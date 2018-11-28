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«Лишили своевременной помощи»: СК предъявил обвинения директору реабилитационного центра, где лечился актёр Марьянов
28 ноября 2018, 23:24 • 95 • В России
Следователи предъявили обвинения руководству реабилитационного центра «Феникс» в связи с гибелью актёра Дмитрия Марьянова. По версии СК, подчинённые директора клиники Оксаны Богдановой вводили Марьянову препараты, не выяснив, имеются ли у него какие-либо заболевания или противопоказания, а также не вызывали скорую помощь, несмотря на жалобы пациента. Теперь Богдановой грозит до шести лет тюремного заключения.
Дмитрий Марьянов, Оксана Богданова © Valery Lukyanov/Russian Look/globallookpress.com; соцсети
Следственный комитет России предъявил обвинение директору подмосковного реабилитационного центра «Феникс» Оксане Богдановой по уголовному делу о смерти актёра Дмитрия Марьянова. Речь идёт о ч. 2 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло смерть человека»), предусматривающей серьёзное наказание — до шести лет лишения свободы.
Сотрудники СК смогли опровергнуть слова Богдановой о том, что в клинике актёру не давали никаких лекарств.
Так, по данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года, когда Марьянов находился в реабилитационном центре, ему вводили внутримышечно медицинские препараты, не выясняя, имеются ли у него какие-либо заболевания или противопоказания. Как подчеркнули в СК, данные препараты назначаются только врачом и продаются строго по рецепту.
«Кроме этого, несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие и показания для срочной госпитализации, ему продолжительное время не вызывали скорую помощь, чем лишили своевременной и квалифицированной помощи», — говорится в сообщении СК.
Обвинения основываются на двух комплексных судебно-медицинских экспертизах. Они были проведены в рамках расследования дела и инициированы первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. Ранее это же управление возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»).
Директор вину не признаёт
15 октября 2017 Дмитрию Марьянову, находившемуся в это время в Лобне, стало плохо. По пути в Москву самочувствие актёра ухудшилось — он потерял сознание в автомобиле. Когда стало понятно, что врачи скорой помощи не смогут приехать оперативно, знакомые повезли Марьянова в сопровождении полиции в больницу сами. По дороге актёр скончался.
Богданова с самого начала отрицала свою вину. Когда её допрашивали в качестве свидетеля по делу, она заявила, что Марьянов находился в центре девять дней и всё это время ему оказывали только психотерапевтическую помощь по специальной программе: он вёл так называемый дневник чувств, работал с собственными мыслями.
В интервью СМИ Богданова рассказала, что, когда начались неприятности, её не было в клинике.
«Мне позвонили, сказали, что Дмитрию нехорошо, — рассказала Богданова. — Он жаловался на боль в спине и ноге. Просил вызвать ему мануального терапевта. Но терапевта не вызвали».
Также Богданова заявила, что не имеет отношения к незаконному назначению Марьянову медицинских препаратов.
«У нас в центре человек проходит реабилитацию, а не лечение, а я не доктор», — заявила директор, отвечая на вопрос, почему никто не выяснил, что ранее у Марьянова был тромб в сосудах.
Реабилитация без лицензии
Ранее RT провёл своё расследование в отношении бизнеса Богдановой, связанного с реабилитацией звёздных пациентов. Так, по данным базы «Контур.Фокус», Оксана Богданова является соучредителем двух компаний. Первая фирма — ООО «Феникс» — была зарегистрирована в 2015 году в Москве. Согласно уставным документам, она может заниматься предоставлением социальных услуг без проживания престарелым и инвалидам, а также физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Вторая компания Богдановой — автономная некоммерческая организация «Реабилитационный центр по содействию социализации людей с девиантным поведением «Феникс» (АНО РЦ «Феникс») — была зарегистрирована 22 марта 2017 года в подмосковных Химках. Согласно уставным документам, предприятие занимается оказанием помощи на дому людям с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым.
В Росздравнадзоре сообщили, что у реабилитационного центра Богдановой не было лицензии. «По данным единого реестра лицензий, АНО РЦ «Феникс» лицензии на осуществление медицинской деятельности не имеет», — сообщили RT в ведомстве.
При этом «Феникс» широко рекламировали в сети как реабилитационный центр для VIP-клиентов. На сайте указывалось, что лицензия №ЛО-77-01-006553 от 21 августа 2013 года была выдана ООО «Медэкспресс».
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