«Лишить возможности участвовать в управлении»: Зеленский намерен люстрировать Порошенко и его соратников

Владимир Зеленский намерен провести люстрацию высокопоставленных чиновников, в том числе бывшего президента Петра Порошенко и членов его правительства, занимавших свои должности с 2014 года до инаугурации нового главы государства. Источники RT в украинских политических кругах выразили мнение, что таким образом Зеленский пытается повысить рейтинги своей партии перед досрочными выборами. Эксперты предостерегают, что на место люстрированных чиновников могут прийти люди, не заинтересованные в продвижении интересов Украины.

Владимир Зеленский намерен провести люстрацию высокопоставленных должностных лиц, работавших при его предшественнике — Петре Порошенко. Соответствующий документ подготовила команда главы государства, сообщается на сайте украинского президента.

Предполагается, что с государственной службы будут уволены и не допущены к ней в дальнейшем те, кто с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года занимал посты президента Украины, спикера Верховной рады, генпрокурора, главы СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, секретаря СНБО, глав Государственной фискальной службы и таможни, а также руководителей оборонных предприятий. Также люстрацию предлагается распространить на членов правительства и депутатов.

«Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию, мы предлагаем её усилить», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что законопроект предусматривает общественную оценку действий лиц, которые занимали вышеуказанные посты. «Уверен, что действия всех обозначенных лиц в будущем получат и справедливую юридическую оценку», — добавил Зеленский.

Глава государства пояснил, что каждый день своего президентства он думал о том, как поступить с этими чиновниками.

«Я каждый день общаюсь с чиновниками разных уровней и понимаю — это безнадёжный диагноз... Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас, — навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством», — добавил Зеленский.

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«Проблема в том, кого поставят на их место»

Напомним, на Украине в 2014 году при Петре Порошенко был принят закон «Об очищении власти», который фактически ознаменовал начало люстрации. Согласно документу, от государственной службы были отстранены лица, занимавшие руководящие должности более года в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года. В список были включены и те, кто занимал свой пост меньше года, но если в этот срок входил период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и они не уволились по своему желанию.

В список также вошли сотрудники МВД, СБУ и прокуратуры, следователи, дознаватели и оперативные работники, которые проводили оперативные действия в отношении участников так называемого «евромайдана».

При этом в 2014 году от госслужбы были отстранены многие профессионалы, отметил украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Тогда, на волне этого страшного переворота, к власти пришли жулики и бандиты, тогда увольняли многих профессионалов, просто потому, что они работали в структурах власти. Видно, что стране не хватает профессионалов. Потому что тогда людей назначали исходя из их политических взглядов и лояльности тем, кто организовал переворот», — сказал он RT.

Представители администрации Порошенко заслужили того, чтобы их привлекли к ответственности, считает первый зампред Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Они завели страну в тупик, и граждане Украины отказали им в доверии. Сегодня они ведут себя нагло и вызывающе, навязывают свою волю, в том числе Зеленскому», — сказал он RT.

Если Украина «избавится» от этих чиновников, то это не пойдёт ей во вред, убеждён Дудчак. Однако эксперт подчеркнул, что пока неизвестно, кто придёт на место уволенных.

«Проблема в том, кого поставят на их место. Потому что сейчас верстается такое руководство, которое будет продвигать интересы вовсе не Украины и украинского народа, а глобальных корпораций, которые уже готовятся к тому, чтобы окончательно покрошить Украину на мелкие кусочки в экономическом плане», — добавил политолог.

«Сообщить о будущем возмездии»

Представители украинских партий осудили инициативу Зеленского. Так, источник RT из «Европейской солидарности» (бывший «Блок Петра Порошенко») считает заявление предвыборным манёвром.

«Люди голосовали за Зеленского, поскольку считали, что он сможет восстановить справедливость. Снизить цены на газ, остановить войну и посадить коррупционеров. Никто до сих пор не наказан, поэтому и было заявлено о люстрации чиновников. Принимать решение будет уже Верховная рада следующего созыва, сам процесс затянется. Но главное — сообщить о будущем возмездии для коррупционеров избирателям, тем более до выборов в парламент осталась всего неделя», — отметил собеседник RT.

Владимир Зеленский пока не демонстрирует реальных, а только делает громкие заявления, согласился источник RT в партии «Самопомощь».

«Люстрация — это не самый главный шаг сейчас. У партии «Слуга народа» самый высокий рейтинг, поэтому она может сформировать коалицию и предлагать депутатам достойных людей. Никто не просит назначать коррупционеров, тем более, их имена всем известны», — задаётся вопросом собеседник RT.

Представитель партии «Батькивщина» выразил мнение, что инициатива Владимира Зеленского полностью уничтожит процесс люстрации.

«Все те, кто не прошёл люстрацию прошлый раз, восстановились на своих должностях через суды. Более того, люстрировать новый президент предлагает команду Порошенко, а что делать с командой Януковича? Следующий президент по логике вещей будет инициировать санкции против команды уже нынешнего президента?», — подчеркнул депутат.

Депутаты на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве. 11.07.2019

РИА Новости

«Двоякая ситуация»

Требуя люстрации чиновников, работающих при Порошенко, Зеленский создаёт правовую коллизию, считает источник RT в партии «Народный фронт».

«Он предлагает люстрировать всех бывших депутатов. Но многие из них попадут в новую Раду. Как он предлагает этого добиться? Но самое интересное, что люстрировать придётся и окружение самого Зеленского. Напоминаю, что Александр Данилюк (секретарь СНБО. — RT) работал министром финансов, а Айварас Абромавичус (глава наблюдательного совета Укроборонпрома. — RT) — министром экономики. Их придётся уволить в первую очередь», — напомнил представитель «Народного фронта».

Намереваясь люстрировать всех депутатов, Зеленский и его команда возложили ответственность за ошибки Порошенко и на тех, кто состоял в оппозиции, отметил глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

«То есть, получается двоякая ситуация. Представители Зеленского часто вообще в своих заявлениях объединяют Порошенко и оппозиционный блок. То есть, вину за проблемы в экономике, войну на Донбассе возлагают и на Порошенко? и на оппозиционный блок. Это абсурд», — сказал он RT.

Такой подход связан с тем, что те, кто был оппозицией Порошенко и его соратникам, сейчас стали оппозицией Зеленскому, считает Дудчак.

«Сейчас люди убеждаются, что они, прокатив на выборах Порошенко, ничего не получили, они видят продолжение всё той же политики. Поэтому оппозиционные депутаты сейчас, пожалуй, единственная сила, за которую будут голосовать все те, кто хотел убрать Порошенко... Поэтому он и пытается каким-то образом дискредитировать оппозиционные силы», — предположил эксперт.

Напомним, Верховная рада в текущем созыве неоднократно демонстрировала отказ поддерживать инициативы Зеленского. Депутаты проголосовали против первых инициатив президента, а также отказываются отправить в отставку чиновников, которые не устраивают Зеленского. Так, в ходе голосования в четверг 11 июля рада отказалась увольнять главу МИД Павла Климкина.

Среди представленных в парламенте партий нет представителей президентской «Слуги народа». Однако за две недели до выборов партия Зеленского удерживает лидерство в соцопросах. Так, согласно результатам исследования социологической группы «Рейтинг», за партию «Слуга народа» готовы проголосовать 47% украинцев, тогда как за ближайшего конкурента — «Оппозиционную платформу — За жизнь», — 11,6%.