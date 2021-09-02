Лишат квартиры и машины: Мишустин предупредил о новой серьёзной проблеме

Председатель правительства России Михаил Мишустин прочитал лекцию в рамках просветительского марафона "Новое знание". Премьер-министр обозначил одну из главных проблем, вставших перед нашим обществом в связи с ходом прогресса.

Новая страшная сказка

Лет пять назад тогдашний министр экологии Дании Ида Аукен написала эссе к мировому экономическому форуму. Эссе начиналось так:

Добро пожаловать в 2030 год. Мне ничего не принадлежит, и жизнь еще никогда не была лучше.

В своей работе госпожа Аукен рассказывала, что у героини эссе, человека будущего, нет ни своей машины, ни дома, ни бытовых приборов, нет даже своей одежды. Все это - общее, то есть, писала датчанка, пока она отправилась к друзьям или на работу, в гостиной дома, где она ночевала, кто-то проводит совещание, её велосипедом, как только она с него слезла, воспользовался кто-то другой и так далее.

Многим из тех, кто это прочитал, приходило на ум слово "коммунизм", но это слова в эссе не было. Многие из тех, кто прочитал эссе госпожи министра, увидели в его тексте безумие, но там и сумасшествием не пахло. Там вообще не было ничего удивительного, в этом тексте, если читать его не глазами нормального с нашей точки зрения человека, консерватора, а глазами современного европейца.

Дело в том, что Европа полным ходом идет по пути отказа от себя самой. Европу, с её могучими государствами, с её экономикой и демократиями создали люди, которые относились к личной собственности и личной свободе с огромным уважением. Парламенты изначально были собраниями горожан, которые решили, что могу диктовать королям, сколько могут платить налогов и на что эти деньги следует тратить. Демократии учредили отцы семейств, люди, у которых были собственные дома и которые именно на этом основании знали, что такое свобода.

Современный европеец, под лозунгами большей экологичности и "транспарентности", "инклюзивности" и еще кучи богомерзких терминов от своей свободы отказывается. Отказ от свободы, от личного пространства, от права на мнение и собственную жизнь - это прежде всего отказ от собственности. На дом, на средства передвижения… И на информацию. Кто владеет информацией - тот владеет миром, гласит известная мудрость. У человека будущего нет в собственности никакой информации, даже о себе самом, следовательно, у него вообще ничего нет, и он тотально несвободен.

Такое будущее уготовили человечеству транснациональные корпорации. Они считают, что это - светлое будущее. Мы считаем, что трудно представить себе что-то более кошмарное.

Новое понимание председателя правительства России

Есть предположение, что председатель правительства России Михаил Мишустин склоняется, скорее, ко второй, консервативной точки зрения. Во всяком случае, в своей лекции в рамках просветительского марафона "Новое знание" он высказался таким образом:

Особенностью нынешних перемен является то, что они начинают происходить слишком быстро, чтобы человек их осознал и успел подготовиться. Еще один эффект четвертой промышленной революции лежит в сфере отношений с собственностью. Благодаря технологиям многие товары и услуги станут сверхдоступными и даже бесплатными для потребителей. Экономика совместного пользования может привести к тому, что людям не нужно будет приобретать в собственность жилище, машину. Это очень сильно может изменить систему ценностей в обществе и углубить разрыв между поколениями людей. Мы уже пользуемся многими бесплатными сервисами, даже не задумываясь – чем мы расплачиваемся? Теми данными, которые потом перетекают к цифровым платформам, чьи услуги стали такими доступными. Собственность на личные данные – очень серьезная проблема, которая пришла к человечеству!

Легко заметить, что в речи российского премьера прозвучал тот же прогноз, что и эссе датского министра: грядет экономика совместного пользования, в скором будущем многим людям не потребуется приобретать в собственность квартиру или машину. Легко заметить также, что этот прогноз - далеко не просто прогноз, он сбывается прямо на наших глазах. Правда, 80% взрослых жителей России пока являются собственниками жилья, но в большинстве "развитых" стран этот процент в несколько раз ниже. Государство российское, вроде бы, в снижении процента собственников не заинтересовано, во всяком случае рост жилищного строительства неразрывно связан с ипотечным кредитованием - то есть с отношениями собственности на недвижимость. Однако параллельно довольно бурно развивается рынок аренды жилья - и не исключено, что он обгонит традиционный рынок недвижимости уже в близком будущем.

