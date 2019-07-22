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Лишенные кондиционеров в 38-градусную жару жители Нью-Йорка спасаются в фонтанах
22 июля 2019, 10:09 • 17 • В мире
Около 33 тысяч потребителей Нью-Йорка лишились электроэнергии из-за нагрузки на энергосистему, резко выросшей из-за жары. Спасающиеся от зноя жители залезают в бассейны и фонтаны, метеорологи обещают в понедельник 38 градусов по Цельсию.
Как сообщила на своем сайте энергетическая компания Con Edison, отвечающая за электроснабжение мегаполиса, в воскресенье около 33 тысяч потребителей нью-йоркского района Бруклин были отключены для проведения ремонтных работ.
"Энергоснабжение будет восстановлено сегодня - завтра", - сообщила компания. Такая же ситуация в районах нью-йоркского Куинса, в которых количество потребителей электроэнергии достигает 36 тысяч человек.
В связи с жарой Con Edison и власти города много раз рекомендовали жителям снизить потребление электроэнергии, подняв термостаты до 25,6 градуса. Однако жители пытаются спастись от жары, включая кондиционеры и вентиляторы на полную мощность.
В воскресенье температура в Нью-Йорке достигла 36 градусов Цельсия. В понедельник, по прогнозам, жара поднимется до 38 градусов.
Сейчас в Нью-Йорке открыто более 500 центров для отдыха мучающихся от духоты людей. Бассейны общественного пользования открыты на два часа дольше обычного, отменены мероприятия, в том числе ежегодное соревнование по триатлону.
Волна тепла затрагивает около 195,7 миллиона жителей, предупредила Национальная метеорологическая служба США. В зоне опасности находятся города Миннеаполис (штат Миннесота), Чикаго (штат Иллинойс), Сент-Луис (штат Миссури), Роли (штат Северная Каролина), Бостон (штат Массачусетс), Филадельфия (штат Пенсильвания) и Вашингтон. Как сообщала телекомпания CBS, зной привел к гибели шести человек в США.
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