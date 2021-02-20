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Лишившиеся в Германии детей русские опровергли слухи о себе несколькими фото

20 февраля 2021, 16:45  •  21 • Политика
Лишившиеся в Германии детей русские опровергли слухи о себе несколькими фото. Ранее поступали сообщения о том, что члены данной семьи якобы не являются гражданами РФ, и потому не могут претендовать на помощь российских дипломатов в произошедшей с ними тяжёлой ситуации.
В открытом доступе в Сети оказались документы членов семьи Зайбертов, которые стали жертвой полицейского и чиновничьего беспредела в Германии.
Напомним, у супругов пытаются отнять троих детей. Немецкие силовики ранее силой забрали малышей прямо из квартиры граждан, даже не предъявив соответствующего ордера. При этом они жестоко избили главу семьи, который пытался зафиксировать происходящее на камеру.
После того как эта вопиющая история приобрела широкую огласку, противники Зайбертов как в ФРГ, так и в России начали распространять информацию о том, что они якобы не являются гражданами РФ, и потому не могут претендовать на дипломатическую помощь Москвы в сложившейся ситуации.
Тем не менее опубликованные Telegram-каналом Garri Mourei паспорта и другие документы членов семьи доказывают обратное. Зайберты сами передали снимки, чтобы подтвердить свою прямую принадлежность к России.
Между тем зампредседателя Госдумы Пётр Толстой составил обращение на имя чрезвычайного и полномочного посла РФ в Берлине Сергея Нечаева.
Сложившаяся ситуация является экстраординарной, она демонстрирует открыто негативное отношение органов власти Германии к данным российским гражданам, собравшимся с детьми возвратиться в Российскую Федерацию, - заметил в своём письме Толстой.
В связи с этим он попросил дипломата оказать оперативное содействие семье Зайбертов.

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