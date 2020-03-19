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Лишить Киев звания город-герой: «Носить белое перо трусости и черное перо позора, до исправления»
19 марта 2020, 07:35 • 259 • Украина
Коренной киевлянин, третье десятилетие занимающийся наукой в Латинской Америке, опубликовал петицию с требованием лишить украинскую столицу звания города-героя. Об этом 17 марта сообщает пользователь t_34_111 на своей странице в «Живом журнале»
Автор документа пояснил, что хотя ему противно, когда в родном городе улицы называют в честь каких-то «мелких бандитов (хоть бы крупных)», в какой-то степени он считает это справедливым.
«Улицы в честь Суворова, Кутузова, Ватутина, Пушкина, Героев Сталинграда, Ярослава Мудрого, Святого Владимира — эту честь заслужить нужно. А Мазепы, Бандеры, Петлюры и пр. — это как у индейцев было наказание: носить белое перо трусости и черное перо позора, до исправления», — сказано в петиции.
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