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Лишенный права на защиту: Ассанжу не дают возможности подготовиться к суду – ООН
28 июня 2019, 01:09 • 52 • В мире
Джулиан Ассанж, основатель и вдохновитель портала WikiLeaks, в с апреля текущего года находится в британской тюрьме Белмарш. При этом он практически лишен возможности использовать свое право на подготовку к защите в суде.
Об этом сообщил спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер, по словам которого Ассанж не может общаться с адвокатами в достаточном объеме и не получает документы для ознакомления.
Примером такого нарушения прав заключенного может служить случай, когда к Ассанжу приехал шведский адвокат. Его встреча с подзащитным должна была продлиться два часа. Однако, несмотря на то, что защитник прибыл в тюрьму точно в назначенное время, Ассанжа привели на час и 45 минут позднее.
Таким образом, для свидания с адвокатом у основателя WikiLeaks осталось всего двадцать минут, за которые защитник пытался успеть разъяснить Ассанжу суть 400-страничного обвинительного документа. И это при том, что сам Ассанж по-шведски не понимает.
"Такие виды злостных нарушений (судебного. — прим. ред.) разбирательства симптоматичны для этого дела. У него есть право подготовиться к защите, но ему не предоставляются для этого средства", — цитирует заявление спецдокладчика ООН "РИА Новости".
На недавно прошедшем в Женеве брифинге Нильс Мельцер заявил о том, что к освещению дела Ассанжа западные журналисты подходят очень предвзято. При этом если появляется какая-либо информация о нарушениях, допускаемых в отношении него, то ее стараются умолчать.
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