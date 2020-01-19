Лишились титулов: Принц Гарри и Меган Маркл стали "простыми смертными"

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл сложили с себя обязанности членов королевской семьи и больше не имеют права пользоваться титулами Его и Её Высочество. Об этом говорится в официальном сообщении Букингемского дворца.

Уточняется, что официально изменения в статусе супругов вступят в силу весной этого года. Сообщается, что данное решение стало результатом продолжавшихся много месяцев бесед и переговоров.

"Гарри, Меган и Арчи всегда будут оставаться любимыми членами моей семьи", - прокомментировала событие королева Англии.

Напомним, что Меган Маркл до свадьбы с принцем Гарри была одной из икон феминистического движения. Это привело к многочисленным скандалам в королевской семье, так как супруга принца Гарри отказывалась следовать королевским традициям. В результате всё завершилось тем, что принц Гарри и Меган Маркл уходят из королевской семьи, чтобы вести независимую жизнь.