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Лишить воды и света: украинские радикалы потребовали решить проблему с Донбассом
12 марта 2020, 19:35 • 41 • Политика
Предложенный властями "план примирения" их не устроил
Украинские националисты выступили против налаживания отношений с Донбассом через диалог. Они сорвали презентацию "Национальной платформы примирения и единства", разработанную под руководством советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Сивохо, и выдвинули свои условия.
Заблокировать дороги в Донбасс, не подавать туда воду и электроэнергию – вот методы, которыми радикалы требуют воздействовать на жителей не подконтрольных Киеву территорий, сообщает "Страна". Об этом они заявили в четверг, 12 марта, во время презентации плана, предлагаемого властями Незалежной для "примирения и единства".
Важное для страны мероприятие вообще обернулось дракой. Не успел Сивохо начать говорить, как присутствующие в зале представители националистических группировок стали выкрикивать оскорбления, а потом и вовсе вытолкали оратора за дверь. Полиция не вмешивалась в происходящее, передает украинское издание.
"Этот случай предельно наглядно показывает, что никакого национального примирения в Украине не будет до тех пор, пока с бандами националистов и беспредельщиков не будут поступать так, как это положено по закону", – подытожил главный редактор "Страны" Игорь Гужва.
Впрочем, Сивохо намерен продолжать работу по воплощению "шагов к примирению": "Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру", – цитирует советника News24UA. Одним из первых пунктов его программы значится упрощение перемещения мирных жителей через линию разграничения в Донбассе.
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