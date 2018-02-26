Лишь четырех из восьми кандидатов в президенты могут назвать более 50% респондентов ВЦИОМ

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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Предстоящие в марте выборы президента РФ не вызывают бурной дискуссии в российском обществе, имена лишь четырех из восьми претендентов на главный государственный пост смогли назвать более половины респондентов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как отмечается в материалах опроса, имеющихся в распоряжении ТАСС, 53% опрошенных граждан сообщили, что они вообще не говорили на тему выборов со своими родными, друзьями и знакомыми. "21% обсуждали, за кого голосовать, 10% [говорили] о личностях и достижениях кандидатов", - указывается в релизе ВЦИОМ.

По итогам завершения регистрации кандидатов участникам опроса было предложено назвать фамилии, которые будут присутствовать в избирательном бюллетене. "Имена лишь четырех из восьми кандидатов, которые будут в бюллетене, называет больше половины: это Владимир Путин (82%), Ксения Собчак (60%), Владимир Жириновский (60%) и Павел Грудинин (55%)", - сообщает ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, "об участии Григория Явлинского в выборах знает 37%, Бориса Титова - 17%". О том, что Центризбирком допустил также к выборам лидера партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина, в курсе 8% респондентов, главу "Коммунистов России" Максима Сурайкина - 6%.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 18-19 февраля 2018 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2 тыс. респондентов. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

В них примут участие восемь кандидатов: действующий президент России Владимир Путин, баллотирующийся в порядке самовыдвижения, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнесмен Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский, лидер Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов, руководитель партии "Российский общенародный союз", бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, телеведущая Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") и глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин.