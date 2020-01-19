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Лишились титулов: Принц Гарри и Меган Маркл стали "простыми смертными"

19 января 2020, 23:54  •  20 • Политика
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов. Отныне их больше нельзя называть Его и Её Высочество.
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл сложили с себя обязанности членов королевской семьи и больше не имеют права пользоваться титулами Его и Её Высочество. Об этом говорится в официальном сообщении Букингемского дворца.
Уточняется, что официально изменения в статусе супругов вступят в силу весной этого года. Сообщается, что данное решение стало результатом продолжавшихся много месяцев бесед и переговоров.
"Гарри, Меган и Арчи всегда будут оставаться любимыми членами моей семьи", - прокомментировала событие королева Англии.
Напомним, что Меган Маркл до свадьбы с принцем Гарри была одной из икон феминистического движения. Это привело к многочисленным скандалам в королевской семье, так как супруга принца Гарри отказывалась следовать королевским традициям. В результате всё завершилось тем, что принц Гарри и Меган Маркл уходят из королевской семьи, чтобы вести независимую жизнь.

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