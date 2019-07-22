Лишенные кондиционеров в 38-градусную жару жители Нью-Йорка спасаются в фонтанах

Как сообщила на своем сайте энергетическая компания Con Edison, отвечающая за электроснабжение мегаполиса, в воскресенье около 33 тысяч потребителей нью-йоркского района Бруклин были отключены для проведения ремонтных работ.

"Энергоснабжение будет восстановлено сегодня - завтра", - сообщила компания. Такая же ситуация в районах нью-йоркского Куинса, в которых количество потребителей электроэнергии достигает 36 тысяч человек.

В связи с жарой Con Edison и власти города много раз рекомендовали жителям снизить потребление электроэнергии, подняв термостаты до 25,6 градуса. Однако жители пытаются спастись от жары, включая кондиционеры и вентиляторы на полную мощность.

В воскресенье температура в Нью-Йорке достигла 36 градусов Цельсия. В понедельник, по прогнозам, жара поднимется до 38 градусов.

Сейчас в Нью-Йорке открыто более 500 центров для отдыха мучающихся от духоты людей. Бассейны общественного пользования открыты на два часа дольше обычного, отменены мероприятия, в том числе ежегодное соревнование по триатлону.

Волна тепла затрагивает около 195,7 миллиона жителей, предупредила Национальная метеорологическая служба США. В зоне опасности находятся города Миннеаполис (штат Миннесота), Чикаго (штат Иллинойс), Сент-Луис (штат Миссури), Роли (штат Северная Каролина), Бостон (штат Массачусетс), Филадельфия (штат Пенсильвания) и Вашингтон. Как сообщала телекомпания CBS, зной привел к гибели шести человек в США.