Что до автомобилей, то любой столичный житель знаком с системой "каршеринга" - то есть системой аренды авто "здесь и сейчас", когда оставленную тобой машину тут же берет напрокат следующий клиент, совершенно как велосипеды в "футурологическом" эссе датчанки.

Однако главную опасность российский премьер видит не в трансформации собственности на материальные вещи, но в нематериальном: данные слишком легко перетекают к цифровым платформам, говорит он, и собственность на личные данные из чего-то естественного и неотъемлемого становится проблемой. В том смысле, очевидно, что еще вчера личные данные были твоей собственностью, а сегодня ими владеет неизвестно кто и все подряд.

Причем, добавим мы от себя к словам премьера, наименьшую опасность для "простого человека" в смысле покушения на его свободу и личные данные представляет государство. Государство, наоборот, всеми силами стремится сохранить неприкосновенность персональных данных, то есть оставить личности ту свободу, которой она была наделена изначально. Государство требует каждый раз спрашивать у человека согласия на предоставление персональных данных и разработало систему наказаний за распространение этих данных без ведома человека.

Другое дело, что в современном мире эти данные - не только самая желанная, но еще и самая беззащитная собственность. Данные человека, которому позвонили мошенники, притворяясь "службой безопасности банка", где у него вклад, уже не принадлежат ни человеку, ни даже банку. Они украдены.

Мест, из которых эти данные возможно с легкостью украсть, становится все больше. Вот в столице вводят систему оплаты за проезд в метро по лицу. Это, наверное, в самом деле очень удобно. Но это также означает, что и лица жителей столицы (а вслед за ними и всех других городов) - не более, чем данные, которые кто-то злонамеренный попытается украсть. Увы, более чем не исключено, что попытка будет успешной - если не удалось спасти номер вашего банковского счета и паспорта, как можно быть уверенным, что удастся сохранить фото? Итак, с помощью этого фото ваши деньги станет тратить кто-то другой…

Но и это полбеды, ведь распространение этих самых персональных данных и лёгкость пользования ими означает, помимо прочего, что ваша жизнь больше не является тайной для любого, кто сумел подключиться к тем или иным системам идентификации. Еще раз скажем - самой малой опасностью тут являются государственные структуры. У тех, по крайне мере, есть благая цель наблюдения за гражданами - безопасность всего общества. Но на практике следить за вами и использовать знание о вас может кто угодно. Чтобы что-то у вас украсть, что-то вам продать, чтобы руководить вами с помощью приемов рекламы и маркетинга. Вашими покупками, вашими политическими предпочтениями, вашим поведением.

От всего этого веет совершенно уже антиутопической жутью, так что премьер выразился еще очень мягко: "проблема, которая пришла к человечеству".

Что с того?

В выступлении премьера проблема поставлена, а пути к её решению пока не обозначены. Между тем, консерваторам эти пути известны. Один из лучших вариантов решения предлагал, к примеру, в своем недавнем выступлении на форуме "Армия 2021" член Совета по правам человека при президенте России Игорь Ашманов. На конференции, посвященной перспективам искусственного интеллекта он просто предложил остановить "галопирующую цифровизацию" до тех пор, пока она не придет в соответствие с нормами безопасности.

Ковровую слежку за каждым человеком оправдывают безопасностью. Но как это выглядит на практике? Казанского стрелка, пока он шёл по улице с ружьём, видело и распознало множество камер, - говорит Ашманов. - Кому это помогло? Между тем, пока мы рассуждаем об удобствах новых сервисов, тихой сапой возникает новая цифровая власть - и это уже не чиновники, это тихие, незаметные разработчики новых программ ИИ. Мы на пороге "власти цифровых клерков.

Об этом говорит и основатель Царьграда Константин Малофеев, по мнению которого,

чтобы избежать «цифрового концлагеря», на первом месте у народа стоит право отказа принимать любые цифровые нововведения. Вторая по степени важности задача власти – обеспечить хранение всех данных населения только на отечественных серверах, внутри страны.

Итак, лучший способ решения новой проблемы, вставшей перед человечеством, состоит в том, чтобы обеспечить русским право на отказ от цифровизации - то есть право на сохранении своих данных в личной собственности. Несмотря на то, какая антиутопия строится на западе. Остаётся надеяться, что эта точка зрения в ближайшее время возобладает в правительстве России.