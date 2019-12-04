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Лишают золота

04 декабря 2019, 22:54  •  131 • Аналитика
Олигарх Олег Дерипаска, судя по всему, будет лишён «золотого паспорта» Кипра. На прошлой неделе кипрская газета Politis опубликовала список лиц, которым грозит отзыв гражданства островного государства.
Россиян в этом списке оказалось 10. Среди них Олег Дерипаска и двое его детей. Также в чёрный список кипрских властей попали два наших банкира: бывший президент Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко, а также его коллега из того же банка – экс-вице-президент Александр Бондаренко. Как и Олег Дерипаска, банкиры угодили в чёрный список вместе с семьями.
О большой чистке программы по выдаче «золотых паспортов», предоставлявшихся в обмен на инвестиции, глава МВД Кипра Константинос Петридис заявил ещё несколько недель назад. По словам чиновника, правительство Кипра намерено отозвать гражданство у 26 человек. Также планируется проверить вообще всех граждан, получивших паспорта до 2018 года. По информации Forbs, речь идёт о порядка 3200 человек, треть из которых россияне.
В течение прошлой недели представители Олега Дерипаски активно опровергали информацию о лишении миллиардера «золотого паспорта», указывая на то, что власти Кипра, дескать, давят российский бизнес по приказу из США. Однако киприоты говорят: причина – возможные противоправные деяния обладателей «золотых паспортов». Кстати, для ревизии программы получения гражданства в обмен на инвестиции были наняты сразу три частных детективных агентства – им поручено проверить новых кандидатов, желающих получить паспорт.
Для российских бизнесменов подобные ужесточения грозят выйти боком. Не секрет, что сегодня подавляющее большинство проворовавшихся банкиров и представителей крупного бизнеса скрываются за границей и возвращаться на родину не торопятся. Да и вообще наличие иностранного паспорта среди деловой и властной элиты давно стало непременным атрибутом – заграница расценивается не только как убежище на случай преследования, но и как перспективное место отдыха после выхода на пенсию. Кипр в этом отношении пользовался особой популярностью – его паспорт обходился значительно дешевле того же испанского или мальтийского. К тому же киприоты не задавали лишних вопросов о происхождении средств. Теперь же выходит, что деньги они получили, а паспорта отбирают. И куда, скажите, податься бедным олигархам и чиновникам?

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