается. На днях заявил, что встретится с Путиным 22 октября. В тот день, когда у российского президента вообще-то запланирована встреча с Эрдоганом в Сочи. Ее участником может стать разве что Башар Асад, как еще один участник переговорного процесса, но и этому нет официального подтверждения. В общем, в Сочи Трампа никто не ждет — Сирию будут примирять без его участия. И, с большей долей вероятности, именно по российскому сценарию, в котором будет отведена немалая роль и Турции.

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Сама Турция оказалась на сирийском перепутье, войдя в конфликт из-за своей военной операции практически со всеми странами НАТО. Её сейчас просто хотят вышибить из альянса. В США ополчились против Турции как демократы, так и «верные трамповцы» республиканцы. Сенатор-республиканец Джим Риш и демократ Боб Менендес на днях представили новый санкционный законопроект, в котором помимо ограничений требуют от Трампа изучить вопрос о членстве Турции в Североатлантическом альянсе.

Во Франции депутаты Национального собрания обратились к правительству страны с призывом ввести санкции в отношении Анкары в связи с военной операцией, которую страна проводит в Сирии. Меры могут доходить вплоть до приостановления членства страны в НАТО. Ну и долгожданный путь в ЕС для Турции теперь представляется маловероятным. Францию в этом вопросе активно поддержали Германия и Великобритания, а практически все страны-члены НАТО прекратили поставки в Турцию каких-либо вооружений.

Эрдоган нападки «партнеров» выдержал достаточно спокойно и паники не выказал, показывая, что он будет проводить свою политику по Сирии без их пожеланий. И вместо разговора с Меркель, Макроном и Джонсоном, проигнорировав еще и американские пожелания, встретится теперь с Путиным.

Какие могут быть варианты договоренностей? Возможно, что вспомнят про Аданское соглашение и Турция войдет на оговоренные 5 километров. Остальную территорию в зоне безопасности будут контролировать сирийская правительственная армия, курдские вооруженные формирования, которые войдут в её состав, а также российские подразделения, как гарант мира и стабильности. Без американцев.

*Движение «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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