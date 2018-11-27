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«Лишение украинцев всех конституционных прав»: Ляшко осудил Порошенко за введение военного положения на Украине

27 ноября 2018, 08:39  •  207 • Политика
Глава украинской Радикальной партии Олег Ляшко осудил президента Петра Порошенко за введение специального режима в 10 регионах страны. «Это не военное положение, это лишение украинцев всех конституционных прав», — заявил депутат Верховной рады в беседе с корреспондентом телеканала «112 Украина».
Напомним, что с подачи украинского национального лидера режим военного положения вступит в силу утром 28 ноября в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях. Оно будет действовать на протяжении 30 дней.
По словам Ляшко, инициатива Порошенко по вводу военного положения направлена «против каждого украинца» и лишает граждан страны возможности на свободное выражение своего мнения, получение образования и даже предпринимательскую и трудовую активность. Отметим, что традиционными особенностями военного положения действительно являются запрет на референдумы и митинги, а также более жесткий государственный контроль за СМИ и другими средствами распространения информации.
Ляшко также считает, что президент Порошенко ввел военное положение, опасаясь за свои крайне низкие политические рейтинги в преддверии предстоящих выборов. Президент, считает глава Радикальной партии, использует военное положение для узурпации власти в стране.
«Ему безразлично военное положение. Его партнеры как ездили в Москву, так и ездят. Бизнес как вел, так и ведёт. Это попытка узурпировать власть и обмануть украинцев», — резюмировал Олег Ляшко.

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