«Лишили своевременной помощи»: СК предъявил обвинения директору реабилитационного центра, где лечился актёр Марьянов

Следователи предъявили обвинения руководству реабилитационного центра «Феникс» в связи с гибелью актёра Дмитрия Марьянова. По версии СК, подчинённые директора клиники Оксаны Богдановой вводили Марьянову препараты, не выяснив, имеются ли у него какие-либо заболевания или противопоказания, а также не вызывали скорую помощь, несмотря на жалобы пациента. Теперь Богдановой грозит до шести лет тюремного заключения.

Следственный комитет России предъявил обвинение директору подмосковного реабилитационного центра «Феникс» Оксане Богдановой по уголовному делу о смерти актёра Дмитрия Марьянова. Речь идёт о ч. 2 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло смерть человека»), предусматривающей серьёзное наказание — до шести лет лишения свободы.

Сотрудники СК смогли опровергнуть слова Богдановой о том, что в клинике актёру не давали никаких лекарств.

Так, по данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года, когда Марьянов находился в реабилитационном центре, ему вводили внутримышечно медицинские препараты, не выясняя, имеются ли у него какие-либо заболевания или противопоказания. Как подчеркнули в СК, данные препараты назначаются только врачом и продаются строго по рецепту.

«Кроме этого, несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие и показания для срочной госпитализации, ему продолжительное время не вызывали скорую помощь, чем лишили своевременной и квалифицированной помощи», — говорится в сообщении СК.

Обвинения основываются на двух комплексных судебно-медицинских экспертизах. Они были проведены в рамках расследования дела и инициированы первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. Ранее это же управление возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»).

Директор вину не признаёт

15 октября 2017 Дмитрию Марьянову, находившемуся в это время в Лобне, стало плохо. По пути в Москву самочувствие актёра ухудшилось — он потерял сознание в автомобиле. Когда стало понятно, что врачи скорой помощи не смогут приехать оперативно, знакомые повезли Марьянова в сопровождении полиции в больницу сами. По дороге актёр скончался.

Позже выяснилось, что незадолго до смерти Марьянов проходил лечение в частном реабилитационном центре «Феникс», которым руководит врач-психотерапевт Оксана Богданова.

Богданова с самого начала отрицала свою вину. Когда её допрашивали в качестве свидетеля по делу, она заявила, что Марьянов находился в центре девять дней и всё это время ему оказывали только психотерапевтическую помощь по специальной программе: он вёл так называемый дневник чувств, работал с собственными мыслями.

В интервью СМИ Богданова рассказала, что, когда начались неприятности, её не было в клинике.

«Мне позвонили, сказали, что Дмитрию нехорошо, — рассказала Богданова. — Он жаловался на боль в спине и ноге. Просил вызвать ему мануального терапевта. Но терапевта не вызвали».

Также Богданова заявила, что не имеет отношения к незаконному назначению Марьянову медицинских препаратов.

«У нас в центре человек проходит реабилитацию, а не лечение, а я не доктор», — заявила директор, отвечая на вопрос, почему никто не выяснил, что ранее у Марьянова был тромб в сосудах.

Реабилитация без лицензии

Ранее RT провёл своё расследование в отношении бизнеса Богдановой, связанного с реабилитацией звёздных пациентов. Так, по данным базы «Контур.Фокус», Оксана Богданова является соучредителем двух компаний. Первая фирма — ООО «Феникс» — была зарегистрирована в 2015 году в Москве. Согласно уставным документам, она может заниматься предоставлением социальных услуг без проживания престарелым и инвалидам, а также физкультурно-оздоровительной деятельностью.

Вторая компания Богдановой — автономная некоммерческая организация «Реабилитационный центр по содействию социализации людей с девиантным поведением «Феникс» (АНО РЦ «Феникс») — была зарегистрирована 22 марта 2017 года в подмосковных Химках. Согласно уставным документам, предприятие занимается оказанием помощи на дому людям с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым.

В Росздравнадзоре сообщили, что у реабилитационного центра Богдановой не было лицензии. «По данным единого реестра лицензий, АНО РЦ «Феникс» лицензии на осуществление медицинской деятельности не имеет», — сообщили RT в ведомстве.

При этом «Феникс» широко рекламировали в сети как реабилитационный центр для VIP-клиентов. На сайте указывалось, что лицензия №ЛО-77-01-006553 от 21 августа 2013 года была выдана ООО «Медэкспресс».