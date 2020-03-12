Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавши...
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановк...
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заяви...
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
Главная / Политика

Лишить воды и света: украинские радикалы потребовали решить проблему с Донбассом

12 марта 2020, 19:35  •  41 • Политика
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Предложенный властями "план примирения" их не устроил
Украинские националисты выступили против налаживания отношений с Донбассом через диалог. Они сорвали презентацию "Национальной платформы примирения и единства", разработанную под руководством советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Сивохо, и выдвинули свои условия.
Заблокировать дороги в Донбасс, не подавать туда воду и электроэнергию – вот методы, которыми радикалы требуют воздействовать на жителей не подконтрольных Киеву территорий, сообщает "Страна". Об этом они заявили в четверг, 12 марта, во время презентации плана, предлагаемого властями Незалежной для "примирения и единства".
Важное для страны мероприятие вообще обернулось дракой. Не успел Сивохо начать говорить, как присутствующие в зале представители националистических группировок стали выкрикивать оскорбления, а потом и вовсе вытолкали оратора за дверь. Полиция не вмешивалась в происходящее, передает украинское издание.
"Этот случай предельно наглядно показывает, что никакого национального примирения в Украине не будет до тех пор, пока с бандами националистов и беспредельщиков не будут поступать так, как это положено по закону", – подытожил главный редактор "Страны" Игорь Гужва.
Впрочем, Сивохо намерен продолжать работу по воплощению "шагов к примирению": "Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру", – цитирует советника News24UA. Одним из первых пунктов его программы значится упрощение перемещения мирных жителей через линию разграничения в Донбассе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
12 марта 2020, 00:35
"Стыдно сказать": Поклонская раскрыла, сколько у неё квартир
12 марта 2020, 00:35
"Хотят, чтобы Украина существовала за наши деньги": Путин рассказал об американском управлении Киевом
12 марта 2020, 02:35
Саудовская Аравия проиграет в "нефтяной войне" с Россией: Forbes назвал три причины
12 марта 2020, 11:35
Минэнерго назвало "идеальную" для России цену на нефть
12 марта 2020, 02:35
Поголовная ответственность: реабилитация нацизма обернется «черным списком»
12 марта 2020, 00:35
Польша официально признала: СССР сыграл главную роль в победе над фашизмом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 марта 2020, 04:35
«Зеленые» рассказали о хитром плане возвращения Крыма и Донбасса
06 марта 2020, 17:30
«По глупости оформил на себя чужую машину»: мать осуждённого за разбой шесть лет пытается доказать невиновность сына
07 марта 2020, 19:35
"Опять оказались в котле": Россия в Совбезе ООН красиво ответила Украине и Западу по поводу Крыма
11 марта 2020, 19:30
«Не мог предотвратить наезд»: водителя, сбившего насмерть кировского «пьяного мальчика», экспертиза считает невиновным
11 марта 2020, 05:35
Россия сможет победить в нефтяной войне с США: NI увидел в развале ОПЕК "месть" за американские санкции
10 марта 2020, 07:35
Алексей Мозговой спустя пять лет: бандит, убийца, грабитель
08 марта 2020, 19:35
Пентагон потребовал, чтобы русские перестали вести себя плохо. Захарова в ответ обещала военную стройку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.