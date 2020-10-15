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Лишить Лёшу паспорта России: Политтехнолог вооружился "западной наглостью с "кейсом Навального"

15 октября 2020, 17:25  •  189 • Политика
Законных поводов лишить Навального гражданства России не существует. Но отобрать у оппозиционера российский паспорт необходимо, хотя бы в интересах государства. "Западная наглость с "кейсом Навального" заставляет нас быть адекватными и транспарентными", - заявил политтехнолог Марат Баширов.
Лишить гражданина России гражданства против его воли нельзя, даже если человек совершал преступления против своей страны. Иными словами, пока гражданин России добровольно не выразит желания отказаться от своего гражданства, насильно отобрать у него российский паспорт не представляется возможным. Так говорит закон.
Как напомнил политтехнолог Марат Баширов у себя в авторском Telegram-канале "Политджойстик", утрата гражданства России происходит только в строго определённых случаях. Среди них отмена решения о принятии в гражданство, только для иностранных заявителей и только по решению суда. К слову, если гражданин России приобретает второе гражданство, это тоже не является основанием для лишения его первого.
"Поэтому вопрос так и ставится: нужно ли Навального лишить гражданства, понимая, что пока по закону нельзя? Любой закон можно изменить. Западная наглость с "кейсом Навального", в котором он добровольно участвует, нанося значительный ущерб стране, заставляет нас быть адекватными и транспарентными", - заявил политтехнолог.

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