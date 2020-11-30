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Лишить Лукашенко монополии: озвучены три цели России в Белоруссии
30 ноября 2020, 11:50 • 194 • Политика
Европейцы уверены – они знают, что Москва хочет от Минска
Ситуация в Белоруссии далека от стабилизации. Несколько пошатнувшееся положение законно избранного президента Республики Александра Лукашенко и общая неустойчивость страны – "благодатная" для Москвы почва для лоббизма своих интересов в Минске. Такого мнения придерживаются эксперты Европейского совета по международным отношениям. В ведомстве насчитали аж три "цели России в Белоруссии".
Так, в ЕС уверены, что, в первую очередь, наша страна "жаждет" навязать Республике внесение изменений в Конституцию под строгим контролем Кремля. При этом европейцы считают, что провернуть такое дело будет сложно, ибо Лукашенко не хочет ни перед кем отчитываться и будет всячески этому противиться.
Кроме того, эксперты из Европы убеждены, что Москва желает наводнить белорусское государство пророссийски настроенными организациями и политическими деятелями. Так Кремль сумеет лишить Лукашенко монополии на власть, передает британское издание The Week.
Также наша страна, по мнению зарубежных экспертов, намерена укрепить свое экономическое присутствие в Республике. Дела в стране идут неважно, и этим "обязательно" воспользуются российские олигархи.
К слову, недавно Лукашенко раскрыл переговоры оппозиционеров. Оказалось, что их лидер Светлана Тихановская сама ничего не решает.
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